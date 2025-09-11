Los empleados del “parisino” se oponen a una posible venta en Bolloré

Publicado el 11 de septiembre de 2025 a las 5:12 p.m.

Los empleados del “parisino” expresaron este jueves 11 de septiembre, durante una reunión general de su “Oposición” En el caso de una venta diaria al conservador multimillonario Vincent Bolloré, objeto de rumores insistentes en las últimas semanas.

















En su movimiento, la Asamblea General también expresa “Su apego a la preservación de una prensa de información nacional y local compuesta por periodistas independientes, a la libertad de informar y ser informado”.





El grupo Les Echos-le Parisien pertenece al lujo LVMH número uno del mundo, por el multimillonario Bernard Arnault. El lunes, la revista “desafía” dedicó un artículo a una posible venta del “Parisino/hoy en Francia” a Vincent Bolloré, después de varias semanas de rumores.





El miedo a entregar la vida cotidiana a “una ideología militante lejana”





La compañía de periodistas y los sindicatos del título enviaron una carta abierta a Bernard Arnault el martes, juzgando que tal venta sería una ” desastre “ Y “Equivaldría a entregar a una ideología militante muy derecha, uno de los grandes periódicos diarios del país”.









Vincent Bolloré tiene en su vuelta el grupo Canal+, que incluye notablemente CNEWS, regularmente líder de los canales de información en parte de la audiencia.





El multimillonario conservador también está presente en la prensa a través del número uno en el sector de la revista, Prisma Media (“aquí”, “capital”, “mujer actual” …), y a través de Lagardère (Europa 1, “le jdd” …).









La adquisición de Lagardère en 2023 estuvo acompañada por una profunda reorganización al “JDD”, con un director cercano a la extrema derecha, lo que condujo a una huelga y salidas masivas, como antes en i-Télé (ahora CNews) y Europa 1.





“Le Parisien” acaba de experimentar un plan de reorganización, con la abolición planificada de casi 40 posiciones. Este anuncio había llevado en marzo una huelga de 24 horas y una moción de desconfianza de la gerencia.





En la moción adoptada el jueves, los empleados señalaron nuevamente esta reorganización, denunciando “Condiciones de precariedad, vaguedad e incertidumbre inaceptable sobre el futuro” Y preguntando “CDI contrata necesaria para el funcionamiento normal de cada servicio”.