Condena a Marine Le Pen: ¿es posible hacer una campaña presidencial con una pulsera electrónica?

La condena de Marine Le Pen en apelación a quince meses de inelegibilidad abre una vez más el camino a una candidatura para las elecciones presidenciales de 2027. Pero también coloca a la líder de la Agrupación Nacional (RN) ante un dilema sin precedentes: aceptar liderar una campaña mientras cumple una condena de un año bajo un brazalete electrónico, o renunciar a postularse para el Elíseo. Debe hablar este martes 7 de julio a las 8 p.m. noticias sobre TF1.

Hasta ahora, Marine Le Pen aseguraba que esa hipótesis era incompatible con una campaña presidencial. “No podemos ser compañeros en estas condiciones” volvió a explicar en los últimos meses, creyendo que un brazalete electrónico sería otra forma de impedirle ser candidata. Queda por ver si mantendrá esta posición. ¿Es probable que la decisión judicial la haga cambiar de opinión? Porque llevar una pulsera electrónica no es un marco completamente fijo: sus condiciones, de hecho, pueden adaptarse y negociarse.

La condena fija el principio de la pena pero no todos sus términos. Se abre ahora una nueva secuencia judicial para Marine Le Pen ante el juez de ejecución de penas (JAP), responsable de organizar la ejecución. Es él quien determinará los horarios durante los cuales Marine Le Pen estará autorizada a salir de su domicilio, así como las obligaciones a las que deberá someterse. Estas condiciones pueden cambiar a medida que se cumple la pena.

Para Pierre-Olivier Sur, abogado penalista que defendió especialmente a Isabelle y Patrick Balkany, se iniciará un período de negociaciones, en principio en un plazo de veinte días, entre los abogados de Marine Le Pen y el juez de ejecución de penas. Según él, estas discusiones deberían tener lugar muy rápidamente para establecer las condiciones concretas de la detención domiciliaria.

El abogado, contactado por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, cree que la presidenta del grupo RN podría incluso tener interés en confirmar su candidatura a las elecciones presidenciales. No porque este estatus le otorgaría derechos particulares, sino porque constituiría un elemento a hacer valer ante la JAP. Por lo tanto, los abogados podrían argumentar que llevar a cabo una campaña presidencial implica viajes diarios, reuniones públicas y obligaciones con los medios que requieren horarios de salida compatibles con esta actividad.

El Código de Procedimiento Penal también deja a la JAP un importante margen de apreciación. Los plazos de liberación pueden fijarse y luego adaptarse en función de la situación del condenado. En caso de buena conducta, éste también podrá beneficiarse de las reducciones de pena previstas por la ley. Para una condena de un año cumplida bajo este régimen, estos créditos pueden ser de hasta seis meses. Una vez más, nada es automático: los concede el juez de sentencia en función del comportamiento del condenado durante la ejecución de su pena.

Para Pierre-Olivier Sur, el calendario podría favorecer así a Marine Le Pen. Si la citación ante la JAP llega rápidamente y el brazalete se coloca inmediatamente, podría esperar beneficiarse de flexibilizaciones progresivas, incluso una reducción de la duración de su pena, y recuperar una libertad de movimiento mucho mayor a partir del mes de enero, cuando la campaña presidencial entrará realmente en su fase activa.