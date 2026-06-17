Los franceses consumen cada vez más ropa nueva: se comprarán 43 prendas en 2025

Publicado el 17 de junio de 2026 a las 13:51 horas. Lectura: 2 min.

La moda rápida sigue seduciendo. Los franceses comprarán cada vez más ropa nueva en 2025, según datos publicados este miércoles 17 de junio por Refashion, la ecoorganización encargada por el Estado de gestionar la industria textil. Estas cifras reflejan el éxito de la moda ultraefímera, objeto de una ley que se debate en el Parlamento. Y para gran consternación de las asociaciones que alertan sobre la contaminación ambiental de la industria textil.

En concreto, los franceses compraron una media de 43 prendas nuevas por persona el año pasado -una más que en 2024-, 4 pares de zapatos y 12 prendas de ropa de casa. Esto representa 3.600 millones de nuevos artículos comercializados en 2025, frente a 3.500 millones en 2024, o 10 millones de productos por día.

Estos artículos “será un desperdicio mañana”alertó Maud Hardy, directora general de Refashion. Today, two thirds of textile waste ends up incinerated or buried in France, recalled the leader who emphasized in a press release “la emergencia” de “Dotarnos por fin de las capacidades industriales necesarias para gestionar estos volúmenes, empezando por una auténtica industria del reciclaje textil”.

Para establecer este panorama que elabora anualmente desde hace tres años, la ecoorganización analizó los datos que deben transmitirle las 11.000 marcas que venden textiles en Francia, incluidas plataformas asiáticas como Shein y Temu.

En los últimos años, el mercado de la moda se ha visto revolucionado por la llegada de plataformas de venta online, especialmente de origen asiático, siendo Shein, Temu y AliExpress las representantes más potentes. Las autoridades públicas, las asociaciones y los comerciantes europeos los acusan de inundar el mercado con productos de baja calidad o incluso no conformes a precios reducidos.

Refashion señala que los consumidores prefieren estas empresas que venden exclusivamente online, que registraron un crecimiento del 12% en sus volúmenes de ventas en 2025. Son ellas las que empujan al alza el mercado que, sin ellas, sería ” estable “analiza Refashion.

La ecoorganización también revela que 7 de cada 10 productos textiles vendidos son de gama básica, a un precio medio de 8,30 euros.

Estas cifras reveladas por Refashion llegan en un momento en que se está debatiendo en el Parlamento una ley que apunta a la moda ultraefímera, encarnada particularmente por el gigante asiático Shein.

El proyecto de ley establece una amplia gama de herramientas para limitar el fenómeno en rápida expansión de la “moda ultrarrápida” a través de medidas como la prohibición de la publicidad o sanciones económicas sobre los artículos vendidos.

Pero en su lucha contra las grandes plataformas asiáticas, el gobierno está haciendo un acto de equilibrio para evitar que las grandes empresas que emplean en suelo europeo y tienen una carga fiscal importante, como Kiabi, Decathlon, H&M y Zara, se vean atrapadas en la agitación.

Una posición que disgusta profundamente a una coalición de asociaciones ecologistas que consideran “que la ambición inicial del texto era reducir el impacto ambiental de la industria textil y, por lo tanto, cubrir toda la moda rápida y no solo a los actores de la moda ultrarrápida”.

En un comunicado, “Stop Fast fashion”, que reúne en particular a Emmaüs, Max Havelaar, Fashion Revolution y Les Amis de la Terre, recuerda que “El sector textil representa casi el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y genera contaminación química de suelos y vías fluviales en los países productores”.