Maïtena Biraben se convierte en la nueva “directora de orquesta” del France Inter en sustitución de Nagui

Nueva voz para los habituales de la primera emisora ​​de radio francesa. Maïtena Biraben sustituirá a Nagui en France Inter, donde a partir del 24 de agosto presentará un nuevo programa de entretenimiento diario de 11 a 12:30 horas. en lugar de “La banda sonora original”. El anuncio lo realizó este lunes 29 de junio la presentadora de radio pública con Télérama.

Nagui anunció a mediados de mayo su deseo de abandonar al final de la temporada la presentación de este espectáculo que se había vuelto imprescindible en la programación de France Inter, que dirigía desde 2014 y copresentaba con Leïla Kaddour-Boudadi.

La elección de Maïtena Biraben para sucederla en este cuadro estratégico viene motivada por el hecho de que la anfitriona “Es una personalidad extraordinaria, sutil y sensible”justificó la directora del France Inter, Céline Pigalle, en Télérama.

A mediados de mayo, Maïtena Biraben, diagnosticada tardíamente, habló extensamente en las columnas de “New Obs” sobre su salud mental y, en particular, sobre su trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y su alto potencial intelectual. “Me pegué un autobús en la cara”testificó.

“Acepté porque es irresistible. Estoy muy orgulloso de llegar a France Inter, porque es la radio de los franceses”aseguró la presentadora de 58 años, que cuenta con una larga carrera en televisión, especialmente en Canal+ de 2004 a 2016. “El gran periódico” en 2015-2016.

“Será una líder a imagen de esta cabaña legendaria: generosa, alegre, divertida, popular, con la preocupación constante de llegar al mayor número de personas posible”continuó el nuevo director de la emisora, que llegó en marzo de 2026.

Para su futuro programa en France Inter, se está reuniendo su grupo de columnistas. Formará parte del mismo el comediante Daniel Morín, figura de la emisora. “Será un referente y hilo conductor del salón”según Céline Pigalle.

El programa se dividirá en tres medias horas: la primera dedicada a una mesa redonda de columnistas, otra dedicada a los invitados y la actualidad, y la última a un debate. Este formato será diferente al de “La banda sonora original”.

“¡Nagui usó esta rebanada durante 12 años! Creó una relación con los oyentes, que respeto profundamente, pero no podré hacer exactamente lo mismo”.argumentó el presentador.