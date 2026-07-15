Marine Le Pen o el trumpismo francés

Quizás la Historia recuerde que el trumpismo a la francesa nació el 7 de julio de 2026. Al decidir presentarse a la presidencia de la República el mismo día de su condena por el Tribunal de Apelaciones de París, “malversación de fondos públicos”Marine Le Pen de hecho se ha unido al grupo internacional de líderes nacional-populistas que –desde Trump hasta Netanyahu, pasando por el brasileño Bolsonaro o el británico Farage– desprecian la moral pública, socavan el Estado de derecho y distorsionan la democracia. Perseguidos en diversas funciones por la justicia de su país, estos demagogos tienen en común que se afirman víctimas de una “caza de brujas” y apelan a la “voz del pueblo” para deshacer un llamado “gobierno de jueces” condenado a su caída.

“El sistema lanzó la bomba nuclear. Y si usa un arma tan poderosa contra nosotros, es obviamente porque estamos a punto de ganar las elecciones.declaró Marine Le Pen en abril de 2025, el día después de su condena en primera instancia. Quince meses después, está a nombre de “libertad de aplicaciones” y de “la libertad de elección del elector” que los magistrados del tribunal de apelación proporcionaron su sentencia de inelegibilidad para permitirle presentar su solicitud.

Este escrúpulo democrático honra la justicia de nuestro país. Marine Le Pen aprovechó inmediatamente la oportunidad para relanzar su aventura política y cerrar el camino al oportunista Jordan Bardella, que ya se veía como candidato en su lugar. ¿Una condena? ¿Qué frase? El líder de la Agrupación Nacional (RN) recurrió ante el Tribunal de Casación. Se trata de proclamar su inocencia, de aplazar la aplicación de su condena de un año de arresto domiciliario con pulsera electrónica y de ganar unos preciosos meses de campaña sin obstáculos legales.

¿Pero qué pasará cuando haya agotado este último e improbable recurso? El Tribunal de Casación tiene intención de pronunciarse antes de abril, lo que aumenta el riesgo de una condena definitiva y la ejecución de la sentencia de Marine Le Pen a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Un escenario que juzga el interesado “poco realista”prefiriendo confiar en sus abogados para posponer el plazo con la esperanza de que, en caso de victoria, la inmunidad presidencial le sirva de escudo.

Después de quince años normalizando su imagen, la heredera del lepenismo se reencuentra con la brutalidad del partido de extrema derecha fundado por su padre. Al negarse a admitir sus errores, plantea un riesgo para las instituciones. Si sin querer fuera elegida el 2 de mayo de 2027, ¿cuál sería la autoridad de un presidente que garantiza la independencia de la justicia y que entra en el Elíseo bajo una condena definitiva por malversación de fondos públicos?

Los jueces obligaron a 50 millones de electores a afrontar sus responsabilidades. ¿Seguirán a Marine Le Pen hasta el final en su carrera precipitada, como parecen indicar las encuestas recientes? La cuatro veces candidata elogia el “boleto” que dice formar con su “futuro Primer Ministro” Jordan Bardella. Un dúo al estilo americano que pretende sobre todo lanzar una amplia red: para ella, vuelos demagógicos; para él, la misión de atraer al electorado de la derecha tradicional con vistas a constituir una hipotética “gobierno de unidad”. Un desafío. Porque entre estos dos, es probable que el entendimiento se ponga a prueba. Bardella, el liberal proempresarial, y sus poderosos partidarios no podrán soportar por mucho tiempo el apego de su líder al Estado protector.

Por lo demás, Marine Le Pen se dispone a reciclar el discurso de sus anteriores e infructuosos intentos en el Elíseo. La misma hostilidad aislacionista hacia la construcción europea, la misma complacencia derrotista con el imperialismo putiniano, la misma insensibilidad ante la urgencia de la transición ecológica. Y sólo un viático: la “preferencia nacional”, la promesa de una regresión histórica del Estado de derecho. A medida que Donald Trump se deteriora, sería absurdo que nuestro país se aferrara a una tentación trumpista. Afortunadamente, la campaña apenas comienza.