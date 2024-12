El escritor franco-argelino Boualem Sansal continúa en prisión, su abogado francés planea contactar con la ONU

Durante una rueda de prensa, el abogado de Boualem Sansal denunció múltiples violaciones de los derechos del escritor franco-argelino. Crítico del gobierno argelino, el autor del “Juramento de los bárbaros” fue detenido en el aeropuerto de Argel a mediados de noviembre.





Los salones de la casa Gallimard de París, más acostumbrados a acoger recepciones y encuentros literarios, se transformaron, durante una rueda de prensa, en un comité de apoyo a Boualem Sansal, un escritor fiel y prolífico (una decena de novelas traducidas a varios idiomas) del siglo XIX. prestigiosa editorial. Este jueves 11 de diciembre, casi un mes después de la detención del escritor franco-argelino, el editor Antoine Gallimard y Mᵉ François Zimeray, encargados de representar al autor en Francia, reunieron a la prensa y pidieron la liberación de Boualem Sansal. En primera fila estaba el otro gran escritor franco-argelino, Kamel Daoud, ganador del Premio Goncourt 2024 por “Houris”. Y también el ex ministro de Educación Nacional Jean-Michel Blanquer, fundador del think tank Laboratoire de la République, el escritor Erik Orsenna y la periodista Laure Adler.









Antoine Gallimard se justificó al celebrar esta insólita rueda de prensa por la “circunstancias graves”de “relación familiar” con Boualem Sansal que encontró refugio en Gallimard para sus escritos y porque “La literatura es política, todo lo que es político debe ser también literario”. “Lo que importa no es el exceso de libertad, sino el cierre de la libertad. »





Acusado de «atentar contra la seguridad del Estado y la integridad del territorio nacional», Boualem Sansal fue puesto bajo orden de detención en la unidad penitenciaria del hospital Mustapha de Argel, antes de ser trasladado el jueves pasado a la prisión de Koléa, a 35 kilómetros de la capital argelina. Sin duda está pagando la entrevista que concedió el 2 de octubre al medio de comunicación de extrema derecha francés “Frontières”, del que es miembro del comité de expertos. Explicó que en la época de la colonización francesa “Toda la parte occidental de Argelia formaba parte de Marruecos: Tlemcen, Orán e incluso hasta Mascara”, retomando así la tesis marroquí de un territorio truncado del reino cherifiano.





Violaciones de la ley





La solicitud de liberación presentada por sus abogados argelinos fue rechazada este jueves. François Zimeray indicó que no había sido autorizado a viajar a Argelia. “Mi defensa sigue los pasos de mis colegas que, a partir de 1957, se hicieron cargo de la defensa de los argelinos, a menudo del FLN. (Frente de Liberación Nacional)perseguido por los tribunales franceses »declaró el ex embajador francés para los derechos humanos citando a Gisèle Halimi. La abogada y activista feminista había defendido en particular a Djamila Boupacha, activista del FLN que fue torturada y violada por soldados franceses. “No estoy seguro de que Argelia crezca manteniendo detenido a Boualem Sansal. La mejor manera de darle la razón sería mantenerlo en prisión». dice de nuevo, insistiendo en que no está en una postura de «ruptura» con Argelia.









François Zimeray indicó que lo haría «algunos días» antes de llevar el asunto a la ONU para denunciar los obstáculos al derecho de defensa. Explicó que la fiscalía no había detallado los cargos formulados contra el escritor y que Boualem Sansal había sido trasladado a otro lugar de detención sin que sus abogados ni su familia fueran notificados previamente.





“Aplicaremos la ley argelina. El derecho argelino son también los tratados internacionales ratificados por Argelia”dijo. “Incluido el tratado de derechos civiles y políticos, y todos los principales textos internacionales adoptados en el marco multilateral y consagrados en el derecho internacional. » El abogado planteó la posibilidad de iniciar procedimientos ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Jurídico de la UNESCO, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Unión Africana, “del cual Argelia es miembro”.





Silencio en Argelia





El ejercicio es delicado para su abogado y su editor. Saben que la más mínima de sus palabras, el más mínimo detalle de sus declaraciones, podrían ser malinterpretados al otro lado del Mediterráneo y volverse contra Boualem Sansal. “Nuestro papel no es defender un símbolo sino al hombre”estimó François Zimeray. La misión no es fácil. El abogado reconoce el contexto político » sensible «. “Me parece evidente que Boualem Sansal está pagando el precio de su libertad, de una forma de descuido pero también de una relación franco-argelina particularmente degradada. »









Del lado argelino, es casi un apagón. La rara reacción oficial provino del tercer hombre del estado, el presidente de la Asamblea Nacional Popular (APN), Ibrahim Boughali. En un comunicado de prensa, denunció “un intento de interferir en los asuntos internos de Argelia”, en referencia a un debate en el Parlamento Europeo celebrado el 27 de noviembre. Ibrahim Boughali advirtió: “La mano de la ley se extenderá a cualquiera que se atreva a intentar socavar la seguridad y la estabilidad de Argelia. »





Movilización





Desde su detención a su llegada al aeropuerto de Argel, el escritor franco-argelino ha sido objeto de una intensa campaña de movilización en Francia, donde su popularidad es mucho mayor que en su país natal. Antoine Gallimard pidió la constitución de“un frente de escritores”con el que unió fuerzas Jean-Marie Gustave Le Clézio, para defender la libertad de expresión. La editorial también anunció la creación de una asociación internacional de escritores para defender a su autor pero también a otros escritores oprimidos. “Estamos superando el conflicto franco-argelino. Se pide a Argelia que respete los tratados internacionales. »





En Francia-Inter, su “hermano” Kamel Daoud, objeto de fuertes críticas en Argelia, se mostró pesimista sobre la suerte del escritor de 80 años. Pero dice que espera que la movilización permita no “caer en el olvido”. “Si en Francia olvidamos el precio de la libertad, lo perderemos. »