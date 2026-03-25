Después de las elecciones municipales, ni un minuto más que perder de cara a las elecciones presidenciales

Las elecciones municipales ya quedaron atrás. El tiempo se acaba: ¿qué lecciones esenciales podemos extraer de estas elecciones de cara a las elecciones presidenciales?

En primer lugar, la abstención excepcionalmente alta refleja la profundidad de la persistente crisis política que atraviesa el país. Los ayuntamientos se han conservado relativamente a este respecto durante mucho tiempo, pero ya no es así. Este fenómeno afecta principalmente a los jóvenes y a las clases trabajadoras, lo que perjudica a la izquierda ya que los más ricos y los jubilados siguen plenamente movilizados para votar. Evidentemente, nadie ha podido encontrar todavía la solución para hacer que los abstencionistas vuelvan a las urnas, ni La Francia insumisa (LFI) ni la izquierda no melenchonista. Todo el trabajo está por hacer…

Sin provocar el temido maremoto gracias a la voluntad que sigue siendo fuerte entre los votantes de bloquear su camino, la Agrupación Nacional (RN) ha logrado avances significativos. Se arraiga conquistando numerosos ayuntamientos, perdiendo algunos de los que tomó en 2020. Ya no observamos el fenómeno que se repitió a menudo en los años 1990 de rápida reacción tras una primera victoria del RN. La fagocitación duradera del electorado y de los cuadros de la derecha clásica está progresando en todas partes, incluso fuera de las áreas tradicionales de influencia de la extrema derecha.

También hemos sido testigos durante esta campaña del temido colapso del frente republicano del lado de los líderes de derecha y macronistas. Los líderes del partido Les Républicains (LR), pero también la mayoría de los del “bloque central”, dedicaron más tiempo y energía a atacar a la izquierda que a la extrema derecha. Extrema derecha de la que, por el contrario, nunca han dejado de burlarse tanto en términos de temas como de fuerzas políticas. Incluso hasta el punto de intentar vender al país un frente republicano inverso contra el LFI, como se atrevió a hacer Bruno Retailleau.

Es de esperar que las derrotas de Rachida Dati en París, Jean-Michel Aulas en Lyon y Martine Vassal en Marsella sirvan de lección al “bloque central”. Quizás sus líderes comprendan finalmente que no tienen nada que ganar alineándose con la agenda y las prácticas mafiosas de la derecha trumpo-sarkozyista ni coqueteando constantemente con los temas de la extrema derecha siguiendo las instrucciones de los medios de comunicación de Bolloré.

En cualquier caso, existe una necesidad urgente de lograr restablecer la verdadera jerarquía de riesgos en el debate público: lo que amenaza la democracia, los derechos y libertades de nuestros conciudadanos y el futuro de Francia y Europa no es, por supuesto, LFI y su desafortunado 10% de partidarios – a pesar de todos los excesos y excesos de su líder – sino más bien la extrema derecha que está, de hecho, a las puertas del poder. Es absolutamente necesario lograr que la derecha republicana y el bloque central acuerden reconstruir un frente republicano sólido, porque la izquierda sigue siendo demasiado débil por el momento como para impedir por sí sola la victoria de la extrema derecha el próximo año.

La victoria de la izquierda en París, Lyon y Marsella es obviamente una excelente noticia y un desaire para los macronistas que inventaron el nuevo método de votación resultante de la ley del PLM para hacerlo perder. Sin embargo, no puede ocultar su enorme y persistente debilidad y la disminución general de su influencia, agravada por sus profundas divisiones.

La Francia insumisa ha invertido realmente por primera vez en este plazo municipal. Partiendo de cero, logró algunos éxitos espectaculares cuando pudo contar con activistas bien reconocidos a nivel local. La llegada de un gran número de personas de origen inmigrante a las cabeceras de las ciudades, a pesar de la ola de xenofobia impulsada por la RN, es una de las principales lecciones de estas elecciones y uno de sus aspectos más positivos. Estos éxitos no afectan sólo a La France insoumise.

Pero, en general, el LFI en realidad sigue estando en casi todas partes muy lejos del nivel que alcanzó en las elecciones europeas de 2024, por no hablar de las elecciones presidenciales de 2022, incluso en las ciudades donde alcanzó el umbral del 10% que le permitió influir en la segunda vuelta.

La estrategia de sonido, furia y división de la izquierda, que sigue asiduamente desde 2024 para imponer la candidatura de Jean-Luc Mélenchon sin tener que negociar acuerdos, le ha impedido en la mayoría de los casos aprovechar en la segunda vuelta los resultados obtenidos en la primera. Es absolutamente urgente que el LFI finalmente deje de alimentar constantemente la máquina que está destruyendo a la izquierda y haciendo ascender a la extrema derecha.

La izquierda no melenconista, incluso si salva el mobiliario en París, Lyon y Marsella, y registra algunas ganancias en otros lugares, sufre sin embargo muchas más pérdidas, particularmente por parte de los ecologistas. Estas elecciones municipales han demostrado lo lejos que esta izquierda está por el momento de poder formar una alternativa creíble y movilizadora para los franceses, tanto ante el desastre macronista como ante la amenaza mortal que representa la extrema derecha.

Escribir en LFI mañana, tarde y noche o gritar “unidad, unidad, unidad” saltando como un niño no constituye un proyecto: esta cuestión en sí misma no interesa a nadie en el país. Estas elecciones municipales no permitieron resolver este debate estratégico sobre si buscar o no una alianza con La France insoumise. Las configuraciones de alianza han logrado salvar ciudades, como en Nantes o Lyon, mientras que han fracasado en otros lugares. Del mismo modo, los rechazos de alianza siguieron siendo ganadores, como en París o Marsella, pero otros desplazaron ciudades hacia la derecha o perdieron frente al LFI, como en Vaulx-en-Velin.

En definitiva, de cara a 2027, esta izquierda no melenconista todavía tiene mucho trabajo por hacer si quiere poder desempeñar un papel y contribuir a frenar a la extrema derecha. Pero su principal problema no es ni organizar unas primarias para decidir entre sus múltiples candidatos potenciales ni seguir luchando sobre la cuestión de las alianzas con el LFI o con el centro, sino equiparnos finalmente colectivamente con una historia movilizadora para el futuro del país y con propuestas que sean a la vez creíbles y ambiciosas en términos de transformación que puedan mejorar las vidas de los franceses.

Propuestas que deberían permitir superar la depresión colectiva reinante que nos empuja a los brazos de la Agrupación Nacional y hacer volver a las urnas a las capas populares que se han alejado de ella. Más allá de la izquierda, también debemos ejercer toda la presión necesaria sobre el bloque central para impedir que la derecha se una y reconstituya el esencial frente republicano. No hay un minuto que perder…

EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.