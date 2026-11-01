Ola de calor: ¿el gobierno está sacrificando la renovación térmica de las escuelas?

Para el gobierno, las olas de calor del verano de 2026 ya están claramente lejos. Si bien unas 4.000 escuelas tuvieron que cerrarse y otras 10.000 vieron sus operaciones interrumpidas por el calor extremo, su adaptación al cambio climático todavía tendrá que esperar. Como reveló Politico esta semana, el ejecutivo decidió no renovar al menos cinco programas para combatir la pobreza energética y apoyar la renovación, incluido el programa Acción de las autoridades locales para la eficiencia energética (Actee).

Si el público en general desconoce este sistema, los funcionarios electos locales no conocen este sistema en absoluto. Con un presupuesto de 330 millones de euros, desde su creación en 2019, ha permitido la renovación energética de cerca de 14.000 edificios públicos, entre ellos más de 4.500 escuelas, en 7.800 municipios. Actee apoya a los funcionarios electos, especialmente a nivel técnico, ofreciéndoles los servicios de expertos en renovación energética.

Por lo tanto, esta misión de apoyo, valiosa para los municipios pequeños, finalizará el 31 de diciembre de 2026; el programa continuará sólo hasta junio de 2027 para brindar asistencia de diagnóstico a las 2.500 escuelas consideradas más vulnerables. “Es realmente sorprendente en la forma e incomprensible en el fondo.lamentó Guillaume Perrin, director del programa, durante una rueda de prensa organizada el 29 de octubre. Y para deplorar:

“ Se trata de un programa probado, que existe desde hace mucho tiempo y que ha sido impulsado por los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años. »

La decisión, que fue notificada a Guillaume Perrin mediante un simple mensaje en WhatsApp, se explica por un cambio de estrategia, justifica el gobierno. El programa Actee ahora es responsable de redistribuir a las autoridades locales el dinero procedente de los certificados de ahorro de energía (CEE), que se recaudan de los proveedores de energía. Pero el ejecutivo dice que quiere “ reenfocar » en medidas de electrificación, como el arrendamiento social de vehículos eléctricos, en lugar de en medidas para reducir el consumo de energía o mejorar la eficiencia energética. “No se trata en modo alguno de una lógica de recortes presupuestarios o de una búsqueda de ahorros, sino más bien de una elección de priorización de los medios disponibles hacia los sistemas más eficaces”jura el Ministerio de Energía.

Es difícil, sin embargo, no ver esto como un abandono de la renovación de las escuelas, menos de tres meses después de un verano abrasador y mientras los precios de la energía siguen aumentando. Si bien los mandatos de los nuevos alcaldes apenas han comenzado, esta decisión corre el riesgo de frenar el deseo de muchos de ellos de emprender este trabajo, advierte Dominique Ramard, vicepresidente de la Federación Nacional de Comunidades Gobernadas y Concedidas (FNCCR):

“Suprimir sin relevo el único programa nacional de ingeniería pública de renovación, en el momento en que los alcaldes votan sus primeros presupuestos, significa renunciar a escuelas renovadas durante seis años, yendo en contra de los objetivos nacionales y de los compromisos gubernamentales. »

“Renovar significa proteger las finanzas locales ante la incertidumbre de los precios de la energíatambién estamos del lado de Actee. Para las comunidades, los edificios representan tres cuartas partes del gasto energético. El gasóleo, que todavía calienta algunas escuelas rurales, ha aumentado casi un 50% en un año”.

El golpe promete ser aún más duro porque llega en un momento en que el Gobierno ya ha reducido la magnitud del plan de renovación térmica de las escuelas prometido este verano: supone un recorte de 40 millones de euros de los 60 millones anunciados. Lo suficiente como para recortar seriamente la ambición inicial de este plan de emergencia. “El plan anunciado a finales de junio era bastante interesante y cubría algo más de 10.000 escuelas, pero ahora se ha reducido a 2.500 escuelas”, se conmovió Guillaume Perrin. Es un lamento por el desafío del plan contra las olas de calor, por todo el sufrimiento de los niños y de los profesores que se pudo expresar durante las dos olas de calor que tuvieron lugar a mitad del año escolar.

Si es lamentable un nuevo retraso es porque el proyecto es inmenso: según una estimación citada en el informe informativo del Senado de 2023, alrededor del 80% de los establecimientos educativos necesitarían ser renovados térmicamente para garantizar la salud y el bienestar de los estudiantes y del personal. Su adaptación al cambio climático también figura entre las principales demandas de los estudiantes de secundaria que se manifiestan en las calles desde hace varias semanas. Mientras que la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, llamó a principios de septiembre a “Preparaos para el próximo verano como si fuera a ser igual”el gobierno obviamente ha optado por ignorarlo.