Mercosur y la UE anuncian un acuerdo de libre comercio, “inaceptable tal como está”, responde Francia

Mercosur y la Unión Europea han concluido “negociaciones hacia un acuerdo” del libre comercio, anunció este viernes 6 de diciembre en Montevideo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Hemos concluido las negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur. Este es el comienzo de una nueva historia. Ahora tengo muchas ganas de discutirlo con los países europeos”.escribió Ursula von der Leyen en X, durante una rueda de prensa conjunta con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para anunciar el acuerdo alcanzado tras veinticinco años de discusiones.

“Es un acuerdo que beneficiará a ambos” partes y “traerá importantes beneficios a consumidores y empresas” si se aprueba, dijo Ursula Von der Leyen. “Escuchamos las preocupaciones de nuestros agricultores y actuamos en consecuencia. Este acuerdo incluye fuertes garantías para proteger nuestros medios de vida”.añadió.

Una opinión que la FNSEA y los Jóvenes Agricultores (JA) no comparten. “Esta validación no es sólo una provocación para los agricultores europeos que aplican los estándares de producción más altos del mundo, sino también una negación de la democracia cuando la casi unanimidad de nuestros parlamentarios franceses se pronunciaron en contra de este acuerdo”afirma la alianza sindical agrícola mayoritaria francesa. Para estos sindicatos, “Von der Leyen traiciona a los agricultores europeos”.

El sindicato europeo de agricultores Copa-COgeca lamenta en un comunicado de prensa una “mensaje catastrófico” para “millones de agricultores europeos”. “Este acuerdo exacerbará las presiones económicas que enfrentan muchas granjas que ya enfrentan altos precios de insumos y duras condiciones climáticas”predice la unión europea.

Este acuerdo “no es el final de la historia”

Al otro lado del Rin, la firma del acuerdo fue ampliamente celebrada. “Se ha superado un obstáculo importante al acuerdo”Olaf Scholz se regocija en su cuenta X (ex-Twitter). “Esto creará un mercado libre para más de 700 millones de personas, así como un mayor crecimiento y competitividad”continuó la canciller alemana. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también saludó “un resultado muy importante”. “El comercio es bueno para Europa. Es bueno para la competitividad y el empleo. Es bueno para nuestro lugar en el mundo. Es bueno para nuestros ciudadanos”escribió en su cuenta X.

“Hoy claramente no es el final de la historia. Lo que está sucediendo en Montevideo no es una firma del acuerdo sino simplemente la conclusión política de la negociación. Esto sólo compromete a la Comisión, no a los Estados miembros”comentó inmediatamente la dimitida ministra francesa de Comercio Exterior, Sophie Primas, en un comunicado enviado a la AFP. Ella agrega que “La Comisión asume sus responsabilidades como negociadora, pero esa es sólo su responsabilidad”.

este acuerdo “sigue siendo inaceptable tal como está”declaró la presidencia francesa al final de la jornada. “La Comisión ha culminado su trabajo de negociación con el Mercosur, es su responsabilidad, pero el acuerdo no ha sido firmado ni ratificado. Entonces este no es el final de la historia. No hay entrada en vigor del acuerdo con Mercosur”insistió en destacar el Elíseo durante un intercambio con los periodistas.

En la red social X, el ex primer ministro Gabriel Attal atacó abiertamente a Marine Le Pen. “Es gracias a gobiernos anteriores, en apoyo al Presidente de la República, que la Unión Europea no firmó el Mercosur (…) Debido a la falta de gobierno, las negociaciones se apresuraron el miércoles por la tarde y concluyeron hoy.escribió Gabriel Attal. Antes de agregar en dirección al líder de los diputados RN: “Entonces, ¿qué esperas para afrontar las consecuencias de tus actos? »