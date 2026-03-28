La entrevista de Léa Salamé a Sergei Lavrov en France 2, duramente criticada

“Una entrevista vergonzosa”, “mentiras en horario de máxima audiencia”… Nuevo clamor contra Francia 2 20 h. la presentadora Léa Salamé. Ya señalado por ciertos errores en directo, incluida la confusión entre Samuel Paty y Dominique Bernard, la profesionalidad del ex presentador del programa matutino France-Inter vuelve a ser objeto de duras críticas. ¿En cuestión? La postura periodística adoptada por Léa Salamé durante la entrevista con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, cuyo extracto fue difundido este jueves 26 de marzo en el diario France 2. Este intercambio pregrabado dejó un sabor amargo en varios especialistas en geopolítica, diplomáticos y también periodistas.

El funcionario ruso despliega en particular una serie de elementos lingüísticos, llegando incluso a afirmar, a propósito de la guerra en Oriente Medio, que Rusia “defiende ante todo el derecho internacional”a pesar de que el país ha invadido Ucrania y está multiplicando los crímenes en esta guerra, particularmente en Bucha y Mariupol, sin preocuparse en modo alguno por respetar el derecho internacional. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” vuelve a esta polémica.

Según Médiamétrie, cerca de 3,4 millones de espectadores vieron el extracto de 10 minutos emitido este jueves a las 20 h. Hay que decir que France Télévisions destacó el carácter exclusivo de la entrevista. El intercambio completo de una hora se publicó en línea en el sitio web franceinfo.fr.

Para el embajador de Ucrania en Francia, Vadym Omelchenkon, no hay ninguna duda: se ha extendido la alfombra roja al ministro ruso, Sergei Lavrov. “¿Cuál es el punto de dar una plataforma a un fascista común y corriente y a un criminal de guerra? »preguntó el diplomático ucraniano en la red social

Lo mismo ocurre con la diplomacia francesa: el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, lamentó que Sergeï Lavrov hubiera “pudo desplegar silenciosamente su propaganda” sobre Francia 2. Recordó que Rusia ha “lanzó una guerra de agresión” contra Ucrania, y cometió allí “crímenes de guerra documentados”. Antes de añadir a la prensa, tras una reunión del G7: “Repetir mentiras en horario de máxima audiencia no las convierte en verdad”.

El diputado Aurélien Saintoul de Francia insumisa, por su parte, difundió en X una carta en la que pide a Delphine Ernotte, presidenta de France Télévisions, que se informe más sobre “las disposiciones editoriales que regían la preparación y distribución” de esta entrevista.

El mundo de la investigación también compartió su indignación. Muchos especialistas en defensa y relaciones internacionales han criticado la timidez, si no la ausencia, de contradicción. “Secuencia catastrófica en el servicio público”escribió el especialista en Rusia Dimitri Minic, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), en X. “Una entrevista inútil, mal preparada y, en última instancia, peligrosa”gritó. “Si los equipos de France TV aún subestiman la lucha informativa, deberían comprender que Moscú la ha convertido en el arma central de su guerra contra Occidente”advirtió.

“Una entrevista vergonzosa durante la cual un ministro de una potencia contraria puede desplegar tranquilamente su lenguaje en horario de máxima audiencia en la principal cadena pública francesa y casi sin contradicciones”por su parte, criticó, siempre en X, al investigador francés Etienne Marcuz, de la Fundación para la Investigación Estratégica.

El analista Louis Duclos criticó a Léa Salamé por no haber relanzado a Sergei Lavrov en el “Los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania”. “¿Por qué no hablaste de Boutcha? ¿Mariupol? ¿Izioum? ¿Safaris con drones en Jersón? ¿La tortura de civiles, la violación de niños y adolescentes delante de los ojos de sus padres antes de asesinarlos? »estaba indignado. En la entrevista, el ministro ruso vuelve en particular a la masacre de Boutcha de 2022 y sugiere que los ucranianos han “colocaron cuidadosamente los cadáveres, los cuerpos a lo largo de las calles” y martillado “inocencia” Rusos. Una narrativa alternativa ya llevada a cabo en su momento por Vladimir Putin, quien mencionó “un falso”. Sin embargo, los crímenes cometidos por las tropas rusas allí han sido ampliamente documentados. Un informe de la ONU de diciembre de 2022 analiza las ejecuciones sumarias de civiles en Boutcha.

La falta de contextualización de esta masacre, como de otros crímenes, también ofendió al joven periodista de guerra independiente Cyrille Amoursky, autor de “Ucrania. Un pueblo en guerra ». Sobre X, recuerda que los periodistas “ tener cierta responsabilidad” y califica esta entrevista como “naufragio”.

En Linkedin, el periodista independiente y profesor del Instituto Práctico de Periodismo Romain Mielcarek enumera una serie de oportunidades perdidas para ejercer la contradicción, como cuando Sergei Lavrov dice que Ucrania está actualmente presidida por “Nazis”. Además, en la versión larga de la entrevista, Léa Salamé sólo plantea el argumento de la violación del derecho internacional por parte de los rusos en Ucrania unos diez minutos después de que el ministro ruso pretenda defenderla… El montaje de la entrevista emitido a las 20 h. coloca los dos extractos uno al lado del otro.

El hecho de que “se muestra la entrevista completa” fue un requerimiento de Rusia pero “esta práctica de transparencia está creciendo”afirmó France Télévisions en el artículo publicado en franceinfo.fr tras las críticas que comenzaron el jueves por la noche.

El director de información de France Télévisions, Philippe Corbé, declaró que al entrevistar al jefe de la diplomacia rusa, “Un actor importante en la guerra en el Medio Oriente” Y “aliado” de Irán, “tiene evidente interés periodístico”. “Esta entrevista no es en absoluto complaciente”insistió el nuevo responsable del grupo público. Enfatizó “todo el trabajo editorial sobre noticias rusas y ucranianas”de los cuales “Casi 400 informes sobre el terreno en Ucrania”.