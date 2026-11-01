Cuidado del cabello Carita, perfume Hermès… Resumen de los nuevos productos de belleza de otoño

Labios rojos para simbolizar una mirada, labios que preferimos naturales, un bálsamo que colgamos del cuello o del smartphone, un perfume que se inspira en los recuerdos de viajes y una mascarilla capilar radicalmente eficaz… He aquí un repaso de los nuevos productos de belleza que nos han llamado la atención a principios de otoño.

Rouge Victoria, nuevos labiales de Victoria Beckham. BELLEZA VICTORIA BECKHAM

Durante su desfile primavera-verano 2027, presentado en París a principios de octubre, Victoria Beckham optó por resaltar los labios de sus modelos con un rojo intenso. Una forma de anunciar la llegada de Rouge Victoria, su nueva colección de labiales. Seis tonos, desde el rojo amapola hasta el burdeos intenso, componen esta gama con un acabado aterciopelado semimate muy agradable, posible gracias a una fórmula enriquecida con extracto de granada.

Otra particularidad: un estuche recargable con acabado de alabastro pulido, cuyos diseños varían de un ejemplar a otro. Un objeto que el diseñador británico invita a lucir, en casa o en la mesa de un restaurante, reviviendo el gesto, otrora tan mundano, de retocarse el maquillaje en público.

◗ Rouge Victoria, Victoria Beckham Beauty, 83 euros.

El medallón de bálsamo labial Dior de la colección Dior Holiday Warm Glaze. BELLEZA DIOR

Te lo decimos de inmediato: este medallón de bálsamo labial Dior ya está agotado en todas partes (pero volverá, con un poco de suerte). A medio camino entre una joya y un accesorio cosmético, este objeto –creado en una edición limitada dentro de la colección de maquillaje navideño Dior Holiday Warm Glaze– está causando pánico en las redes sociales desde su lanzamiento. Su caja en forma de medallón evoca las sillas Luis XVI con respaldo ovalado del histórico salón Christian Dior. En el interior, un tono rosa brillante “Crystal Pink”, encapsulado en una textura fundente, promete veinticuatro horas de hidratación.

Para colgarlo con una cadena alrededor del cuello o para pegarlo detrás de su teléfono inteligente gracias a su tira adhesiva, el accesorio es necesariamente muy deseable por su estética con logotipo y su precio (menos de 100 euros), que recuerda el apetito del público por creaciones de lujo divertidas, accesibles y, por supuesto, instagrameables.

◗ Bálsamo labial Dior Médaillon, 95 euros.

Ginseng Biloba, el nuevo Hermessence de Hermès. ESTUDIO DE FLORES / HERMÈS

Christine Nagel tardó cinco años en dominar el olor a giseng. Descubierta durante sus viajes entre herbolarios asiáticos, esta preciosa raíz, con acentos amaderados y rayando en el amargor, está en el corazón del Ginseng Biloba, la nueva creación de la colección Hermessence, inaugurada por Hermès en 2004.

El perfumista lo combina con otro souvenir ginebrino: las hojas de ginkgo biloba, que adquieren sublimes reflejos dorados cada otoño. Sin embargo, es imposible extraer este olor vegetal que desprenden las hojas arrugadas de los árboles macho. Para recrearlo, Christine Nagel trabajó con un acorde de té verde, matcha y mate, cuya frescura contrasta con la profundidad del ginseng. Un diálogo entre dos plantas que todo parece oponerse, y que aquí concuerdan con gran elegancia.

◗ Agua de perfume Ginseng Biloba, Hermès, 350 euros.

La mascarilla capilar reestructurante de la gama Hair Rejuvenic de Carita. CARITA

En definitiva, la mascarilla reconstituyente ligera de la nueva línea capilar de Carita, Hair Rejuvenic, supera todo lo que hemos probado hasta la fecha. En esta fórmula encontramos un complejo llamado “Biotech 24K Gold”, extracto de cártamo y proteínas regeneradoras, que mejoran en tan solo cinco minutos no sólo la textura sino también el brillo incluso del cabello más desesperado. Este tratamiento con aroma a polvo forma parte de una gama que busca conseguir en casa el acabado suave y luminoso de un secador de salón. Un muy bienvenido regreso a los orígenes de la marca, creada en 1945 alrededor de una peluquería de “alta costura” parisina por las hermanas María y Rosy Carita.

◗ Mascarilla reestructurante ligera Hair Rejuvenic, Carita, 190 ml, 90 euros.

El tratamiento rellenador de labios The Ordinary. LO ORDINARIO

Después de años de labios oversized y filtros de Instagram que trastocan la realidad, la tendencia ahora es por unos labios más naturales, donde buscamos preservar la curva en lugar de modificar las proporciones. Sin embargo, lo olvidamos, pero con el tiempo los labios se vuelven más finos, pierden su color rosado y la nitidez de sus contornos. Con su nuevo tratamiento, la marca canadiense The Ordinary, conocida por sus fórmulas concentradas y precios asequibles, se interesa precisamente por estas transformaciones. Ácido hialurónico, asiaticósido y extracto de baya de goji se unen en una emulsión sin efecto hormigueo y con un sabor ligeramente dulce, centrándose en la hidratación para mejorar gradualmente el aspecto de los labios.

◗ Tratamiento de labios con ácido hialurónico y asiaticósido, The Ordinary, 10 ml, desde 12,30 euros.