“Las vigas empezaron a doblarse”: ¿Qué sabemos del rascacielos que se derrumbó en Nueva York?

En el centro de Manhattan, varias calles fueron evacuadas el martes 7 de julio por la tarde, después de que se derrumbara un rascacielos de 38 pisos en proceso de renovación. Antigua sede del grupo farmacéutico Pfizer, el edificio está en proceso de ser convertido en apartamentos de lujo, como parte de un proyecto de remodelación.

“ Las vigas comenzaron a doblarse “, dijo al New York Times Cliff Johnsen, representante sindical del Pipefitters Local 638, cuyos trabajadores se encontraban en el lugar. Los empleados fueron evacuados y los bomberos alertados después de la caída de ladrillos. Observaron deformaciones de dos columnas en los pisos 21 y 22 y hundimientos de los pisos entre los pisos 21 y 26.

Por temor a más caídas, los edificios vecinos y las calles aledañas fueron acordonados, lo que obligó a lugareños y turistas de la zona a buscar una solución alternativa para pasar la noche. Se movilizaron casi 40 unidades y 150 bomberos y personal de rescate para asegurar la zona. Los bomberos indicaron que “ no se han reportado heridos en este momento » y todos los trabajadores que trabajan en el edificio están sanos y salvos. Los bomberos aclararon que no había riesgo de derrumbe gracias a su estructura de acero.

“ El edificio sigue inestable. “, declaró el alcalde socialista Zohran Mamdani durante una rueda de prensa, indicando que ” Nuevos movimientos en una de las columnas debilitadas. » había sido detectado. “ Una situación muy grave » para el alcalde de Nueva York, quien indicó que los inspectores de construcción utilizan drones para examinar el edificio.

No es la primera vez que este edificio supone un riesgo. Según el “New York Times”, en julio de 2025 ya había caído un trozo de cristal del octavo piso. Al mes siguiente, una ventana metálica cayó desde el piso 33 a la acera, lo que provocó en cada caso multas para el promotor por parte del departamento de urbanismo.

El rascacielos ha sido objeto de varias quejas por caída de escombros y condiciones inseguras. En 2025, un trabajador resultó gravemente herido en la misma obra según una denuncia, según el medio estadounidense CNN. El promotor del edificio, Metro Loft, y el propietario del terreno, 223 Fee Owner, han negado las acusaciones y cualquier responsabilidad.