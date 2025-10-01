detrás de escena de diplomacia incontrolable pero esencial

Informes

La 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas se celebró esta semana en Nueva York con un presidente estadounidense que burló los valores del Templo del Multilateralismo. Pero su arrogancia es acorde con el lugar de los Estados Unidos en el mundo: esencial.





Para ir más allá





“Ya estamos felices de que él esté allí …” En una respuesta teñida de ironía amarga, Stéphane Durric lo dijo todo. El 80mi La Asamblea General de las Naciones Unidas se abrió el 23 de septiembre en Nueva York con un presidente estadounidense que burló los valores del Templo del Multilateralismo. Sentado en los sillones amarillos de la “sala de información de prensa”, insistimos: ¿Cómo vas a resolver esta paradoja? “Francamente, habríamos estado más preocupados si Donald Trump hubiera decidido no venir”justifica al portavoz del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.





Se trata de no molestar al maestro del mundo. El que no debemos criticar cuando se permite descifrar a los líderes del planeta y rociar el concierto de pilares de las naciones. Es “El elefante en la habitación”dice un periodista de la revista “Política exterior” – Express …