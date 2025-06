"Mobilización digital" o "buen golpe político muy sucio" ... cómo un hermanamiento con una comuna israelí en Eure prendió fuego a los polvos entre PS y LFI

Por

Richard Godin



7 de junio de 2025 a las 3:00 p.m. actualizó el



7 de junio de 2025 a las 3:19 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.

Narrativo

Jean-Luc Mélenchon dio la bienvenida a una acción rebelde, apoyada por el Diputado Alma Dufour, para que el hermanamiento cancelara entre Val-De-Reuil y la ciudad israelí de Meitar. “100 % mentira” responde al diputado socialista Philippe Brun, quien se asegura de que el hermanamiento haya sido interrumpido desde 2006.





Los rebeldes y los socialistas se van en el conflicto israelí-palestino … en Normandía. Más específicamente en Val-de-Reuil, en Eure, donde Jean-Luc Mélenchon dio la bienvenida a la cancelación de un hermanamiento de la comuna de 13,000 habitantes con ese israelí de Meitar “Protestar contra el genocidio de los palestinos perpetrados por Netanyahu”.









“Una movilización digital en la iniciativa del joven rebelde Leny Rabotot, apoyado por el rebelde adjunto Alma Dufour, ganó hoy en Val-de-Reuil en Eure!»escribió en la red social X, viernes 6 de junio.





Una afirmación negada por el alcalde socialista de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet, quien le responde: “Acabas de cancelar un hermanamiento en 2024 que no ha existido desde … 2004!” ¡20 años para darse cuenta! »» Denegan violentamente la diseminación de esta información no declarada, asegura que la ciudad de Meitar ahora sea gemela con el Chambon-Sur-Lignon (Haute-Loire).









La historia no se queda ahí. Philippe Brun, subdirector socialista del distrito de Val-de-Reuil, publica nueve mensajes en la misma red social para denunciar un caso “Inventado desde cero” por la francia rebelde (LFI). Se asegura de que el hermanamiento fuera interrumpido definitivamente en 2006 y que solo haya “Un viejo letrero que data de principios de la década de 2000” quien todavía lo menciona. Este, dirigido por los rebeldes, que estaba cubierto de etiquetas, denuncia al parlamentario socialista: “Un pequeño golpe político muy sucio, 100 % falso, montado de París para excitar el odio”.





De la batalla de la evidencia a los ataques personales





El resto no es brillante. Cada campamento va allí con su prueba para afirmar su posición. Un colaborador de Philippe Brun emerge una foto, que data de 2023, de un rally de las ciudades gemelas de Val-de-Reuil, donde no aparece la ciudad israelí. En el ayuntamiento, también se recuerda que Meitar no aparece en el sitio web oficial del municipio, la página sobre las fechas de hermanamiento de febrero de 2024.









Por el contrario, el diputado LFI de Sena-Marítima, Alma Dufour, avanza la existencia de un documento del Ayuntamiento que data de 2022, “Extrañamente desapareció” del sitio del ayuntamiento (pero del cual “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” ha encontrado el rastro), aún mencionando el hermanamiento con Meitar. También se asegura de que el famoso panel que indique las fechas de hermanamiento disputadas de 2011. ¡Un surfista innumado destaca una pregunta escrita del ex diputado LR Eric Raoult, que data de 2008, en la que se menciona el gemelo!





Esta batalla de evidencia tiene éxito ataques personales. Es Marc-Antoine Jamet quien compara Alma Dufour con “La rana de la boca grande”también acusándolo de “Haciendo el Zouave”. Es el miembro de LFI quien, a su vez, cambiará el nombre de su colega socialista “Philippe Rose-Brun” Y atacar al concejal de Val-de-Reuil, recordando que él es el secretario general del grupo LVMH: “Cuando usa sus 700,000 euros anualmente para sus ciudadanos, puede dar lecciones”.





Alma Dufour y Philippe Brun también se ridiculizaron en el contexto de “Quién está más cerca de la gente”. Es el socialista quien se ocupa de los rebeldes de “Bourgeois parisino”. Es el rebelde que responde al socialista que él hizo ciencias Po, Ena y Hec, cuando ella era “chaleco amarillo”. Es el socialista quien (re) responde a lo rebelde que creció “En el medio de los campos” Cuando ella fue educada “En medio de la gran burguesía” en París. Varios diputados de LFI defienden a su colega en las redes sociales. El senador socialista Laurence Rossignol lanza un hashtag “La Meute”, nombre de la investigación del libro sobre métodos rebeldes.









Al final, la cuestión del hermanamiento ya no importa. No habrá debate sobre los méritos: varios usuarios de Internet cuestionan el problema de este hermanamiento y la relación con el “Génocidio en Gaza” denunciado por LFI. ¿Por qué esta controversia? ¿Por qué aquí y no en otro lugar? Los socialistas sospechan una simple maniobra electoral, como se acercaron las elecciones municipales. Durante los europeos en 2024, la lista rebelde obtuvo el 27.05 %de los votos Val-de-Reuil, llegando detrás de la del Rally Nacional (31.37 %) pero antes de los socialistas (16.73 %). ¿LFI espera deleitar el ayuntamiento de la PS? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, la izquierda no es honrada.