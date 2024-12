Muere Didier Pineau-Valencienne, figura de la patronal francesa

Didier Pineau-Valencienne murió el jueves a la edad de 93 años. Había transformado radicalmente el grupo Schneider que dirigió durante 18 años.





Figura de la patronal industrial francesa, Didier Pineau-Valencienne murió el jueves a la edad de 93 años, después de haber transformado radicalmente el grupo Schneider que dirigió durante 18 años, con una reputación a veces sulfurosa de capitalista de choque. Alcanzado el límite de edad, Didier Pineau-Valencienne entregó las riendas del grupo de material eléctrico en 1999.





Nacido el 21 de marzo de 1931 en una familia de médicos de Vendée, Didier Pineau-Valencienne supo rápidamente que no seguiría este camino: “Mi padre me dijo que yo no tenía las cualidades. Tomé la lección e hice algo más. » Será un negocio. Después del instituto Janson de Sailly en París, se incorporó a HEC, luego a la escuela de negocios del Dartmouth College en Estados Unidos, una incursión estadounidense inusual en aquella época.





Apasionado de la poesía, se incorporó a Gallimard, donde conoció a André Malraux y Albert Camus. Pero el mundo editorial es demasiado estrecho para él. En 1958 se incorporó al grupo franco-belga Empain-Schneider. Dirigió allí filiales en dificultades y luego se incorporó a Rhône-Poulenc en 1973, donde perfeccionó su imagen de empresa en recuperación bajo la autoridad de Jean Gandois, futuro jefe de jefes.





“El sanguinario doctor Atila”





Al regresar a Schneider en 1981, como presidente, se centró nuevamente en las profesiones eléctricas que esta empresa había creado 45 años antes por los hermanos Schneider y que se había convertido en un conglomerado variopinto de 150 empresas. Se comercializan la industria siderúrgica y los astilleros, el embalaje, la máquina herramienta, las actividades deportivas y de ocio, la telefonía, el sector inmobiliario, etc. “Del Schneider de 1981 no queda nada más que el nombre”dijo.





En 1984, “DPV lo rompe” -un apodo- no puede evitar la estrepitosa liquidación de Creusot-Loire, la mayor quiebra de la industria francesa, que afecta a cerca de 30.000 empleados. Abundan apodos engorrosos para describir a este jefe de aspecto redondo, pero abanderado del capitalismo puro y duro: «sepulturero», » carnicero «, “asaltante sin escrúpulos”…





En sus memorias, el barón Empain lo compara con “un doctor Atila sediento de sangre que no dudó en hacer sangrar y llorar para poner de nuevo a la sociedad en pie”.





En 1988, Didier Pineau-Valencienne se hizo cargo del grupo Télémécanique, con sede en Grenoble, y lo fusionó con su filial Merlin Gerin. Su efigie es quemada por empleados descontentos.





Otra batalla, la oferta pública de adquisición hostil en 1991 sobre el electricista estadounidense Square D.





“Fue necesaria una voluntad de hierro”recuerda a la AFP Gaël de la Rochère, uno de sus colaboradores. “GE, entonces el principal competidor mundial, se enfrentó a Schneider, fue muy difícil. Jack Welch (entonces director de General Electric, ndr.), era el jefe emblemático del mundo en aquella época. »





“Un gran financiero”





La operación abre las puertas de Estados Unidos a Schneider. “El nuevo economista” elige a Didier Pineau-Valencienne “gerente del año 1991”. En 18 años, la facturación se ha multiplicado por 17 y el grupo ha quedado libre de deudas.





“A DPV le debemos la limpieza del conglomerado que dejó la aventura familiar”dijo a la AFP Jean-Pascal Tricoire, actual director general de Schneider Electric. “Fue necesaria esta valentía, en los años 1980, que no eran muy favorables a la reestructuración: ¡estábamos más bien en el proceso de nacionalizarlo todo! No fue fácil confrontar a los políticos y los medios de comunicación. » “Sabía poco sobre el sector, pero tuvo la inteligencia para trabajar con Jean Vaujany, jefe de Merlin Gerin, un importante industrial”añade.





“DPV encarnó el desembarco de las empresas técnicas en las finanzas. Era el hombre del capitalismo, de las fusiones y adquisiciones… un gran financiero. Sin esta era, el Schneider de hoy no existiría”subraya.





Literatura…y negocios





Pero en 1994, Didier Pineau-Valencienne fue acusado de presuntas irregularidades en la gestión de filiales belgas. Interrogado en Bruselas, fue encarcelado durante 12 días. El acontecimiento marca a la comunidad empresarial y tensa las relaciones diplomáticas franco-belgas.





Este padre de cuatro hijos, católico practicante, aparecerá por última vez en los titulares en 2006, a la edad de 75 años, con el juicio del caso belga. Fue declarado culpable, pero no condenado debido, en particular, a la antigüedad de los hechos.





A principios de 2020 apareció, alerta y sonriente, en los platós de televisión, para un libro dedicado a su amor por la lectura. Con Gaël de la Rochère, había invertido en una empresa de material eléctrico, Comeca, “muy diligente en el asesoramiento”a la edad de 90 años.





El martes se celebrará una misa en Boulogne-Billancourt, cerca de París, y será enterrado el viernes en Vendée, según la esquela publicada por su familia en “Le Figaro”.