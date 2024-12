Más de 130 personalidades exigen la suspensión de la Legión de Honor de Gérard Depardieu, Patrick Poivre d’Arvor y Joël Guerriau

La comediante Muriel Robin, la ex patinadora artística Sarah Abitbol, ​​​​el ex ministro de Salud Aurélien Rousseau… En una carta abierta dirigida a Emmanuel Macron y publicada por “Libération”, más de un centenar de personalidades exigen la retirada de la Legión de Honor en los casos de actos de violencia machista y sexual.









“Nosotros, los firmantes de esta carta, que somos o hemos sido ministros, parlamentarios, personalidades condecoradas que lucen con orgullo las insignias de la República, nos negamos a permitir que su brillo se vea empañado por la retención en la ley de personalidades implicadas en violencia machista y sexual. . Está en juego la credibilidad de nuestras instituciones y la justicia hacia quienes sufren esta violencia”. podemos leer en esta carta abierta.





Estos 135 firmantes, parlamentarios o personalidades artísticas, interrogan al Presidente de la República sobre cuatro personas en particular: el actor Gérard Depardieu, el ex presentador de televisión Patrick Poivre d’Arvor, el senador Joël Guerriau y el ex senador Jean-Vincent Place.





“Una suspensión mientras la justicia hace su trabajo”





Cada personalidad citada es condenada o acusada de al menos una violencia sexual. Gérard Depardieu, acusado por numerosas mujeres, fue acusado de violación y agresión sexual. El senador Joël Guerriau es acusado de “administración de una sustancia para cometer violación o agresión sexual” tras la denuncia de la diputada Sandrine Josso. Este último es también uno de los firmantes de la carta.





Por su parte, el ex presentador estrella de TF1, Patrick Poivre d’Arvor, también está acusado de violación y acusado por numerosas mujeres. Por último, el exsenador Jean-Vincent Placé ya ha sido declarado culpable de acoso sexual y está acusado de agresión sexual.









“Una suspensión de las órdenes, mientras la justicia hace su trabajo, de ninguna manera contravendría la presunción de inocencia. Las medallas serían entonces retiradas o restituidas –dependiendo de la condena– o no”.continúan las 135 personalidades en esta carta abierta.





Esta llamada a Emmanuel Macron se produce cuando en breve debería conocerse el nuevo ascenso del 1 de enero para la Legión de Honor.