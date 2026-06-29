De “Backrooms” a Spielberg: ola de calor y ansiedad antifascista

Una película de modesto presupuesto para Hollywood llena desde el 17 de junio las salas americanas y francesas con jóvenes de entre 15 y 35 años: “Trastiendas” dirigida por el YouTuber Kane Parsons (¡21 años!), que está adaptando su propia serie web. Clark, un vendedor de muebles deprimido (interpretado por Chiwetel Ejiofor) descubre en el sótano de su tienda, detrás de las paredes, un laberinto de habitaciones y pasillos inquietantes…

La película está clasificada en la categoría. ” horror “pero no salpica al espectador de violencia y sangre. En este caso, la preocupación se va acumulando gradualmente a partir de formas familiares pero descarriladas. La película muestra poco en una sobriedad formal que subraya la vida cotidiana de nuestros miedos íntimos.

Esto refleja lo que Sigmund Freud llamó en un artículo de 1919 “el familiar inquietante” : “Lo inquietante es ese tipo de miedo que despierta lo que es bien conocido, lo que nos resulta familiar desde hace mucho tiempo”. El filósofo estadounidense Stanley Cavell amplió un poco la perspectiva al hablar de“inquietante extrañeza de lo ordinario” (“lo extraño de lo ordinario”). en esto “surrealismo de lo de siempre”nuestra relación de confianza durante la vida diaria es problemática. “Todos tenemos comportamientos que nos hacen dar vueltas en círculos”explica la psiquiatra de Clark (interpretada por Renate Reinsve), señalando que nuestros hábitos pueden contener posibles pánicos. “El presente es una calle de doble sentido”refuerza un graffiti visto en la película.

La ola de calor que azotó a Francia y Europa a finales de junio constituye una de las fuentes generales de ansiedad que refuerza temores personales más singulares. Anuncia un calentamiento global significativo que apenas altera las agendas políticas fuera de “hermosas palabras” medios efímeros. Tanto el problema sociopsicológico de la ansiedad, particularmente entre las generaciones más jóvenes, más conscientes, como la cuestión climática en sí misma, en sus dimensiones ecológica, social, económica, geopolítica e incluso existencial, difícilmente llevan a los profesionales políticos a levantar la cabeza del manillar de sus pequeños juegos electorales. Y, paradójicamente, el calor sofocante estimula incluso la antiecología primaria de la extrema derecha y de la derecha de Retailleau.

Los terrores internos explorados por “Trastiendas” abrirse a otras cuestiones políticas. En una escena retrospectiva, una madre paranoica impide que su hijo abra una ventana y salga, y luego dice: “¡Están por todas partes!” » Posteriormente, el descubrimiento de estos “trastiendas” conduce a una vaga posibilidad de conspiración hecha de manipulaciones secretas por parte de poderes oscuros…

¿No se pueden apaciguar temporal y falazmente nuestras ansiedades ordinarias mediante la designación de chivos expiatorios? “Migrantes”, “los musulmanes” (que puede ser eufemizado como “islamistas”), “los judíos” (probablemente sea eufemizado en “sionistas”), “los despertares”…La politización de la extrema derecha, cada vez más seguida por la llamada derecha “republicano”tiene “soluciones” odioso y arrasador ante las preocupaciones individuales y colectivas. ¿Y la izquierda?

Entre el thriller y la ciencia ficción, la última película de Seven Spielberg (¡79 años!), Día de la Divulgación (en cines desde el 10 de junio), esboza una respuesta de izquierda. De hecho, hay vapores conspirativos en el fondo, que la imaginación de Hollywood difícilmente puede eliminar, pero es sólo un escenario que no constituye el punto principal de la historia. Ciertamente, no es una de las mejores películas del director, pero sabe mezclar acción, suspenso y emoción en una apertura humanista reñida con los discursos políticos populares de cierre de identidad. Esto ya no está nada mal considerando los fallos de los distintos “tíos pistoleros de izquierda” !

