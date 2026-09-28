Elecciones senatoriales 2026: el RN obtiene un grupo, el LFI ingresa, LR y el PS se mantienen estables… Las 5 lecciones de la elección

Poco después de las 20 horas del domingo 27 de septiembre, Jordan Bardella llegó sonriente a La Seyne-sur-Mer. Es en esta localidad de Var, vencedora en las últimas elecciones municipales, donde el presidente de la Agrupación Nacional (RN) viene a celebrar la entrada de al menos doce nuevos senadores de extrema derecha en el Palacio de Luxemburgo. “Es un paso más en nuestro arraigo en el país”le encanta, mientras que los “electores” son funcionarios electos locales.

Al otro lado del espectro político, Jean-Luc Mélenchon también se muestra satisfecho. Ausente en la Cámara Alta, La Francia Insumisa (LFI) entró en ella con un senador. “Hechos políticos” que monopolizaron los debates la noche electoral pero que no alterarán el equilibrio en el Senado, donde la derecha y el centro conservan la mayoría y donde los socialistas siguen siendo el principal grupo de la oposición.

Desde 2023, la RN cuenta con tres senadores, que se encuentran entre los no registrados. A partir de ahora tendrán un grupo parlamentario: al menos doce miembros de RN o del aliado ciottista –la Unión de Derechos por la República (UDR)– fueron elegidos en ocho departamentos. La mayoría de los escaños procedieron de la derecha en el sudeste: dos en Bocas del Ródano, Var y Alpes Marítimos, pero también uno en Vaucluse, Gard y Hérault. Lo más sorprendente es que el RN logró elegir un senador en Sena Marítimo y un senador en Gironda. Esta última no es otra que Edwige Díaz, diputada y vicepresidenta del partido, que parece ideal para encabezar el futuro grupo que contará con 15 cargos electos.

“Es una victoria histórica”dio la bienvenida a Marine Le Pen “el avance es general”. “La poderosa señal de una nación que se moviliza desde sus territorios para prepararse para la gran alternancia en 2027”reaccionó por su parte Eric Ciotti, alcalde de Niza y presidente de la UDR. Este último también se adjudicó la victoria de la ex LR Sylvie Goy-Chavent, en Ain. Cabe señalar que Stéphane Ravier, ex RN y ex miembro de Reconquête!, perdió su escaño en Marsella.

En 2023, los rebeldes no habían logrado entrar en el Senado, por falta de acuerdo con el resto de la izquierda. Esta vez, el diputado Gabriel Amard aprovecha la división de los ecologistas para ganar un escaño en el Ródano, en detrimento de la ex alcaldesa socialista de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy. Los rebeldes consiguieron otra victoria, la de Marc Péré en Alto Garona. Elegido por una lista sindical, debería sin embargo sentarse junto a los ecologistas, según el presidente del grupo, Guillaume Gontard.

“En todos los departamentos, LFI obtiene puntuaciones muy superiores a su número de electores”sin embargo aplaudió a Jean-Luc Mélenchon en “buen augurio para 2027”. En un comunicado, su movimiento señaló la responsabilidad de la dirección de los ecologistas en los tres votos que le faltaron a su candidata Martha Pecina para ser elegida entre los franceses en el extranjero. “Si nuestra lista de perímetro de NFP propuesta (Nuevo Frente Popular, nota del editor) Si hubiera sido aceptado por el LFI, esta tarde se elegiría un senador rebelde”.replicó el ecologista David Cormand sobre X. Sin poder formar un grupo (deben ser diez), ¿dónde se sentará el senador rebelde? Si la ecologista Mélanie Vogel, reelegida y candidata a liderar su grupo, no cerró la puerta a la idea de acoger al recién elegido LFI, su colega Yannick Jadot, que acaba de ser suspendido durante tres meses de su partido, dio un “no” categórico al Senado Público.

Con el 58,8% de su grupo renovado durante estas elecciones, el grupo Les Républicains (LR) era el que tenía más que perder. Finalmente –a la espera de la confirmación de la adhesión definitiva de los senadores– no le iría tan mal perdiendo menos de diez escaños. Seguiría siendo así el primer grupo del Senado y el único por encima de cien senadores. Entre ellos, el candidato presidencial Bruno Retailleau fue reelegido en Vendée. El presidente del grupo, Mathieu Darnaud, también mantuvo su sede en Ardèche. Los aliados de la centrista Unión (UC), liderada por Hervé Marsella, perderían también algunos escaños pero seguirían siendo, con una cincuentena de cargos electos, el tercer grupo en el Senado.

Si la derecha, con el centro, sigue siendo mayoría, permitiendo a Gérard Larcher conservar la presidencia del Senado, el grupo LR tendrá que reflexionar sobre su actitud hacia la extrema derecha. “No hay cordón sanitario en democracia”juzgó la ex ministra Sophie Primas en el Senado Público. “No habrá porosidad. Seguiremos en nuestra línea”había insistido sin embargo Mathieu Darnaud antes de los resultados. Ante las tensiones internas y los equilibrios locales, ¿podrían cambiar ciertos funcionarios electos de derecha? Jordan Bardella en cualquier caso reiteró su deseo de “Llegar a los sinceros patriotas de LR”…

Una prueba más de que los equilibrios no cambian en el Senado: el grupo socialista sigue siendo el segundo mayoritario, con alrededor de sesenta escaños, a pesar de perder uno o dos escaños. “Espero que nuestro grupo, el primero de la oposición, combata paso a paso las nauseabundas tesis de la RN”reaccionó su líder Patrick Kanner, lamentando también que las listas del LFI impidieran la victoria de algunos socialistas – ¡por seis votos en Creuse!

Por su parte, los comunistas hicieron reelegir a sus cuatro senadores salientes, lo que les permitió tener al menos 18 miembros en su grupo. Los Verdes perdieron dos escaños en Bajo Rin y Gironda, como consecuencia de las derrotas en las elecciones municipales de marzo en Estrasburgo y Burdeos, quedando reducidos a un grupo de 14 cargos electos. Misma dinámica para los radicales de izquierda, unidos en el grupo RDSE (Agrupación Social y Democrática Europea).

Con 11 de los 19 miembros cuyo mandato fue cuestionado, los senadores macronistas intentaron limitar los daños. Al final, su grupo Rally de Demócratas, Progresistas e Independientes (RDPI) sólo pudo perder dos escaños. Cabe destacar la llegada de un peso pesado: el presidente de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Renaud Muselier. Del lado del grupo Les Indépendants, donde se encuentran las tropas de Horizontes, los senadores apenas deberían superar la veintena. El senador reelegido Claude Malhuret, partidario de Edouard Philippe, debería seguir siendo presidente.