Como era de esperar, el partido de Putin obtiene una abrumadora mayoría en las elecciones legislativas en Rusia, la UE denuncia un “barniz de democracia”

El partido del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, obtuvo un número récord de escaños en las elecciones legislativas sin oposición alguna, según los resultados preliminares del lunes 21 de septiembre, después de tres días de votaciones marcadas por ataques sin precedentes desde Kiev.

Frente al partido del Kremlin, sólo se autorizó a participar a los grupos que apoyaban en distintos grados a Vladimir Putin y a la continuación del conflicto en Ucrania. El único partido que se oponía abiertamente a la guerra, Yabloko, había sido marginado. La votación del viernes al domingo también tuvo lugar en los territorios de Ucrania controlados y anexados por Rusia.

Según los resultados de más del 95% de las mesas electorales, Rusia Unida obtuvo una abrumadora mayoría en la cámara baja del Parlamento, la Duma, con 355 escaños de 450. Se trata de las primeras elecciones legislativas desde el inicio de la ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022. El Kremlin se congratuló este lunes, estimando que estos resultados “testimonian de un nivel excepcional de cohesión de la sociedad rusa en torno al jefe de Estado”.

Según estos resultados preliminares, el Partido Comunista Ruso (KPRF) obtuvo 40 escaños, el partido nacionalista LDPR – 25 escaños y el partido Novye Lyudi (“Gente nueva”) – 20 escaños. El partido presidencial conserva así la llamada mayoría “constitucional”al menos dos tercios de los escaños (es decir, 301 escaños), lo que le permite votar sobre enmiendas constitucionales sin siquiera necesitar el apoyo de otros partidos.

En una conferencia de prensa, la jefa de la Comisión Electoral, Ella Pamfilova, también acogió con satisfacción una ” registro “ la participación supera oficialmente el 59%. “Esta es precisamente la participación más alta jamás registrada en unas elecciones de este nivel”dijo ella. Los resultados finales se esperan para el viernes.

Dmitry Medvedev, ex presidente y actual jefe de Rusia Unida, acogió con agrado una expresión de confianza en el poder y prometió “apoyar la línea marcada por el presidente” y de “acercar (al país) a la victoria”. Recordando la realidad de un conflicto marcado en los últimos meses por una intensificación de los ataques en ambos lados del frente, el último día de votaciones estuvo marcado a primera hora del domingo por un ataque ucraniano en el que participaron más de mil drones y mató a dos personas en las afueras de la capital, según las autoridades rusas.

Las elecciones legislativas en Rusia, cuyo resultado nunca ha estado en duda, representan sólo una “barniz de la democracia” Descartando cualquier oposición a la guerra en Ucrania, declaró por su parte este lunes la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. “Las llamadas elecciones a la Duma supusieron otro importante revés para la democracia rusa. Su resultado nunca ha estado en duda.”dijo en X.

“El Kremlin silenció las voces disidentes, prohibió el único partido registrado que se oponía a su guerra en Ucrania y marginó a los observadores electorales internacionales. Lo único que queda en Rusia es un barniz de democracia.enfatizó. La jefa de la diplomacia de la UE añadió que ella “Medidas propuestas contra quienes facilitan estas elecciones falsas en los territorios ucranianos ocupados”. La UE ya ha sancionado a unos 3.000 funcionarios y entidades vinculadas a la guerra en Ucrania, entre ellos Vladimir Putin.