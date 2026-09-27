El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la poligamia, el itinerario de una nueva fake news

“¿El Tribunal se niega a pronunciarse sobre la poligamia?” y “el sistema de derechos humanos es incapaz de impedir su propia instrumentalización” (“Face à l’info” del 10 de septiembre en CNews), “En ningún momento la Corte dice que la poligamia sea contraria en principio a la Convención” (canal de youtube del think tank cristiano conservador ECLJ (Centro Europeo para el Derecho y la Justicia)): lo menos que podemos decir es que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 8 de septiembre de 2026 en el caso AA contra los Países Bajos no puso fin al debate iniciado por un foro de Grégor Puppinck (el director de la ECLJ, nota del editor)publicado en el “Journal du Dimanche” el 3 de noviembre de 2025 con el título bastante provocativo “¿Autorizará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la poligamia?”.

El autor sugirió que el Tribunal Europeo podría cuestionar la prohibición de la poligamia en nombre de una concepción individualista de los derechos humanos. En un video publicado el 8 de septiembre de 2026, comentando la sentencia dictada, persiste y firma al considerar que la Corte no ha condenado el principio de poligamia.

Como se puede imaginar, aunque la sentencia falló a favor de los Países Bajos, que habían denegado al demandante su solicitud de reagrupación familiar con cinco de sus hijos menores de edad procedentes de matrimonios polígamos con su segunda y tercera esposa, contraídos en Yemen, la posición inicial de Grégor Puppinck, ampliamente difundida en las redes sociales, no ha cambiado ni un ápice.

Que la Corte consideró que “Existe un fuerte consenso europeo sobre la prohibición de la poligamia, como lo demuestra el hecho de que está prohibida sin excepción en todos los estados miembros del Consejo de Europa” no importa. Sería en el nivel de la motivación, considerada vaga y ambigua, donde residiría el principal defecto de la sentencia, en el sentido de que dejaría la puerta abierta al reconocimiento en otros casos de poligamia. Si se analiza más detenidamente, esta crítica puede calificarse de excesiva porque distorsiona la realidad de lo que dice el Tribunal.

Detrás de esta secuencia hay algo recurrente y preocupante. De hecho, desde hace algún tiempo, esta característica es sistemática: tan pronto como llega a Estrasburgo un caso relativo a una inmigración o a una práctica religiosa vinculada al Islam, “ingenieros del caos” (según la expresión del escritor Giuliano da Empoli), declarando en tono serio que nuestra forma de vida “Judeocristiano” estaría muy amenazado.

La estrategia está bien aceitada. Consiste en dar a una sentencia un alcance que no tiene, para subrayar una supuesta permisividad del juez europeo ante el hiperindividualismo de los derechos humanos. Todo ello, por supuesto, en comentarios sobredeterminados por una retórica hostil al Estado de derecho y un sentido de rigor científico que cuestiona.

La estrategia también es cómoda porque se basa en la apuesta de que, en la era de las redes sociales, los algoritmos de personalización y el discurso desenfrenado, la escandalosa afirmación de la falta de firmeza del Tribunal respecto a la poligamia tendrá mucha más resonancia que la explicación contraria, que merece más explicación.

En este sentido, el proceso utilizado para la poligamia recuerda, en igualdad de condiciones, al utilizado en 2018, cuando, en relación con otra sentencia del Tribunal Europeo que, sin embargo, había condenado la aplicación de la sharia a un litigio sucesorio en Grecia, los mismos autores lamentaron en “le Figaro” no haber condenado la sharia por ser contraria a la Convención. El ex presidente del Tribunal, Guido Raimondi, consideró oportuno hablar públicamente para rechazar estas insinuaciones.

Lo mismo ocurre en el caso AA contra los Países Bajos: la cuestión planteada al Tribunal era si la negativa de las autoridades holandesas constituía una violación del derecho del demandante al respeto de la vida familiar. El Tribunal no necesitó precisar que la poligamia es contraria a los valores fundamentales de la Convención, sobre todo porque ya había estigmatizado tal práctica en casos anteriores. Además, hay que leer atentamente la sentencia para darse cuenta de que el Tribunal se centra en los vínculos entre el demandante y sus hijos, quienes no tienen ninguna responsabilidad por estas uniones retrógradas. En ningún caso reconoce que el matrimonio polígamo forme parte de la vida familiar.

El enfoque de criticar al Tribunal Europeo es necesario y saludable. Para ello son especialmente adecuadas sus sentencias, que plantean cuestiones sobre el significado y el lugar de los derechos humanos en nuestras sociedades. Este no es el caso de la crítica. “excesivo” utilizando fórmulas escandalosas, y que no tiene otro objetivo que deslegitimar al juez que toma la decisión. Hay que decirlo nuevamente, la Corte no impide que los Estados actúen en materia de inmigración.

En este sentido, el reciente cuestionamiento por parte de los Estados europeos del enfoque europeo de las cuestiones migratorias parece un mito. Todo lo demuestra en la práctica del Derecho europeo en materia de derechos humanos: el porcentaje de conflictos migratorios es marginal en comparación con todos los casos examinados por el Tribunal y, sobre todo, las condenas son bastante escasas (en los últimos diez años, ha reconocido violaciones en el 6% de los conflictos migratorios).

En estos tiempos de populismo y cuestionamiento de los contrapoderes jurisdiccionales, hay que recordar esta realidad. Hay que hablar del Tribunal, discutir sus sentencias, cuestionar sus soluciones, pero no de esta manera. Las reacciones excesivas sobre esta cuestión de la poligamia son una buena ilustración de la ofensiva intelectual contra los jueces de la batalla cultural, utilizando el vocabulario de Gramscian. Mientras tanto, se pierde de vista lo esencial: la contribución del Tribunal a la protección de los derechos y libertades.

EXPRESO ORGÁNICO

Mustafa Afroukh Es profesora HDR de derecho público en la Universidad de Montpellier.