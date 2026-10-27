Manifestaciones del 24 de octubre: en Rouen, se abre una investigación tras el lanzamiento de una granada policial cerca de niños

“¡Vamos, corramos!” No es nada, no es nada. » En medio de gritos y lágrimas, una madre intenta tranquilizar a sus hijos y mantenerlos alejados del gas. Una granada de gas lacrimógeno acaba de explotar a los pies de su hijo de cinco años, vestido con una gabardina rosa. El sábado 24 de octubre, en Rouen, un agente de policía fue filmado lanzando el proyectil a pocos metros de él, cerca de esta familia que regresaba de un paseo, según el alcalde Nicolas Mayer-Rossignol. El funcionario electo emprendió acciones legales. Se ha abierto una investigación judicial, anunció este martes 27 de octubre la prefectura de Sena Marítimo.

En las imágenes, la madre y sus tres hijos caminan por una calle tranquila, detrás de algunos transeúntes. A pocos metros, un policía vestido de motociclista y con un casco en la cabeza, saca una granada y la lanza en dirección a ellos. El proyectil explotó a los pies de la familia, que huyó gritando y llorando.

La familia regresó de un paseo alrededor de las 5 p.m. y “no participó en una reunión”informa el alcalde socialista Nicolas Mayer-Rossignol en una carta enviada el lunes al fiscal de Rouen. “No se detectó ninguna situación de alteración del orden público que no justificara el uso de este proyectil en este preciso momento”añade el funcionario electo.

La diputada del LFI por Sena Marítimo, Alma Dufour, también interpuso el martes acciones legales en virtud del artículo 40, por estos hechos y por “usos desproporcionados de la fuerza y ​​acciones ilegales de agentes policiales”.

Interrogado por Francia 3 Regiones, Karim Bennacer, secretario regional de la Alianza Policía Nacional de Normandía, defiende el uso de la fuerza “estrictamente necesario y proporcionado”. Según él, el policía estaba “atacados por individuos con el rostro oculto, vestidos de negro y dispuestos a entrar en contacto”. El representante sindical describe a la familia como “daños colaterales”. “Habría sido de sentido común no conducir en un lugar donde hace un poco de calor”añade, al tiempo que asegura que la policía no “Utilizaron voluntariamente gases lacrimógenos contra familias con niños”.

Sin embargo, en los videos que consultamos no se ve ningún ataque al policía cuando tira del pasador y lanza la granada. La madre y sus hijos caminan a unos metros de él, detrás de varios transeúntes.

El informe de la diputada de la cuarta circunscripción de Sena Marítimo, Alma Dufour, también se refiere “ataques atribuidos a pequeños grupos de extrema derecha” durante el mismo día 24 de octubre en Rouen. El domingo se abrió una investigación separada sobre violencia agravada después de la difusión por parte de los medios de comunicación de un vídeo en el que varios activistas nacionalistas golpeaban a un hombre en el suelo.

En estas imágenes, una decena de policías pasan entre el grupo para controlar a la víctima, mientras los perpetradores se retiran mientras cantan. “Ruan nacionalista” Y “La calle, Francia, nos pertenece”.

El lunes, Nicolas Mayer-Rossignol y la diputada socialista Florence Herouin-Léautey pidieron al primer ministro Sébastien Lecornu que disolviera los grupos de extrema derecha, entre ellos “Los normales” Y “Acción francesa”.