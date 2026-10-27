La ley del que paga, un caballo de Troya “liberticida” y “autoritario” frente a la movilización social

Después de una aceleración del calendario legislativo, el proyecto de ley llamado “el que mata paga” llega urgentemente al Senado el 27 de octubre. “una prioridad” para el gobierno – recordó Sébastien Lecornu el 20 de octubre, tres días después de las roturas, saqueos e incendios cometidos al margen de las manifestaciones pacíficas del movimiento de secundaria y “contra el costo de vida”. Ante una movilización social que no decae, el gobierno desea reforzar su arsenal legislativo y, en particular, reforzar las prerrogativas introducidas con la ley antimatones adoptada en 2019, algunas de las cuales a veces siguen siendo difíciles de aplicar.

En el Senado, la Agrupación Nacional se impacienta y la derecha, con una amplia mayoría en la cámara alta, está encantada de poder desplegar sus respuestas punitivas a los daños de la reciente movilización social. La izquierda está indignada. El proyecto de ley amenaza, denuncia a “New Obs” el senador de la plaza pública (PP) Grégory Blanc, de “Apartar la vista de los problemas reales que enfrenta el país”.

“Si bien el conflicto tiene bases en gran medida sociales, con dudas sobre la educación y el poder adquisitivo, el gobierno destaca las cuestiones de seguridad”acompañado por su colega Bernard Jomier, vicepresidente del Senado, que ve en este “discurso maximizado sobre daños y saqueos » un riesgo de “regresión legislativa”

A los ojos de los dos cargos electos, en particular, el artículo 1, que prevé ampliar ampliamente la responsabilidad de “violencia”, “robo”, “destrucción” Y “daños a la propiedad” tiene “toda persona que a sabiendas participó en un grupo” luego presente en la escena. Estar allí en el momento equivocado y en el lugar equivocado sería suficiente para tener que pagar una indemnización. “dentro del límite de 10.000 euros”castigar a los detractores del texto.

“Transformar la responsabilidad individual en responsabilidad colectiva es un ataque a los derechos de las personas” denuncia una vez más Barnard Jomier. Si la izquierda intenta tranquilizarse blandiendo una posible refutación del Consejo Constitucional, la ONG Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que ” abandonar » a este proyecto que contraviene el “el derecho internacional (según el cual) los participantes en una manifestación deben ser considerados responsables únicamente de su propia conducta”.

El texto fue modificado en comisión del Senado el 21 de octubre, pero sólo marginalmente. Los ponentes David Marguerite (LR) y Olivier Bitz (Grupo Sindical Centrista e Independiente, UCI) añadieron que la responsabilidad colectiva en relación con este artículo 1 queda excluida: personas que permanecieron entre la multitud por una razón legítima”. Una aclaración que está dirigida en particular a los periodistas del sector.

El gobierno parece decidido a endurecer aún más su proyecto de ley, y anunció este martes por voz de Laurent Nuñez en RTL, que se ha propuesto una enmienda para bloquear las redes sociales que no eliminen, en el plazo de una hora, las publicaciones que piden “insurrección o armamento contra el Estado”. una medida “liberticida”que amenaza con“prevenir expresiones de descontento social” denuncia Bernard Jomier. El senador recuerda que en la Unión Europea ya está vigente la Ley de Servicios Digitales “se supone que debe enmarcar” comentarios antisemitas, racistas, homofóbicos o llamados a la violencia.

Sobre todo, el texto rompe con un segundo principio fundamental del derecho: el de la inembargabilidad de las prestaciones sociales. “En caso de impago no se debe prohibir nada, incluidas las prestaciones sociales, porque se ha roto el pacto de solidaridad”afirmó el presidente del Senado de LR, Gérard Larcher, a “Figaro”. Los senadores de derecha, por ejemplo, quieren modificar el artículo 4 y crear una excepción para confiscar las ayudas personales para la vivienda, los subsidios familiares e incluso el RSA en las viviendas de personas que se enfrentan a daños por parte del Estado. “El gobierno es incapaz de entender lo que está pasando en este movimiento social, que también se opone al alto costo de la vida”. La senadora del PS, Marie-Pierre de La Gontrie, está indignada con el “Nuevo Obs”, que se dispone a votar en contra con su grupo. el texto “Quizás pretenda poner en duda la libertad de manifestación”, se preocupa, haciéndose eco de los temores del senador del PC Fabien Gay, quien está alarmado de que “No pueden tener lugar más manifestaciones en este país”.

Esta ley les parece a los senadores de izquierda un “truco publicitario” de bajo costo para el gobierno. “ ¿Por qué creamos fuegos artificiales? Sí, la violencia debe ser condenada y castigada. Pero ya está todo lo necesario en el Código Penal” molesta a Grégory Blanc que también ve en este texto “ la cara de un gobierno dimitido, que ya no sabe hacia dónde va y que sabe que no tendrá que rendir cuentas de lo que escribe. » Su colega Bernard Jomier va aún más lejos. Allá “respuesta de seguridad” a un “demanda política” Este “la marca de los poderes autoritarios”espeta.