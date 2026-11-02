Manifestaciones y huelgas en el inicio del curso escolar: todas las fechas de movilización, del lunes 2 al domingo 8 de noviembre

El gobierno esperaba un regreso ordenado a la escuela el lunes 2 de noviembre. Las esperanzas se desvanecieron rápidamente. Después del “Acto III” de ira social, el sábado 31 de octubre, que reunió a entre 320.000 y 500.000 personas en toda Francia, los estudiantes de secundaria y estudiantes están decididos a seguir movilizándose después de las vacaciones de Todos los Santos.

Ya la semana pasada, Pierre Sourzat, presidente de la organización Les Lycéens!, marcó la pauta después del anuncio por parte del gobierno de un plan de emergencia que supuestamente convencería a los manifestantes de regresar a su establecimiento: “No nos conformaremos con medias tintas”tronó el 27 de octubre. Los estudiantes, aseguró entonces, están “préstamos” continuar ejerciendo presión sobre el gobierno que, a cambio, insistió en que “el derecho de bloqueo no existe”. Entonces, ¿qué debemos esperar esta semana, que también incluye una convocatoria de huelga general lanzada por varios sindicatos? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

Ciertamente, hay “el cansancio de un movimiento que dura”los desafíos de los exámenes de fin de año. “Pero mientras nuestras condiciones de estudio no hayan cambiado, seguiremos movilizados”promete Pierre Sourzat, en RMC, este domingo 1 de noviembre. Si bien la organización de secundaria se sumó a los distintos llamados a manifestarse los días 17, 24 y 31 de octubre durante las vacaciones escolares, convoca a que los bloqueos se reanuden el lunes, primer día de clases. “El movimiento no ha perdido fuerza, la ira sigue presente”asegura el estudiante de secundaria del instituto Ozenne de Toulouse.

La Fage, el Sindicato de Estudiantes, la Unef y el Sindicato de Escuelas Secundarias también pidieron que se continúe la movilización después de su reunión del lunes con el primer ministro Sébastien Lecornu. La intersindical juvenil presenta una decena de reivindicaciones, valoradas en 10 mil millones de euros, entre ellas el fin de la selección universitaria, la creación de 250.000 plazas universitarias y una reforma de las becas; Los anuncios del gobierno, en particular la refundación de Parcoursup, no fueron suficientes. “Conseguimos algunos avances con la movilización, pero quedan migajas”deploró luego ante la Agence France-Presse Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión de Estudiantes. “Ya sean estudiantes de secundaria o estudiantes universitarios (…)seguiremos movilizándonos”continuó. Lo mismo ocurre con la secretaria general de Unef, Manon Moret, quien aseguró en BFMTV que “Los anuncios no convencen a los estudiantes de secundaria y universitarios, ni siquiera a los profesores”.

El Sindicato de Escuelas Secundarias y el Sindicato de Estudiantes también pidieron el bloqueo de escuelas secundarias y universidades el martes y jueves. La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Sabrine Kharbach, pidió estos bloqueos en reacción, según ella, a la prohibición de la ruta parisina inicial Bastille/Nación para la manifestación del sábado 31 de octubre.

“No pararemos el movimiento, nuestro enojo es grande y nuestras demandas son legítimas”anunció por su parte en Instagram el colectivo Interfac Ile-de-France. el llama “todos los estudiantes” ir a huelga al inicio del año escolar, para una jornada de movilización el martes 3 de noviembre. También quieren sumarse al movimiento de huelga intersindical del 5 de noviembre.

El jueves 5 de noviembre se llevará a cabo una jornada de huelgas y manifestaciones convocadas por la intersindical. Los gremios docentes, quienes dijeron a la prensa que “la cuenta no está ahí” Tras reunirse con el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, llamó a sumarse a la movilización.

“Los primeros pasos que dio el gobierno bajo presión no son suficientes, pero como la presión parece hacer que el gobierno actúe, continuaremos aumentando la presión a partir del 5 de noviembre”aseguró la secretaria general del Snes-FSU, Sophie Vénétitay. “Los anuncios no son suficientes: ahora necesitamos garantías sobre su financiación y ejecución”reaccionó por su parte el sindicato docente SE-Unsa, que también convoca una huelga el 5 de noviembre. El enfrentamiento está lejos de terminar.

La coordinación de los chalecos amarillos también pidió “un popular “seis-siete”” – el grito de guerra de los patios escolares y de las generaciones más jóvenes – continúa “el movimiento del 6 y 7 de noviembre”. En su sitio, los chalecos amarillos piden “renovar” huelgas y bloqueos el 6 de noviembre, luego en una “Acto IV” Sábado 7 de noviembre “por la igualdad real”con manifestaciones en toda Francia.