Estados Unidos e Irán cesan las hostilidades “por el momento” tras varios ataques mutuos: actualización de la situación

Una pausa, pero ¿por cuánto tiempo? Estados Unidos e Irán suspenderán sus recientes ataques mutuos que marcaron la reanudación de las hostilidades, anunció un funcionario estadounidense el domingo 28 de junio. Los dos bandos se acusaron mutuamente de violaciones del alto el fuego en los últimos días, en una tensión renovada tras la firma de su memorando de entendimiento el 17 de junio.

Pero en el Líbano, que Teherán había exigido incluir en el documento firmado con Estados Unidos, Israel continuó sus ataques el domingo. Y esto a pesar, también, de la firma el viernes en Washington de un acuerdo marco con vistas a “paz duradera”ampliamente rechazado por Hezbollah.

Desde el jueves, dos barcos han sido alcanzados por proyectiles de origen desconocido, ataques atribuidos a Teherán por el ejército estadounidense, que respondió dos días seguidos bombardeando Irán.

Teherán, por su parte, respondió disparando misiles y aviones no tripulados contra sus vecinos del Golfo, en particular Kuwait y Bahréin.

Citando a dos responsables estadounidenses y a una tercera fuente conocedora del asunto, el medio Axios afirmó que el martes se celebrarán conversaciones en Qatar para resolver las disputas sobre el estrecho de Ormuz, ruta por la que suele transitar alrededor del 20% de los hidrocarburos del mundo.

Bloqueado por la República Islámica durante la guerra lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, que desestabilizó el comercio mundial de hidrocarburos y disparó los precios del petróleo, el estrecho se reabrió la semana pasada. Teherán, sin embargo, sólo permite un corredor de paso, a lo largo de sus costas, y amenaza con atacar cualquier buque infractor.

“Ninguna otra institución ni ningún otro país” que Irán no es ” responsable “ de la gestión del estrecho, insistió el domingo el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi. “Cualquier interferencia” en la gestión del estrecho conducirá “provocará retrasos en (su) reapertura y aumentará las tensiones”dijo.

Irán vio con malos ojos el anuncio de Omán de la apertura de una ruta marítima alternativa temporal, presentada como una iniciativa concertada con la ONU para evacuar a los marineros y barcos varados. Decenas de barcos lo utilizaron esta semana.

En el Líbano, que Teherán había exigido incluir en el memorando de entendimiento con Estados Unidos, Israel continuó sus ataques el domingo. Y esto a pesar, también, de la firma el viernes en Washington de un acuerdo marco con vistas a “paz duradera”.

En una declaración conjunta, el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el Ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron que el ejército destruyó un largo y profundo túnel de Hezbolá en el sur del Líbano durante el fin de semana. La agencia de noticias libanesa ANI (oficial) informó de atentados con bombas, y el Ministerio de Salud informó de dos heridos tras lanzar una granada por “el enemigo israelí” en una localidad del sur del país.

El presidente del Parlamento libanés, aliado del Hezbolá proiraní, Nabih Berri, afirmó el domingo que el acuerdo con Israel “no será adoptado” en el estado. El movimiento chiita, que también rechaza este acuerdo, afirmó que se reserva el derecho de “defender la patria” tras los últimos ataques israelíes.

El acuerdo condiciona la retirada de Israel del Líbano –cuyas tropas ocupan un sector en el sur– al desarme de Hezbolá. Un requisito de larga data que Beirut está luchando por implementar.