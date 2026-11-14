Manifestaciones del sábado 14 de noviembre: recorrido, reivindicaciones, fuerza policial… ¿Qué debemos esperar?

La ira social no disminuye. Antes de la gran jornada de huelga pública del 17 de noviembre, convocada por la CGT, se celebrará una nueva jornada de movilización el 14 de noviembre. De hecho, varios colectivos convocan manifestaciones para el sábado en toda Francia, que deberían converger en procesiones comunes en algunas ciudades, en particular en París.

El Colectivo Infantil y el Movimiento 26 de Septiembre -que había organizado marchas climáticas ese día- convocaron en un foro conjunto a una manifestación el sábado “ para el presente y el futuro de los niños ” Y “contra la violencia contra niños y adolescentes”. Por ahora, el Movimiento 26 de Septiembre ha confirmado 95 movilizaciones y 33 movilizaciones infantiles figuran en el mapa colaborativo.

Varias organizaciones de derechos humanos también han convocado a una marcha contra el proyecto de ley sobre la presunción del uso legítimo de armas por parte de la policía, que, según ellos, equivale a “una licencia para matar”. Ante el llamado del colectivo SAVE (Alto a la Violencia de Estado), un “ gran marcha nacional » está prevista en París, mientras que también están previstas movilizaciones en Toulouse, Marsella, Orleans, Lyon, Chartres, Caen e incluso Toulon.

La coordinación de los “chalecos amarillos”, que desde el 17 de octubre contribuye a la organización de manifestaciones los sábados en toda Francia para denunciar el “coste de vida”llama, para su “Acto V”, a apoyar y participar en todas las movilizaciones realizadas este sábado 14 de noviembre. Un llamado al que se sumaron organizaciones juveniles aún movilizadas por mejores condiciones de estudio. El mapa colaborativo de coordinación de los “chalecos amarillos” enumera 207 manifestaciones en toda Francia este viernes para el sábado.

“En muchos lugares, debido a la presión de las prefecturas, todas las movilizaciones (infantiles, contra la licencia para matar, contra el alto costo de la vida… Nota del editor) tendrán una ruta común o un único punto de reunión”indica Benjamin Ball, miembro de la coordinación de los “chalecos amarillos”. Este será probablemente el caso en la capital, donde el colectivo SAVE y el movimiento infantil convocan concentraciones en la plaza de la República, a las 13.00 horas. y 2 p. m. respectivamente.

El recorrido entre las plazas de la República y de la Nación de París, declarado por la coordinación de los “chalecos amarillos” y apoyado por otros movimientos, fue autorizado por la jefatura de policía, anunciaron los “chalecos amarillos” este viernes 13 de noviembre. “Hemos logrado aunar luchas y enojos con la intersindical, el movimiento climático por la justicia y la paz, la coalición de activistas infantiles y la organización contra la licencia para matar”dio la bienvenida en nombre de la coordinación al abogado David Libeskind.

Se debería movilizar a unos 70.000 policías y gendarmes, anunció el viernes el Ministro del Interior, que prevé “entre 50 o 60 desfiles” en el territorio. “Tendremos el mismo sistema que el sábado pasado” y desde el 24 de octubre, indicó Laurent Núñez en LCI, precisando sin embargo que esta cifra sería afinada.

“Es un sistema móvil, reactivo, que se adapta a lo que hacen los grupos de riesgo, que se dividen en pequeños grupos y que intentan burlar el sistema policial”desarrolló el Ministro del Interior. Del “Controles profundos que resultan extremadamente disuasorios” se instalará, como los sábados anteriores.

“Y como siempre digo, a todos aquellos que son matones y saqueadores, los estamos esperando con firmeza”añadió. En un telegrama enviado el jueves a los prefectos, Laurent Nuñez les pregunta “no bajar la guardia” durante esta nueva jornada de movilización “ante fenómenos más fragmentados o incluso esporádicos cuyo nivel de violencia no disminuye en intensidad”.

Además, el ministro pide a los prefectos que “garantizar la correcta aplicación de las disposiciones previstas en el SNMO (Plan Nacional para el Mantenimiento del Orden) sobre el lugar y la protección de los periodistas, pero también sobre la necesidad de que se identifiquen ante la policía” durante las manifestaciones. Los sindicatos de periodistas fueron recibidos el jueves en Beauvau después de varios casos de violencia policial contra periodistas identificables que portaban un brazalete de prensa durante manifestaciones.