Kylian Mbappé en desgracia en China: explicamos la polémica

Kylian Mbappé está en una mala situación. Apenas unas horas después de ver pasar ante sus narices el Balón de Oro, finalmente concedido al inglés Harry Kane este lunes 26 de octubre, el jugador perdió tres contratos con empresas chinas. A este último no le gustó un vídeo que circula en Internet, en el que parece bromear sobre el ex líder chino Mao Zedong (1893-1976). La secuencia desató la furia de muchos internautas chinos.

Después de que la televisión estatal china prohibiera la retransmisión de todos los partidos y eventos relacionados con el campeonato español, La Liga lamentó en un comunicado los comentarios del jugador del Real Madrid y pidió disculpas a China. Kylian Mbappé también, a última hora de la mañana de este martes, publicó un comunicado de prensa para pedir disculpas. “Esta declaración fue torpe y hoy comprendo que hirió a mucha gente en China. (…) Pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por mis palabras. Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia”.escribe.

La secuencia del vídeo que tanto molesta a las empresas chinas fue filmada en el contexto de una entrevista concedida al programa “The Bridge”, transmitido en la plataforma Disney+ y en YouTube, y presentado por su compañero Aurélien Tchouaméni.

Éste le pregunta entonces: “¿Qué meme de internet con tu cara te hizo reír más?» Y Kylian Mbappé responde mencionando “un vídeo con un dictador chino” ¿Quién lo hizo en particular? “reír”. El capitán de la selección francesa se refiere aquí a Mao Zedong, todavía descrito oficialmente como un héroe y respetado en China. El “Gran Timonel” fue el líder de la revolución comunista y proclamó la República Popular China en 1949.

Para ponerlo en contexto, durante el Mundial de 2026, los “memes”, estos vídeos cortos de humor, florecieron en las redes sociales. Realizadas con ayuda de la IA, representan a Kylian Mbappé como un líder autoritario: vemos al capitán de la selección de Francia con uniforme militar, con mirada seria, dando órdenes a sus jugadores. Sus fans y detractores satirizan así el carácter supuestamente autoritario que se le atribuye en el vestuario. La “broma” llega incluso a ponerle el sobrenombre de “Mobutu”, en referencia al ex dictador de Zaire (rebautizado como República del Congo) Mobutu Sese Seko, que gobernó el país entre 1965 y 1997, con una gran represión contra la población y sus opositores. Un apodo que Kylian Mbappé sólo aprecia a medias. “Sabemos el daño que han causado este tipo de personas a lo largo de la historia”comentó al diario “l’Equipe”.

En China, comparar la figura histórica de Mao Zedong con un “dictador” va mal. En las redes sociales los usuarios piden cuentas. “En China se trata de comentarios inapropiados gravísimos que han cruzado la línea roja”Se siente ofendido por un usuario de Weibo, una de las principales redes sociales chinas. Dongqiudi, un sitio especializado en fútbol, ​​criticó el lunes por la tarde unas palabras tan “ofensiva para China y el pueblo chino” que prefirió no traducirlos.

Inmediatamente, tres empresas chinas que utilizaron su nombre e imagen anunciaron que cesarían su colaboración con el jugador del Real Madrid el martes 27 de octubre. En un comunicado en términos estrictamente similares, afirman la empresa de bebidas Dongpeng, la empresa de productos lácteos Mengniu y el fabricante de queso Milkground. “tolerancia cero” por acciones y palabras “que ofenden los sentimientos nacionales”.

Además, el grupo audiovisual estatal chino CMG, que supervisa la televisión pública CCTV, confirmó el martes que había suspendido la retransmisión de partidos de la Liga española tras los comentarios de Kylian Mbappé sobre Mao Zedong.

La polémica también provocó una reacción dentro del gobierno. Chino. El martes, Beijing consideró natural “rechazo común” a todo el pueblo chino, después de que este video fuera transmitido en línea. “Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino naturalmente es recibida con el rechazo común de toda la sociedad china”aseguró un portavoz de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.

En China, el fútbol no se practica mucho. La selección nacional no se ha clasificado para el Mundial desde su única participación en 2002. Sin embargo, Kylian Mbappé gozó allí de una gran popularidad, sobre todo gracias a sus contratos de patrocinio. Los anuncios que utilizaban su imagen y eran generados por inteligencia artificial fueron ampliamente difundidos durante el último Mundial por las mismas marcas que ahora han puesto fin a su colaboración.

Kylian Mbappé tiene un millón de suscriptores en la red social china Weibo y 1,1 millones en Xiaohongshu (también llamada RedNote). Ahora no puede publicar en Xiaohongshu. “por violación de las normas comunitarias”según indica, desde el 27 de octubre, el perfil asociado a su nombre en la red social. Antes de Kylian Mbappé, otros deportistas ya habían sufrido fuertes reacciones, como el futbolista alemán de origen turco Mesut Özil por su compromiso con los uigures, o el jugador de baloncesto estadounidense Dwight Howard, ex jugador de la NBA, que había calificado a Taiwán de ” país “.