Elecciones presidenciales en Brasil: Lula revierte la situación, Bolsonaro impugna las elecciones

No era el favorito para la segunda vuelta, pero sigue ahí: el presidente brasileño de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva (conocido como Lula), revirtió una mala situación el domingo 25 de octubre durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al ganar un cuarto mandato sin precedentes. Con el 51,8% de los votos frente al 48,2% del senador Flávio Bolsonaro, el veterano, que cumplirá 81 años el martes 27 de octubre, obtuvo 4,4 millones de votos más que su oponente. Lula, sin embargo, fue derrotado en primera vuelta por el hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2023), condenado por intento de golpe de Estado.

Los brasileños “fuimos a votar porque logramos convencerlos de que votar era muy importante para garantizar la democracia”lanzó Lula desde la megaciudad de São Paulo. Con la voz más ronca que nunca, agradeció “la generosidad de la juventud brasileña”quien entre las dos rondas salió a las calles y se movilizó en las redes sociales para obtener un “virada”como llaman los brasileños a una remontada en un partido de fútbol.

Por lo tanto, Brasil finalmente no giró hacia la derecha como Argentina, Chile o incluso Colombia, todos ellos apoyados por el presidente estadounidense Donald Trump. Sigue siendo uno de los pocos bastiones progresistas en América Latina.

“Es imposible reconocer las elecciones”denunció Flávio Bolsonaro, con la cara cerrada, tras la proclamación de los resultados. Desde Brasilia, el candidato cercano a Trump fustigó a “esquema”. Su padre también se negó a reconocer su derrota en 2022 ante Lula. Cumple una condena de veintisiete años de prisión bajo arresto domiciliario por intentar aferrarse al poder tras su fallida reelección.

La jornada electoral del domingo se vio perturbada por un nuevo litigio entre los candidatos, que refleja una campaña tensa: tomado por el equipo de Lula, un juez del Tribunal Supremo ordenó durante la jornada prorrogar las operaciones de votación, alegando que algunos electores no podían acudir a las urnas. El bando del presidente saliente denunció que se habían retirado de la circulación autobuses en ciudades como São Paulo, liderada por un alcalde de derecha, o Salvador de Bahía.

Durante la campaña, el papel de Meta cristalizó las críticas del bando del presidente saliente, que acusó a la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram de“interferencia” a favor del hijo de Bolsonaro. El gigante tecnológico estadounidense negó cualquier parcialidad, pero reconoció “problemas técnicos” habiendo penalizado a la campaña de izquierda en sus plataformas. El domingo por la noche, Lula prometió “regular” redes sociales.

Es la primera vez que un candidato logra cambiar el rumbo en la segunda vuelta desde el fin de la dictadura militar (1964-1985). Ya tenía un récord: ningún presidente elegido democráticamente ha gobernado Brasil durante tanto tiempo. Al final de su último mandato en 2030, Lula tendrá un total de dieciséis años en el poder, después de un primer mandato como presidente de 2003 a 2010. Pero esta vez, el margen de maniobra del jefe de Estado parece limitado después de la marea conservadora en las elecciones legislativas de hace tres semanas.

De hecho, las elecciones del 4 de octubre lo colocaron ante una situación compleja, con un fuerte impulso de la derecha. El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro es el mejor representado, con 121 diputados de 513 y 28 senadores de 81. Para que se aprueben proyectos de ley, Lula tendrá que negociar con el “Centrao”, un bloque de partidos de centroderecha que a menudo intercambian su apoyo a cambio de puestos en la administración pública o de subvenciones para sus bastiones electorales.

El propio Lula tendrá que luchar contra el cansancio del tiempo y el fuerte cansancio con respecto a su movimiento, el Partido de los Trabajadores, que sigue siendo asociado por muchos a los escándalos que lo dañaron en los años 2000.

El propio líder sufrió el oprobio de una condena por corrupción que le llevó a prisión en 2018-2019, antes de ser anulada por motivos de procedimiento.

Los pocos líderes de izquierda elegidos para encabezar un país americano celebraron la victoria de Lula: la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum escribió en X: “Viva la democracia, es el pueblo brasileño el que ha vencido. ¡Felicidades, presidente Lula! » Desde Uruguay, el presidente de izquierda Yamandú Orsi dijo que se había comunicado con su “amigo” reelegido para felicitarlo.

En el norte del continente, el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, destacó que las relaciones bilaterales han “floreciente” bajo la presidencia de Lula. “Aprovechemos esta oportunidad para fortalecerlos aún más, juntos”declaró.

En Estados Unidos, el senador demócrata Bernie Sanders acogió con agrado una “victoria extraordinaria”. “Lula defendió a los trabajadores y la democracia brasileños y seguirá haciéndolo durante los próximos cuatro años”escribió en X. Donald Trump aún no ha reaccionado.

En Chile, José Antonio Kast, presidente de extrema derecha y aliado de Bolsonaro, dijo que había enviado sus felicitaciones a Lula: “Chile y Brasil tienen mucho en común para el futuroaseguró. Continuaremos trabajando para fortalecer las relaciones entre nuestros países en términos de integración económica y lucha contra el crimen organizado en la región. »

Mismo tono en Perú donde la líder de derecha Keiko Fujimori la reafirmó “deseo de fortalecer nuestra alianza estratégica, integración, cooperación y desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de nuestros dos pueblos”.

Al otro lado del Atlántico, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la felicitó “amigo” Lula para su reelección, creyendo que el “La democracia y el multilateralismo ganaron en Brasil” : “La asociación entre Europa y Brasil va muy bien”estimó en X. “Estaremos a su lado durante los próximos años. Juntos, continuaremos trabajando estrechamente por un comercio libre y abierto. Un orden mundial basado en reglas. Y fuertes ambiciones para nuestro clima”.añadió el presidente del ejecutivo europeo.