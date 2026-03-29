México denuncia la muerte de trece de sus ciudadanos en un año en Estados Unidos, debido a las actividades de ICE

México denunció este miércoles 25 de marzo la muerte en Estados Unidos durante el último año de 13 de sus connacionales, durante redadas antiinmigración o mientras estaban detenidos por la policía de inmigración estadounidense (ICE).

Estas muertes, mencionadas durante una conferencia de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, ocurrieron como parte de la ofensiva contra la inmigración ilegal lanzada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Seis casos están relacionados con “complicaciones médicas” y cuatro fueron clasificados como “suicidios”dijo Roberto Velasco, subsecretario para Asuntos de América del Norte. Otros dos mexicanos murieron durante redadas antiinmigración y otro perdió la vida durante un tiroteo que tuvo como objetivo instalaciones de ICE, dijo Robertino Velasco.

“Exigimos que se respeten los derechos humanos (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención”declaró la presidenta de izquierda Claudia Sheinbaum durante la misma conferencia de prensa.

México dice que envió 14 comunicaciones diplomáticas en relación con estas muertes y recibió 12 respuestas. La semana pasada, México deploró la muerte “inaceptable” de Royer Pérez Jiménez, un ciudadano mexicano de 19 años, en un centro de detención de ICE en Florida y exigió una investigación “exhaustivo” sobre esto.

En 2025, al menos 30 personas murieron mientras estaban bajo custodia de ICE, según estadísticas oficiales. Se trata de la cifra más alta desde 2004, un año después de que se creara esta política.

Este lunes, agentes de la policía de inmigración estadounidense fueron desplegados en 14 aeropuertos de Estados Unidos, según un funcionario del gobierno, debido a la escasez de personal de seguridad debido a la parálisis presupuestaria parcial.