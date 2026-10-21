París, Lyon, Marsella, Lille… Nuevos toques de queda decretados el martes por la noche en varias ciudades

Por segundo día consecutivo, este martes 20 de octubre se establecieron toques de queda localizados para las próximas noches. Si bien la noche del lunes al martes transcurrió sin incidentes notables en el país, según la policía y la gendarmería, los toques de queda previstos en determinadas zonas de París, Lyon, Burdeos, Lille o Niza “contribuyó”dijo el primer ministro Sébastien Lecornu a los diputados. Se decidirán nuevos toques de queda “donde la situación lo requiera”añadió.

Se ha introducido un nuevo toque de queda en París, alrededor de la Place de la République y Les Halles, a partir de este martes a las 23 horas. hasta el miércoles a las 6 de la mañana, según orden de la jefatura de policía. Otro decreto prohibido “cualquier reunión no declarada” desde este martes 8 p.m. al miércoles a las 6 h en determinadas zonas de París. A petición de la jefatura de policía (PP) y por razones de seguridad, algunas estaciones de metro también están cerradas, a partir de las 22 horas, precisa la RATP: République, Châtelet-les-Halles y Les Halles.

Ya se había establecido un toque de queda para la noche del lunes al martes, prohibiendo “estrictamente toda presencia” en el nivel “de la Place de la République y del sector Halles”afectada este fin de semana por saqueos. Gracias a este toque de queda, estima la prefectura, “paz pública” ha sido “restaurado”. “La medida continúa hoy y durante el tiempo que sea necesario. Nunca habrá condiciones adjuntas a las medidas que permitan la protección de bienes y personas”asegura la prefectura en su cuenta X.

La prohibición de manifestaciones a partir de las 20.00 horas. de este martes hasta las 6 de la mañana del miércoles afecta a sectores más amplios de la capital. Además de en la plaza de la República y en el barrio de Halles, están prohibidas las manifestaciones en la avenida de los Campos Elíseos, los alrededores del Elíseo, el Ministerio del Interior, la Asamblea Nacional, Matignon, el Senado, la plaza de la Bolsa, la plaza de la Bastilla, la plaza de Italia, la plaza Vendôme, la isla de la Cité y las estaciones de tren parisinas.

En determinados distritos de Marsella, especialmente en el centro de la ciudad, se establece un toque de queda localizado para menores de 22 a 22 horas. este martes y al menos hasta el viernes inclusive, anunció la prefectura de Bocas del Ródano. “Quedará prohibida la presencia de menores en el horario del toque de queda, es decir, de 22 a 5 horas, hasta el viernes inclusive”en varias calles del centro de Marsella, así como cerca de centros comerciales, indica la prefectura en un comunicado de prensa.

Además del centro de la ciudad de Marsella, el toque de queda previsto para evitar más violencia después de la que se produjo durante la jornada de movilización del 17 de octubre afecta también a sectores de la ciudad de Aubagne y a la zona comercial de Plan de Campagne, víctima de un intento de saqueo el sábado. El alcalde de izquierdas de Marsella, Benoît Payan, juzgó “Esta decisión, si puede aliviar a las empresas y facilitar el trabajo de las fuerzas del orden, debe ir acompañada de un despliegue suficiente de fuerzas policiales en toda la ciudad, para que Marsella ya no sufra los actos de violencia, roturas y vandalismo que hemos experimentado”.

La prefectura de Alto Garona anunció un toque de queda en Toulouse durante las noches del jueves al domingo, desde medianoche hasta las cinco de la mañana, limitado a un perímetro alrededor del Capitolio y a algunas calles comerciales del centro de la ciudad. Esta medida tiene como objetivo “prevenir abusos adicionales”en particular en lo que respecta a los negocios que fueron objeto de saqueos el sábado y para evitar “nuevos actos cuasi-insurreccionales” de grupos que “buscaría atacar una vez más símbolos de nuestra República, y por tanto en lo que a nosotros respecta, el Capitolio”le explicamos a la prefectura.

Recordando el “violencia increíble” cometido el 17 de octubre en la Ciudad Rosa y “Dada la alta probabilidad de que esta violencia se repita, es absolutamente necesario volver a una vida pacífica en Toulouse”señaló la prefectura en un comunicado de prensa. Este toque de queda se aplicará tanto a adultos como a menores, y si se pueden realizar exenciones de tráfico con pruebas, las infracciones se castigarán con una multa de 750 euros.

En respuesta a la violencia y los saqueos cometidos el sábado en las calles del centro comercial de la ciudad, se impuso un primer toque de queda durante la noche del lunes al martes. El prefecto Étienne Guyot decidió renovar la medida, al igual que la prohibición de reuniones a partir de las 16.00 horas. a 21:00 horas, según un comunicado de prensa. El toque de queda se establece en una zona donde más de 150 comercios han sido vandalizados. La zona afectada incluye la emblemática Place Bellecour, donde los manifestantes se reunieron el sábado y una sucursal de la oficina de turismo fue incendiada y destruida.

En Lille, el toque de queda sólo afecta a los menores no acompañados. En el norte, otras ciudades se ven afectadas, en particular Denain, Douai y Wattignies, precisa el diario local “La Voix du Nord”.