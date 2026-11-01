Estado de emergencia en Bolivia, caída del tráfico en el Canal de Panamá, siembra de nubes... Cómo afrontan los países el “súper El Niño”

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 1 de noviembre de 2026 a las 12:31 p.m. Lectura: 2 min.

Inundaciones en Argentina, incendios mortales en Perú, sequía en Guyana… Los efectos de El Niño se sienten más que nunca en todo el mundo. Y probablemente aún no haya terminado. Este fenómeno climático natural, que se repite cada dos años, promete ser particularmente formidable este año. “Podría ser de una intensidad sin precedentes, superando literalmente las escalas de seguimiento” usado “durante cuatro décadas”alertó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU a finales de octubre.

Si bien se espera que este “súper El Niño”, a veces apodado “Godzilla” por su potencia, alcance su máxima intensidad hacia finales de 2026, varios países afectados ya se han visto obligados a tomar medidas radicales, como Bolivia, que acaba de declarar el estado de emergencia.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció el sábado que había declarado el estado de emergencia para hacer frente a las sequías e inundaciones relacionadas con “súper El Niño”. Esta medida debería permitir movilizar más recursos económicos y unidades de ayuda en zonas críticas. “Hemos realizado un enorme trabajo para preservar el medio ambiente y garantizar que el impacto del súper El Niño de este año se reduzca tanto como sea posible”declaró Rodrigo Paz en un mensaje a la nación.

La sequía afecta a poco más de 78.000 familias en seis de los nueve departamentos de este país sudamericano. También provocó la pérdida de más de 75.000 cabezas de ganado, según el último informe del Ministerio de Defensa Civil, publicado esta semana. “Será un fenómeno que supondrá golpes muy graves en términos de sequía e inundaciones, y necesitamos la cooperación de todas las instituciones”añadió Rodrigo Paz.

Centroamérica debería ser “probablemente la región más afectada en términos de aumento relativo de la inseguridad alimentaria” debido a El Niño, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Bolivia no es el primer país que declara el estado de emergencia por motivos climáticos. Panamá, también afectada, lo declaró a finales de agosto con el objetivo, en particular, de acelerar determinados procedimientos administrativos para liberar más rápidamente las compras y los presupuestos..

Debido a la falta de agua generada por El Niño, también se tuvo que reducir el tráfico en el Canal de Panamá, que conecta el océano Atlántico con el Pacífico, y por el que pasa aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial. Esta ruta de 80 kilómetros de longitud apenas tiene capacidad para 30 barcos al día. Desde septiembre, el número de cruces diarios se ha ido reduciendo progresivamente, de 36 a 32.

Como explica RFI, el canal funciona gracias al agua de lluvia almacenada en dos grandes lagos artificiales. Sin embargo, “entre mayo y agosto, el suministro de agua en la cuenca fue un 44% inferior a lo normal”. En 2023, durante un reciente episodio de El Niño, la Autoridad del Canal ya se había visto obligada a reducir los pasajes diarios de 38 a 22 barcos.

Los países sudamericanos no son los únicos afectados. Indonesia, afectada por una sequía agravada por El Niño, lucha desde hace meses contra incendios forestales que, según el organismo de seguimiento de la deforestación Nusantara Atlas, asolaron más de 1,9 millones de hectáreas en los primeros nueve meses del año. La niebla tóxica resultante ha provocado que los niveles de contaminación se disparen en lugares tan lejanos como Malasia, Singapur, Filipinas y Timor Oriental.

El gobierno, que afirma haber movilizado a más de 72.000 personas para combatir las llamas, también se presta a la siembra de nubes, una técnica que consiste en dispersar yoduro de plata, sales u otras partículas en las nubes para provocar precipitaciones. La agencia indonesia de gestión de desastres, BNPB, desplegó 61 aviones y helicópteros para llevar a cabo estas operaciones. “Optimizamos las nubes susceptibles de producir lluvia”explicó a la AFP la meteoróloga Safillah Anggie Wahyuni ​​​​a finales de agosto, tras un vuelo sobre Palangkaraya, una localidad de la provincia indonesia de Kalimantan Central, situada en la isla de Borneo.