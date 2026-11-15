Keith Haring × Louis Vuitton, Laure Calamy y Jacquemus… la nostalgia gana en la moda

Desde los diseños de Keith Haring en Louis Vuitton hasta los archivos City de Balenciaga, la moda cultiva su nostalgia mirando directamente hacia el futuro. Colaboraciones, nuevas colecciones y aniversarios icónicos: estas cinco noticias de esta semana reúnen épocas y estilos.

La colección de Louis Vuitton en colaboración con la Fundación Keith Haring. LOUIS VUITTON

En 1984, Keith Haring se divirtió dibujando sus figuras emblemáticas, como el Radiant Baby, en un baúl de Louis Vuitton sin logotipo, antes de regalárselo a su compañero de habitación. Dicho baúl, adquirido por los archivos de la casa de lujo francesa en 2020, dio a Nicolas Ghesquière la idea de poner en diálogo el mundo del artista estadounidense con el de Louis Vuitton. Después de un primer vistazo durante el desfile Cruise 2027, este encuentro ahora toma la forma de una colección completa, imaginada con la Fundación Keith Haring. Los famosos dibujos gráficos de esta figura del arte callejero de los años 80 aparecen en bolsos, baúles, prêt-à-porter, perfumes, zapatos e incluso en una patineta. Divididas en cinco cápsulas, las creaciones juegan con el color y los estampados que al artista le gustaba reproducir en su propia ropa. Trece bolsos Artycapucines de edición muy limitada completan esta colección que nos transporta a la emoción neoyorquina de otra época.

◗ Colección Louis Vuitton × Keith Haring, de 1ejem Enero de 2027.

La zapatilla Lightwave de Sandro estará disponible en tres tonos primaverales a partir de finales de año. SANDRO

A veces nos gustaría parpadear y hacer pasar el período invernal y lluvioso en una fracción de segundo. Es (casi) posible si echamos un vistazo rápido a las colecciones preprimavera que llegarán a las tiendas antes de las vacaciones de fin de año. Centrémonos en el caso de las zapatillas. Si ha seguido la tendencia, en las últimas temporadas las líneas imponentes han dado paso a formas más cónicas inspiradas en las décadas de 1970 y 1980. Es este look retro el que Sandro acompaña con su Lightwave, un modelo femenino inspirado en las zapatillas deportivas vintage, reconocible por sus inserciones de material y su onda en contraste en el lateral. Para la primavera-verano 2027, la marca parisina propone tres nuevos colores: rosa empolvado, amarillo claro y azul eléctrico. Tonalidades vigorizantes en momentos de gran falta de luz, que despiertan inmediatamente la silueta.

◗ Zapatilla Lightwave Sandro, 225 euros, a partir de diciembre de 2026.

Antik Batik y Monoprix se unen para una nueva colección, diez años después de su última colaboración. PRECIO ÚNICO

Diez años después de su última colaboración, Antik Batik y Monoprix se unen para una tercera colección diseñada por Gabriella Cortese, fundadora de la marca parisina conocida por su gusto por los viajes, el bordado y la artesanía. La diseñadora se inspiró aquí en las ilustraciones del pintor sueco Carl Larsson, los trajes tradicionales de Europa Central y sus recuerdos de “La casa de la pradera”. Vestidos bordados, chalecos típicos, chaquetas acolchadas y prendas de punto con estampados coloridos conforman un guardarropa reconfortante para mujeres y niñas. El espíritu campestre se extiende también al mundo de la pequeña decoración, con mantelerías, vajillas y objetos decorados con flores y motivos tradicionales. Un llamado al aire libre y a las largas mesas de fin de semana junto al fuego.

◗ Colección Antik Batik × Monoprix, disponible online y en tiendas seleccionadas.

Con motivo del primer aniversario de su bolso Valérie, Jacquemus dirige a Laure Calamy en una serie de cortometrajes. JACQUEMUS

No se puede negar que Simon Porte Jacquemus realmente tiene sentido de orientación. Para celebrar el primer aniversario de su bolso Valérie, el diseñador francés tuvo la ingeniosa idea de demostrar que el modelo fue diseñado para encajar perfectamente en nuestra vida diaria. Para ello rodó una serie de cortometrajes protagonizados por la actriz Laure Calamy. Interpreta a una madre divertida, a veces excéntrica, filmada a través de los ojos de su hijo adolescente, que se puede ver detrás de la cámara. Una forma de Jacquemus de revivir los recuerdos de su propia madre, que murió cuando él aún era joven y a quien puso el nombre de este bolso, lanzado el año pasado. Inspirándose en los modelos estructurados de los años 30, con su silueta trapezoidal y su pliegue sostenido por un anillo de metal, el Valérie está disponible en cuatro nuevas versiones: piel burdeos, piel grabada burdeos oscuro, piel de oveja naranja y caqui. Este homenaje recuerda tanto la forma en que el universo personal de Jacquemus alimenta su creatividad como el poder que un recuerdo puede otorgar a un accesorio de moda.

◗ Bolso Le Valérie, Jacquemus, desde 1.490 euros.

Balenciaga abre una “City House” en París hasta el 19 de noviembre de 2026 con motivo del 25 aniversario de su icónico bolso. BALENCIAGA

Kate Moss, las hermanas Olsen, Nicole Richie e incluso Sienna Miller: a principios de los años 2000, nunca se quitaron su bolso Balenciaga City, que se había convertido en uno de los modelos emblemáticos de su generación. Para celebrar su 25º aniversario, la marca le dedica un espacio temporal en París. Este lugar inmersivo, llamado “Casa de la Ciudad”, recorre la historia de este bolso diseñado en 2001 por Nicolas Ghesquière, a través de piezas de archivo, fotografías de paparazzi y recuerdos de coleccionistas. También descubrimos la increíble colaboración (y la primera para este bolso) con el artista Damien Hirst, y un salón que ofrece servicios de personalización y restauración para su bolso, desde reemplazar los cordones de cuero hasta grabar el espejo, incluidos algunos encantos para componer. El “City House” navegará en las próximas semanas en Nueva York, Tokio, Shanghai y Beijing, para dar nueva vida a todos los modelos probados en el tiempo.

◗ “City House” de Balenciaga, 10, Avenue George-V, París-8mihasta el 19 de noviembre de 2026. Servicio gratuito con cita previa.