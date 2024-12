Publicado el 5 de diciembre de 2024 a las 18:01 horas. actualizado el 5 de diciembre de 2024 a las 18:48 horas.

Para Guillaume Duval, la adopción de la representación proporcional para las próximas elecciones legislativas podría ayudarnos a salir de la crisis política en la que estamos sumidos.

Este artículo es una columna, escrita por un autor ajeno al periódico y cuyo punto de vista no compromete a la redacción.

La censura del gobierno de Michel Barnier lo ha demostrado una vez más, por si fuera necesario: nuestro sistema político está perdiendo fuerza. Necesitamos cambiar las reglas del juego.

Es perfectamente legítimo considerar que el país necesitaría un nuevo proceso constitucional y una nueva Constitución. Sin embargo, un proceso de este tipo es por naturaleza engorroso y lento de implementar. No permitiría resolver la profunda crisis política que atraviesa el país en los próximos meses. Sin embargo, es evidente que existe una urgencia absoluta por salir de este estancamiento.

Hay, sin embargo, una manera de transformar profundamente la dinámica política, aunque sigamos dentro del marco de la Vmi República: cambiar los métodos de votación legislativa y presidencial.

Si adoptamos la representación proporcional para las próximas elecciones legislativas, esto cambiaría inmediatamente la dinámica política dentro de la Asamblea actual. Una modificación de este tipo sólo requiere una mayoría simple en la Asamblea Nacional.

Una representación equilibrada

Muchos lo dicen: la composición de la actual Asamblea Nacional se acerca bastante a la que habría resultado de unas elecciones proporcionales. Esto es correcto, pero el método de reelección de sus miembros por mayoría impide llevar a cabo el tipo de trabajo de búsqueda de compromiso que requeriría tal composición. Lo que paraliza la Asamblea.

Más allá de este objetivo inmediato, la representación proporcional permitiría garantizar a largo plazo una representación equilibrada de todas las fuerzas políticas y evitaría el retorno de mayorías fuertes no representativas del cuerpo social. En particular, permitiría prevenir el riesgo, más actual que nunca, de una mayoría absoluta de la extrema derecha, dado el debilitamiento del frente republicano resultante de las decisiones tomadas por el Presidente de la República desde el 7 de julio. Los franceses tienen derecho, como todos sus vecinos, a poder votar a favor de las ofertas políticas que prefieren y no sólo en contra de las que más odian.

Con el mismo espíritu, podríamos modificar el método de votación presidencial para adoptar un método de votación de una sola vuelta, como un voto mayoritario o similar. Estas modificaciones de los métodos de votación permitirían que los grandes acontecimientos políticos, tanto las elecciones legislativas como las elecciones presidenciales, finalmente dejaran de aparecer cada vez como la primera etapa de una próxima guerra civil, ofreciendo una ventaja estructural a los más ofertas políticas radicales.

Obviamente no se trata de afirmar que tales cambios en los métodos de votación serían la solución milagrosa a todos nuestros problemas actuales. Por supuesto que no se trata de eso. El hecho es que probablemente sean un requisito previo esencial para poder hacer frente a estas dificultades y salir finalmente de la rutina que nos ha llevado repetidamente al estancamiento actual.

Guillaume Duvalcopresidente del Club Maison Commune, es ex redactor jefe de la revista mensual “Alternatives Economiques”