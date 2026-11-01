Hackeo de la plataforma de criptomonedas Binance: ¿por qué Estados Unidos acusa a Corea del Norte?

Después del “atraco del siglo”, la primera plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, anunció este domingo 1 de noviembre la reanudación gradual de los retiros tras un hackeo récord de 6.300 millones de dólares cometido, según el FBI, por Corea del Norte.

La cantidad robada representa cuatro veces lo que TraderTraitor había desviado, según el FBI, de la plataforma ByBit en febrero de 2025, es decir, 1.500 millones de dólares, en aquel momento el mayor robo en criptomonedas.

La plataforma, que sufrió el jueves este robo masivo de 5.600 millones de euros, había suspendido los retiros de sus clientes para detener la hemorragia. “Los fondos de los usuarios están seguros. Binance soportará el impacto financiero de los fondos robados, no nuestros usuarios”prometió Binance. Durante sus operaciones de retirada, “Los usuarios pueden experimentar retrasos temporales o tiempos de procesamiento más prolongados debido al volumen de tráfico”sin embargo, advirtió.

La policía federal estadounidense (FBI) afirma haber identificado, detrás de este robo sin precedentes, al grupo de hackers norcoreanos conocido como TraderTraitor, y ha descubierto que los ladrones estaban convirtiendo los fondos malversados ​​en Ether, la criptomoneda de la red Ethereum.

“Se pretende que estos activos se laven aún más mediante conversiones a través de servicios DeFi e intercambios instantáneos, con el fin de prepararlos para futuras medidas de lavado”.explicó el FBI en un comunicado de prensa.

DeFi (finanzas descentralizadas) son servicios financieros que se ejecutan en blockchain. En cuanto a los intercambios instantáneos, te permiten convertir rápidamente una criptomoneda en otra sin pasar por un banco o un intermediario tradicional.

El FBI publicó una lista de alrededor de 500 direcciones de Ethereum “que los actores de TraderTraitor están utilizando para lavar estos activos robados”y pidió a las plataformas de criptomonedas, servicios DeFi y empresas de análisis de blockchain que bloqueen las transacciones vinculadas a estas direcciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que habitualmente se jacta de tener buenas relaciones personales con el líder norcoreano, Kim Jong Un, ha expresado dudas sobre la implicación de Pyongyang. “No estoy preocupado. Estamos aprendiendo más. No sabemos si es Corea del Norte”.dijo a los periodistas en su residencia de Florida el sábado por la noche.

La escala del hackeo de Binance puso de relieve la capacidad de Corea del Norte, afectada por fuertes sanciones internacionales debido a sus programas nucleares y de misiles balísticos, para generar ingresos de forma ilícita. El grupo TraderTraitor se considera parte del grupo Lazarus, afiliado a su vez a los servicios de inteligencia de Corea del Norte. Lazarus saltó a la fama en 2014 cuando fue acusado de piratear los estudios de Sony Pictures Entertainment en represalia por la película satírica sobre Corea del Norte. “¡La entrevista que mata!” »

Según un informe militar estadounidense de 2020, la unidad de guerra cibernética de Corea del Norte, la “Oficina 121”cuenta con 6.000 empleados que también operan desde el extranjero, en particular desde Bielorrusia, China, India, Malasia y Rusia.

Binance, que está trabajando para rastrear los activos robados con la ayuda de otros actores del ecosistema de las criptomonedas, dijo que estaba comprando activos correspondientes a los que fueron desviados y dijo el sábado que así los había reconstituido. “90%” del monto robado, mientras se esfuerza por recuperar el 10% restante de los bienes “menos liquido”según ella.

El ataque a Binance se produce cuando muchos observadores expresan su preocupación de que las capacidades cada vez mayores de los modelos de inteligencia artificial puedan comprometer la criptografía y los protocolos de seguridad informática.