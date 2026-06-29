Ola de calor: la ola de calor retrocede en Francia pero avanza hacia Europa del Este

La mayoría de Francia, por fin, respira. La vigilancia naranja por ola de calor se levantó este lunes 29 de junio en Isla de Francia y nueve departamentos del este, según Météo-France, que mantiene, no obstante, este nivel de alerta en tres departamentos del sureste y en Córcega.

Pero si el calor vuelve al país, no ocurre así en toda Europa. Porque el aire abrasador se desplaza hacia el este del Viejo Continente, donde varios países batieron récords de temperatura este fin de semana. Como consecuencia del cambio climático, esta ola de calor es la más grave jamás medida en Europa y ha causado muchas muertes.

El sábado continuaron acumulándose los récords históricos absolutos: 37°C en Dinamarca, 41,7°C en Alemania, donde también se registró un nuevo récord de temperatura mínima nocturna durante la noche del sábado al domingo: 29,4°C en Kubschütz (oeste), frente a los 27,2°C de agosto de 2003.

Y el domingo, la República Checa registró un nuevo récord, con 41,1°C, valor registrado en Doksany, al norte de Praga. Lo mismo ocurre en Polonia, con 40,5°C, donde muchos trenes fueron cancelados o retrasados.

En Berlín, la policía pretende volver a utilizar cañones de agua para ayudar a los habitantes de la capital a refrescarse. En toda Alemania se han cancelado muchas competiciones deportivas y eventos culturales. Muchas ciudades han informado de una presión extrema sobre sus equipos de rescate. En Dresde (oeste), por ejemplo, los bomberos informaron el sábado de un número récord de intervenciones.

Estas condiciones de calor también podrían verse acentuadas por “burbuja fría” del Atlántico, una vasta zona de aguas anormalmente frías al sur de Islandia y Groenlandia. Los estudios sugieren que modifica la trayectoria y la velocidad de la corriente en chorro atmosférico, que barre el continente de oeste a este. Estos cambios pueden favorecer la formación de sistemas de alta presión que se estancan en Europa, como “cúpula de calor” actual.

“Esta sucesión de acontecimientos (…) explica por qué Europa se calienta más rápidamente que otras regiones del mundo durante el verano”dijo a la AFP Marilena Oltmanns, física especializada en océanos y clima, profesora de la Universidad de Bremen (Alemania).

El aumento del mercurio también afecta a los mares, provocando una pérdida de biodiversidad. En la playa de Wimereux, que bordea el Canal de la Mancha en el norte de Francia, Grégory Beaugrand, director de investigación del CNRS (Centro Nacional de Investigaciones Científicas), observó que los organismos que toma muestras periódicamente son cada vez más pequeños. Sin embargo, cuando cambia la composición del plancton, “todos los niveles” de la cadena alimentaria también están cambiando: “Los peces que gustan del agua fría están desapareciendo” del Canal, explicó a la AFP.

Líderes políticos “seguirá adelante” cuando termine la ola de calor récord, teme el paleoclimatólogo francés Jean Jouzel, vicepresidente del IPCC (grupo de expertos en clima que trabajan en nombre de la ONU), en una entrevista el domingo. “El IPCC no exageró. Lo que estamos viviendo es lo que venimos anticipando desde hace cincuenta años. Esto debería animar a todos los ciudadanos a tener en cuenta lo que dicen los científicos. La gente hace la vista gorda, pero es extremadamente grave”.volvió a advertir.

Aunque todavía es difícil establecer una evaluación de la mortalidad relacionada con la ola de calor, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado una primera estimación de su magnitud. “Desde el 21 de junio se han registrado más de 1.300 muertes adicionales relacionadas con las altas temperaturas en Europa”declaró el domingo X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“En este momento, 150 millones de personas viven en condiciones de calor extremo, cientos han muerto, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están bajo presión”añadió. Según cálculos de la AFP, al menos 191 millones de habitantes experimentaron temperaturas superiores a los 35°C en algún momento del domingo, una cifra ligeramente inferior a la del sábado.

En Francia, las autoridades estiman actualmente el exceso de mortalidad en mil muertes más de lo normal desde el 24 de junio, fecha en la que las temperaturas superaron los 40°C en todo el territorio. Este fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años, anunció Public Health France (SpF), citando también un aumento del 40% de las muertes sólo en el hogar.