Megaincendio en Gironda: permisos acelerados, 12 millones de ayudas, exenciones… Lo que anunció Lecornu

Tres semanas después del histórico megaincendio que devastó 42.000 hectáreas en Gironda y que provocó la evacuación de más de 220.000 residentes y turistas, el gobierno inicia un vasto proyecto de reconstrucción. De viaje por el departamento este lunes 17 de agosto, Sébastien Lecornu detalló en Mérignac, rodeado de seis ministros, un conjunto de medidas de emergencia y de recuperación destinadas a las víctimas de las catástrofes, a las comunidades y a los actores económicos más afectados.

Ante la magnitud de los daños, el jefe de Gobierno advirtió que el compromiso financiero de los poderes públicos pesaría mucho en las cuentas públicas. “Podemos alcanzar muy rápidamente sumas que pueden superar los 100 millones de euros. Se trata de sumas bastante considerables”dijo, prometiendo salir “artillería pesada” para sostener el territorio.

Esta serie de anuncios llega en un clima tenso. Por la mañana, el Primer Ministro fue abucheado en Le Porge por unos 200 residentes descontentos por no haber podido reunirse con él, algunos de ellos criticando a las autoridades por haber sacrificado sus hogares para preservar la exclusiva península de Cap Ferret. Rechazando “desviaciones un tanto conspirativas”Sébastien Lecornu reafirmó que las decisiones operativas no habían estado guiadas por los arbitrajes parisinos ni por el Burdeos durante las primeras horas.

Prometiendo no hacerlo “No hay absolutamente nada que ocultar sobre el progreso de las operaciones”pidió a la prefectura y a los bomberos que organicen reuniones públicas con la población para rastrear “minuto a minuto, hora a hora” todos los medios desplegados y las decisiones tácticas tomadas frente a las llamas.

Primera prioridad anunciada por el ejecutivo: la drástica reducción de los procedimientos administrativos para las personas cuyas viviendas han sido destruidas, en particular en Porge, donde ardieron 183 viviendas. Para proyectos de reconstrucción “en equivalencia”se deben conceder permisos de construcción “dentro de un mes”incluso “menos de un mes”aseguró Sébastien Lecornu. “No quiero que los poderes públicos, es decir los municipios y el Estado, sean señalados o culpados de una burocracia excesiva que retrasaría esta vuelta a la normalidad”insistió el Primer Ministro, precisando que un “vehículo legislativo extraordinario”inspirado en la ley de exención de Notre-Dame-de-Paris, se insertará en un texto sobre vivienda en preparación.

Al mismo tiempo, el gobierno está fortaleciendo sus fondos de emergencia con los municipios para alojamiento, mientras “El 100% de las personas que se presentaron en los distintos centros únicos de apoyo tienen una solución de alojamiento”según el ministro de Vivienda, Vincent Jeanbrun. Un decreto autorizará construcciones temporales en terrenos privados o municipales durante tres años, frente al año anterior.

Para casos más complejos, la misión “Reconstrucción y adaptación de territorios” (MRAT), creada a principios de agosto, establecerá una doctrina de adaptación en un plazo de tres meses: “construir de forma más segura en relación al riesgo de incendio, es decir, no necesariamente en las mismas zonas”según Vicent Jeanbrun. Algunas parcelas demasiado expuestas pueden llegar a ser inedificables. El recurso legal se limitará únicamente a los elementos nuevos añadidos a los edificios originales, como posibles ampliaciones.

Para apoyar a las autoridades locales que han sufrido destrucción o movilizar socorros, Matignon libera inmediatamente 12 millones de euros. En concreto, se destinarán 10 millones de euros a Gironda y 2 millones de euros al departamento de las Landas, también afectado a finales de julio por el incendio de Biscarosse (3.700 hectáreas).

Esta asistencia financiera es “disponible ahora y les permitirá iniciar el trabajo sin demora”insistió el jefe de gobierno, para dar a los alcaldes los medios para delinear “una forma de plan de recuperación”.

Económicamente, se establece una red de seguridad para apoyar a los profesionales. El Estado cubrirá la cancelación pura y simple de cotizaciones a la seguridad social por un período de tres meses. Una medida calificada por el Primer Ministro como“bastante radical, un poco costoso para las finanzas públicas pero asumido”que se integrará en el proyecto de presupuesto para 2027 con el fin de evitar la desaparición de los actores económicos locales.

A nivel fiscal, el Estado pagará el impuesto predial adeudado por las empresas a las comunidades, mientras que los locales destruidos se beneficiarán de una reducción total de las contribuciones prediales empresariales (CFE). Estas disposiciones complementan la cobertura del desempleo parcial para los establecimientos cerrados durante las evacuaciones, así como el decreto que establece ayudas excepcionales para las empresas de menos de 250 empleados.

En cuanto a la fijación de las indemnizaciones, Sébastien Lecornu prometió hablar directamente con los responsables del sector, pasando por su cuenta “un mensaje personal a los grandes jefes de las compañías de seguros”. El Primer Ministro reiteró su advertencia pública: “Los que jugarán, diremos cuáles, y los que no jugarán, también diremos cuáles, porque sigue siendo un universo competitivo en el que tenemos derecho a dar nuestra opinión. »

Para reactivar la actividad turística y apoyar a los temporeros, el jefe de Gobierno anunció también el lanzamiento de un plan de comunicación de dos millones de euros cofinanciado por el Estado para renovar el atractivo de la región.

Más allá de la emergencia material, el futuro del macizo forestal constituye el otro eje del gobierno, recordando el Primer Ministro la necesidad de encontrar “un equilibrio” entre la velocidad de acción y “la urgencia de pensar” para construir un bosque más resiliente al cambio climático. El ministro para la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, anunció un aumento de los créditos destinados a la renovación forestal en el próximo proyecto de ley de finanzas, una labor que deberá contar con el consenso local y la experiencia científica del INRAE.

También se aclararán las obligaciones de autorización legal (OLD) para aumentar la responsabilidad de los propietarios de tierras. Sébastien Lecornu finalmente advirtió sobre los riesgos ambientales en cadena relacionados con la pérdida de cobertura vegetal, destacando que un “Una catástrofe puede presagiar otra” y llamando a la anticipación “un riesgo de inundación que podría ser importante para el próximo invierno”.