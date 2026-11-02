“Los diques han estallado”: ​​abogados denuncian el uso de arrestos domiciliarios para impedir manifestaciones

Publicado el 1 de noviembre de 2026 a las 18:20 horas. Lectura: 3 min.

¿Han aumentado las autoridades los arrestos domiciliarios para impedir que determinados activistas se manifestaran el sábado? Al día siguiente del acto III de movilización social, abogados y ONG así lo creen y denuncian “una asimilación entre terrorismo y antifascismo/ecología radical”.

Mediapart afirma, por su parte, haber podido identificar cuatro órdenes adoptadas el sábado 24 de octubre por el Ministerio del Interior que prohibían a los manifestantes acudir a reuniones basándose en medidas jurídicas administrativas relativas a la lucha contra el terrorismo. “y estableciendo un vínculo directo con su compromiso político y la amenaza terrorista”. “Esta primera salva fue sólo una pruebaescribe el sitio de investigación. El viernes 30 de octubre, a primera hora de la tarde, varias fuentes indicaron una avalancha de nuevas medidas administrativas con vistas a las manifestaciones del día siguiente”..

La abogada Aïnoha Pascual, que defiende a seis personas perseguidas, afirma tener conocimiento de una decena de casos.

Estas medidas son “solo aplicable para prevenir el terrorismo, a diferencia de las citaciones bajo un estado de emergencia que son aplicables más ampliamente”calibre Me Aïnoha Pascual. “El criterio de Micas sigue siendo la lucha contra el terrorismo: ahí no estamos en ello en absoluto”coincide Raphaël Kempf. “Hay diques que están rotos desde el momento en que el Ministerio del Interior empieza a calificar de terroristas las acciones del 17 de octubre”insiste este abogado en referencia al primer acto de protesta social marcado por los excesos.

Estos abogados señalan otro escollo. Estos arrestos domiciliarios “a menudo dependen de notas en blanco”o documentos de los servicios de inteligencia que no revelan sus fuentes, lamenta Mathilde Lanté. “Su veracidad casi nunca es cuestionada por los jueces administrativos, mientras que no sabemos en qué condiciones se obtuvo esta información”desarrolla el abogado. Los levantamientos de la Tierra, que también afirman ser un objetivo, evocan un recuento “alucinante”, “Nueva etapa en la crisis despótica del gobierno para sofocar la revuelta popular”.

Mediapart también indica que el Ministerio del Interior no se limitó a personas ya conocidas por los servicios de inteligencia, sino también a simples manifestantes que no pertenecían a ningún movimiento o colectivo. Yo Aïnoha Pascual describe a las personas objetivo “que, en su gran mayoría, nunca han sido condenados ni siquiera puestos bajo custodia policial” : “Estamos hablando de estudiantes, agricultores a los que atribuimos pertenencia a una ecología radical, a una ideología antifascista que habrían estado presentes en otras manifestaciones”.

Oro “corresponde al interesado impugnar la decisión, demostrar que no es “peligrosa”: la lógica judicial clásica, ya muy represiva, en la que corresponde al Estado demostrar la culpabilidad se invierte y establece un régimen de sospecha permanente”protesta Mathilde Lanté.