En este contexto, “los otros” los estigmatizados y demonizados son extraterrestres. El humanismo de Día de la Divulgación es por lo tanto un “Humanismo del otro hombre”según el título de un libro del filósofo Emmanuel Levinas de 1972, es decir una apertura humanista a seres radicalmente diferentes. Despierta a las diferencias, sé “desperté” en el primer sentido de ser ” despierto “supone, en palabras de Levinas, “salir fuera del ser”para abrir la puerta a la propia identidad y por tanto liberarse de prejuicios. Un movimiento que parte de la Ilustración, más allá de la Ilustración. De forma individual, con Margaret (Emily Blunt) y Daniel (Josh O’Connor), nos cuenta la película, pero también de forma colectiva, con la red de desobediencia civil liderada por Hugo (Colman Domingo). Y esta resistencia emancipadora toma sus puntos fuertes en la vida diaria. “Lo ordinario tiene, y sólo él, el poder de desplazar a lo ordinario”explica Cavell. lo inevitable “inquietante extrañeza de lo ordinario” debe abordarse con recursos ordinarios, no desde arriba y desde una posición dominante.

Ha pasado un tiempo desde que la derecha clásica, abandonando el componente emancipador de la Resistencia Gaulliana, dejó de estar del lado de la Ilustración y su lucha contra los prejuicios. Por lo tanto, difícilmente podemos pedirle que sea levinasiana. Por ejemplo este 23 de junio el director editorial de “Revista Fígaro”Guillaume Roquette, sigue los pasos del programa del Rally Nacional: “Hay una ideología proinmigración en el Consejo Constitucional (…) Por eso es imprescindible modificar la Constitución”. El antigaulismo práctico de los llamados “Gaullistas” hoy, y esto en un periódico que era el de Raymond Aron!

¿La izquierda política se presenta ante esta deriva confusionista como una alternativa? En realidad no, al menos no por parte de sus dos principales figuras en la campaña prepresidencial, que no evitan las adhesiones confusionistas de la época. Del lado de la izquierda moderada, Raphaël Glucksmann publicó en mayo un libro, “Todavía queremos” (Ediciones Allary), incluyendo “Los nuevos obs” publicó el “buenas hojas”. el resalta “la grandeza de Francia” Y “Orgullo francés”. El que tenía una imagen de boy scouts trotamundos ahora está cazando en tierras de la RN. Sin embargo, después de 43 años (con las elecciones municipales de Dreux en 1983) de arado de tierras por parte del FN-RN ” nacional “al darle connotaciones nacionalistas y xenófobas, ¿no le ayudará eso un poco más a subir los últimos peldaños del poder? Porque Jean-Pierre Chevènement ya lo intentó durante la campaña presidencial de… 2002 (¡hace 24 años!), el entonces presidente Nicolas Sarkozy con el tema de “identidad nacional”. ¡Y la RN se ha convertido hoy en la primera organización política del país!

Por parte de la izquierda radical, ¿no aceptará Jean-Luc Mélenchon el desafío con el tema de “la nueva Francia” ? ¡Patatras! Una reciente polémica con el presidente del CRIF (Consejo Representativo de las Instituciones Judías en Francia) nos hace dudar mucho más. Yonathan Arfi expresó reservas el 15 de junio en X sobre un evento organizado por LFI en el marco de la Fête de la Musique. Esta posición pública se produjo poco antes de la escandalosa prohibición del evento LFI por parte del prefecto de policía de París, afortunadamente suspendida por el tribunal administrativo. Esta secuencia es parte de una preocupante ola antiliberal. Mélenchon podría haberse contentado con criticar la ilegitimidad del enfoque de Arfi. Pero no. El 18 de junio, frente a activistas, explicó que los ministros “están bajo órdenes” del CRIF. Y ahí nuestro Meluche vuelve a caer en la rutina antisemita.

Porque decir que una institución “representante” Los judíos realmente gobiernan Francia en las sombras, es pura conspiración y estereotipo antisemita. Y se diferencia de una simple crítica a las acciones de lobby realizadas por las asociaciones. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que aparecen tropos antisemitas en los discursos públicos del líder rebelde. Probablemente sea inconsciente, como suele ocurrir con los estereotipos sexistas, racistas, islamófobos, homofóbicos o transfóbicos. Sin embargo, este inconsciente, que no ha eliminado completamente la parte antisemita de la historia política francesa en el momento en que el historiador de la resistencia Marc Bloch iba a ser panteonizado, también es firme desde el punto de vista identitario. “la nueva Francia” por Mélenchon.

Lejos de este espectáculo político, necesitamos inventar una imaginación posrepublicana y possocialista, que dé un lugar a los legados republicanos y socialistas pero que también responda a los desafíos ecológicos y de identidad de nuestro tiempo. Al ir a ver los últimos estrenos de películas, compartir nuestras emociones y discutir nuestros pensamientos a través de nuestras conversaciones habituales.