“Los últimos suspiros del macronismo”: tras el 17 de octubre, la prensa internacional ya pasa página de Macron

Desde hace tres días, la prensa internacional juzga con dureza la gestión de Emmanuel Macron de la crisis del 17 de octubre, que pone en peligro el final de su mandato de cinco años. Y su discurso del domingo por la tarde tampoco gustó a sus ojos. Varios medios extranjeros describen así su impotencia, su falta de respuesta a las exigencias del bachillerato y “contra el costo de vida”llegando incluso a denunciar los mordaces testimonios de ciudadanos, cargos electos o altos funcionarios franceses contra él. Medios de comunicación que destacan que, además de su postura de seguridad y su inclusión en la lista negra de “facción ultraizquierdista”, él no lo hizo “ninguna concesión concreta” a las diversas demandas de los manifestantes, afirma el periódico español de centroizquierda “El País”.

Más allá de la reanudación de las críticas de todo el espectro político francés, los grandes titulares extranjeros dibujan entre líneas un balance particularmente amargo de la presidencia de Macron. Señalan que estas crisis fortalecen a La Francia insumisa (LFI), pero especialmente a la Agrupación Nacional (RN). Para ellos, la página de la macronie ya ha pasado. Y dejará una mala imagen detrás.

Mientras el presidente francés viaja durante tres días al Golfo Pérsico para asegurarse el suministro energético, el tabloide suizo “Blick” pregunta: “este caos (a partir del 17 de octubre), que está en la portada De toda la prensa internacional, ¿no justificaba un cambio de agenda? » Como otros títulos extranjeros, este diario destaca el sentimiento de desconexión que Emmanuel Macron inspira en los franceses. “Blick” cita así un “alto funcionario” anónimo que plantea el hiato entre el papel al que aspira el presidente en el extranjero y su papel en Francia: “Macron me dio la impresión de no saber qué hacer, de contentarme con desempeñar un papel internacional y delegar en Lecornu. (…) Sólo parece feliz en su avión, lejos de ese país llamado Francia que aún no comprende. »

Incautados por las imágenes de los saqueos, del ayuntamiento de Limoges consumido por las llamas, del busto de Marianne abierto en Marsella, los periódicos internacionales creen, como el catalán “La Vanguardia”, que el presidente “parecía algo impotente, limitándose a fórmulas ocasionales” frente a un conflicto que “No muestra signos de quedarse sin aliento”. El diario británico “The Guardian” vincula claramente la falta de respuesta presupuestaria a los movimientos sociales y a la respuesta policial. “Los mercados están preocupados: las tasas de endeudamiento de Francia son más altas que las de Grecia. Y con pocas opciones fiscales, la respuesta más clara del gobierno (…) Hubo cargas con gases lacrimógenos y porras, a veces contra estudiantes, lo que intensificó aún más las tensiones. » Bajo sus plumas, el panorama francés es oscuro.

Para la prensa internacional, Macron amaneció eminentemente debilitado el día después del 17 de octubre, acelerando así el ascenso del LFI y del RN. “Blick” evoca así el discurso de Marine Le Pen, justo antes del de Emmanuel Macron el 18 de octubre, que “La confirma en su papel de presidenta (casi) ya elegida por sufragio universal”.

El periódico británico conservador “The Telegraph” incluso dice sobre las elecciones presidenciales: “Uno se pregunta si un país tan fracturado tiene la paciencia para esperar tanto tiempo (siete meses) para elegir su sustituto. » ¿El título del artículo? “Los disturbios en Francia son los últimos suspiros del macronismo”. Porque, como critica el diario estadounidense The New York Times, la figura de Emmanuel Macron ya parece terminada: su índice de popularidad. “incluso antes de la violencia (…) se situó en un nivel catastrófico del 15%. Difícilmente puede bajar más”.

En sus valoraciones, el recordatorio del contexto de la primera elección de Macron es elocuente. Para el diario británico “The Guardian”, “Macron llegó al poder en 2017 como un presidente “jupiteriano”, una estrategia deliberada destinada a colocar al jefe de Estado por encima de la política cotidiana, proyectando una imagen de autoridad distante y genio tecnocrático”.

En cuanto a “El País”, cuyo artículo se titula explícitamente “Francia prende fuego al macronismo”, recuerda que Emmanuel Macron “viene del mundo de la banca”. Sin embargo, con esta aclaración: “Había crecido en el Partido Socialista y también era consciente de la necesidad de preservar (…) justicia social. » Conclusión, según el título en español: “Nada de esto sucedió. » En el aspecto financiero, el diario incluso enumera “el deterioro de las cuentas públicas, la desaceleración del crecimiento y el aumento del desempleo”.

Lo que el periódico progresista y liberal alemán “Der Spiegel” extiende en una crónica, con aire de advertencia: “Si los mercados pierden la confianza en una Francia que se hunde en el caos y la irracionalidad, también nosotros sufriremos las consecuencias. (…) En el peor de los casos, podría arrastrar a cualquiera que intente salvarla. » Detrás de estas diferentes mesas emerge el mismo sentimiento de preocupación por el impacto que la crisis económica, social y política francesa tendrá en el extranjero en el período previo a una elección presidencial crucial.