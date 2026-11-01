Manifestaciones del 31 de octubre, crisis en Polonia, COP17… Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones a recordar de este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Las marchas del “Acto III” de ira social, que reunieron entre 320.000 y 500.000 personas el sábado 31 de octubre, se desarrollaron en general de forma pacífica, pero al final de la tarde estallaron enfrentamientos en varias grandes ciudades francesas, incluida París, donde la policía fue atacada con artefactos incendiarios. En la capital marcharon 70.000 personas, según el Ministerio del Interior.

Los manifestantes, algunos disfrazados de Halloween, marcharon inicialmente en un ambiente agradable, bajo un sol radiante, lejos de los centros de las ciudades, supervisados ​​por grandes fuerzas policiales para evitar que se repitieran los saqueos y daños a los comercios del 17 de octubre.

El sábado acudieron muchos manifestantes disfrazados. MARIN DRIGUEZ / “LA NUEVA OBS”

Alrededor de las 5 p.m. El sábado 31 de octubre en París, al final de la manifestación, se produjeron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías en el este de la capital. Se abrieron los adoquines con martillos para arrojarlos a la policía y se arrojaron artefactos incendiarios a la policía. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, culpó a los grupos “extrema izquierda y ultraizquierda radical” y denunciado “violencia increíble” de grupos de matones, reconociendo al mismo tiempo que “las procesiones salieron bien”. el calificó “tentativa de asesinato” el lanzamiento de una bomba molotov en París contra un gendarme móvil que resultó levemente herido.

nadie involucrado “No ha sido detenido en este momento por los hechos en cuestión” y el “Continúan las investigaciones para identificar a los perpetradores”concluye la acusación sobre este tema.

Decenas de miles de jóvenes salieron a las calles en Alemania el sábado 31 de octubre para exigir más recursos para la educación, inspirándose en el movimiento francés, pero los enfrentamientos degeneraron en disturbios y saqueos en Frankfurt. Al llamado de un colectivo bautizado “La Generación Z se regelt” (“La Generación Z se está encargando de ello”en referencia a los jóvenes nacidos entre 1995 y 2012), los manifestantes formaron procesiones en decenas de ciudades, incluidas Berlín, Frankfurt (centro) y Colonia (oeste). “La Generación Z se regelt” protesta contra la pobreza de las escuelas, el alto coste de la vida y la posible reintroducción del servicio militar, y advierte sobre el calentamiento global.

Policía antidisturbios desplegada, partidos políticos convocados… En Polonia, el Tribunal Constitucional se encuentra en el centro de una crisis política. El viernes por la noche, decenas de policías antidisturbios se desplegaron alrededor del Tribunal Constitucional de Varsovia tras el anuncio de la suspensión de su presidente, Bogdan Swieczkowski. Este último es objeto de un enfrentamiento entre la derecha nacionalista, que lo nombró cuando estaba en el poder, y el actual gobierno centrista de Donald Tusk.

Considerado por la Unión Europea demasiado dependiente del poder político, el Tribunal Constitucional fue uno de los desacuerdos entre Bruselas y los nacionalistas durante su mandato (2015-2023), porque defienden la primacía de la legislación polaca sobre la de la Unión Europea. El sábado, el presidente conservador polaco, Karol Nawrocki, celebró consultas con representantes de la mayoría centrista y de los partidos nacionalistas de oposición para encontrar una salida a la crisis. El líder nacionalista denunció “violación del orden constitucional” y pidió la retirada de las fuerzas del orden del Tribunal.

La COP17 sobre biodiversidad, que se celebró en Ereván, Armenia, no produjo grandes avances. A medida que aumentan las necesidades de financiación para proteger los ecosistemas, los participantes ciertamente han acordado ampliar el número de países contribuyentes, pero esta expansión se hará de forma voluntaria. La Unión Europea intentó durante la COP convencer a los grandes países emergentes, en particular China, para que entraran en la lista oficial de donantes, no actualizada desde 2006. Sin conseguirlo.

Los resultados también son muy dispares en cuanto a la cuestión de las subvenciones perjudiciales para los seres vivos. Armenia logró introducir este tema en el debate, con la ambición de reducirlo en al menos 500 mil millones de dólares (446 mil millones de euros) al año. Este objetivo es el tema de un párrafo en el texto concluido al final de la COP, pero la declaración conservada simplemente pide “acelerar (su) implementación”. Esta COP “no pasará a la historia”lamentó la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut. Ecuador será sede de la próxima COP sobre biodiversidad en 2028.