La ministra de Trabajo quiere organizar “un viaje de estudios” a España para adaptarse mejor a la ola de calor

“Francia en verano se convierte en España”. Mientras se acusa al gobierno de no haber anticipado suficientemente la ola de calor que azotó a Francia y no se puede descartar un nuevo episodio de calor, el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, presentó en franceinfo este lunes 29 de junio una nueva propuesta: “un viaje de estudios” a España.

Durante dos o tres días, el Ministro de Trabajo visitaría ” juntos ” con los interlocutores sociales de nuestros vecinos españoles, explicó. Este “viaje de estudios” Su objetivo será comprender e inspirarse en el funcionamiento de la sociedad ibérica frente al calor extremo, mientras casi el 80% de la población francesa se veía afectada por la intensa ola de calor que arrasaba Europa. “Hay que considerar que Francia en verano se convierte en España. (…) Así es, y nos adaptamos como ellos”juzgó.

En España, por ejemplo, la jornada continua permite a empresas y administraciones desplazar su horario de 8 a 15 horas. entre junio y septiembre. “Tenemos que entender cómo funciona, cómo tomaron estas decisiones, qué da, si están satisfechos con los resultados”continuó el ministro. “En Madrid, a 40 grados, (la sociedad) funciona”señaló Jean-Pierre Farandou.

Los españoles también han previsto la posibilidad de suspender el trabajo en horas de calor, durante olas de calor, “en convenios colectivos” ramas sectoriales, en particular en la construcción, subrayó el ministro. Si estuviera escrito en los convenios colectivos en Francia, “todo el mundo lo sabría”es decir empleados, empresas y directivos. “Estaría en contratos pasados”suplicó.

Antes de los trabajos, el ministro también pidió a los franceses que se adapten a “olas de calor más largas que comienzan antes” en el año.

Finales deportivas, grandes fiestas, aceleración de las obras antes del verano… Muchos “Hay que discutir los componentes de la sociedad” en otoño con un grupo conjunto, recordó el Ministro de Trabajo. En colaboración con los interlocutores sociales, Jean-Pierre Farandou desea anticiparse a futuras crisis y evitar la cancelación de eventos debido al calor extremo. “Y luego cada sector, cada rama profesional, tendrá que retomar el tema y pensar”anunció.

Por otro lado, el ministro se pronunció en contra de la idea de fijar un umbral de temperatura más allá del cual habría que interrumpir el trabajo, o incluso el de un permiso climático. “No podemos detener al país cuando hace calor. A 30 grados, Francia sabe cómo funcionar”argumentó además.

En un mes, la inspección del trabajo llevó a cabo 2.600 controles para verificar, en particular, el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores en las zonas más necesitadas. “vigilancia de olas de calor” (adaptación del horario laboral, descansos más frecuentes, acceso al agua, etc.) sobre la base del decreto de 2025. Estos controles dieron lugar a 227 emplazamientos, precisó el Ministro de Trabajo. Empresas que no cumplen “será sancionado”prometió.