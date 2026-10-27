Elecciones presidenciales en Brasil: Bolsonaro ya está estableciendo una narrativa conspirativa tras la reelección de Lula

Apenas elegido, ya acusado de “engaños”. Contra todas las expectativas, el presidente brasileño de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó un cuarto mandato sin precedentes, con el 51,8% de los votos, frente al 48,2% del senador conservador Flávio Bolsonaro. La reacción de este último, sin embargo, no es una sorpresa. “Es imposible reconocer las elecciones”decidió en Brasilia tras la proclamación de los resultados, con la cara cerrada, exigiendo ya su anulación.

El período entre las dos rondas ya estuvo marcado por sospechas de injerencia. El equipo de Lula acusó al Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, para favorecer al hijo de Bolsonaro. Un sesgo que el gigante tecnológico estadounidense ha negado, admitiendo sin embargo haber desactivado por error anuncios de la campaña de Lula. El resultado es un primer pico de tensión en unas elecciones muy reñidas. En la primera vuelta, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro venció al presidente saliente por una estrecha diferencia: 47,03% de los votos, frente a 45,16%.

En el centro de las acusaciones de Flávio Bolsonaro: la decisión del juez del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, de prolongar la votación dos horas el domingo. El candidato derrotado señala con el dedo “un ex abogado de Lula (OMS) cambió las reglas durante el juego”, mientras sus relevos no dudan en publicar fotografías que lo muestran en compañía del presidente reelecto.

El 25 de octubre, el equipo de Lula presentó un recurso para exigir una ampliación del tiempo de votación, alegando problemas de transporte y de autobuses, especialmente en su bastión del Nordeste. El campo de Bolsonaro también había pedido extender la votación en dos regiones del país, debido a “lluvia intensa”.

Después del discurso vengativo de Bolsonaro el domingo por la noche, varios de sus seguidores continuaron con su retórica. “ O ganamos. O ganamos. Serás notificado », irritó al diputado de su bando Nikolas Ferreira, cuando el diputado liberal Carlos Jordy consideró que la elección era “lejos de terminar”. Inspirado por la esfera MAGA de 2020 y sus intentos de cuestionar la elección de Joe Biden, el campo de Bolsonaro parece decidido a prolongar la batalla. Aferrándose al poder después de su mandato presidencial en 2022, Jair Bolsonaro intentó un golpe de estado el 8 de enero de 2023. Sus partidarios saquearon el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial en Brasilia. Actualmente cumple una condena de veintisiete años de prisión bajo arresto domiciliario.

Ante estos discursos que atacan su legitimidad, Lula insistió en la movilización sin precedentes de esta elección. “Registramos la tasa de abstención (19%) ¡Los más débiles en la historia de este país! »dijo desde la megaciudad de São Paulo.

Los partidarios de Flávio Bolsonaro también pueden contar con el ya habitual relevo de las esferas conservadoras y reaccionarias a nivel internacional. “Al pueblo de Brasil le han robado los dedos democráticos”lanzó el activista británico de extrema derecha Tommy Robinson el “no aceptarlo”. En Francia, el soberanista Nicolas Dupont-Aignan se lanza al discurso conspirativo, viendo en este resultado “El Estado profundo en acción”. Con el pretexto del respeto a la democracia, también en Estados Unidos las esferas MAGA están despertando, como Joey Mannarino, comentarista político que defiende a Donald Trump, quien a su vez evoca un “ vuelo » de las elecciones, al igual que Ryan Fournier, cofundador del movimiento “Estudiantes por Trump”. El presidente estadounidense, por el momento, guarda un elocuente silencio.

Fue especialmente la izquierda la que se apresuró a felicitar a Lula. En Francia, Jean-Luc Mélenchon, candidato presidencial rebelde, proclamó “Viva Lula, viva el Brasil de la dignidad”. Su rival de la plaza pública, Raphaël Glucksmann estaba encantado de “El increíble regreso de Lula” enfrentando a la extrema derecha como“un mensaje de esperanza para todos nosotros. »