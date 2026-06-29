La infernal huella de carbono de Infantino, la histórica clasificación de Canadá: la boleta de calificaciones de Trump para la Copa del Mundo

Increíble pero cierto: Canadá se clasificó este domingo 28 de junio a los octavos de final del Mundial. Pero a pesar de esta victoria que seguramente marcará la historia del Mundial, el autor de estas líneas (que entre nosotros es más un novato que un táctico) no puede dejar de mirar la increíble huella de carbono (¡516 toneladas de CO2 equivalente!) del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Una valoración que nos hace sudar el cuerpo, aún debilitado por la ola de calor que azota a Francia estos últimos días. Antes de los partidos que enfrentarán a Brasil y Japón por un lado, y a Alemania contra Paraguay la tarde del lunes 29 de junio, el “Nuevas observaciones” resume las últimas noticias y excursiones de esta Copa del Mundo.

Ante cada derrota, a los responsables les gusta pensar en los decepcionados para consolarse. En Corea del Sur, fue el entrenador Hong Myung-bo quien pagó el precio. Tras la eliminación de la selección coreana durante la fase de grupos del Mundial, el técnico anunció este domingo su dimisión. Se habría “convertido en el enemigo número uno” del país, incluso titulado “L’Equipe”. Hay que decir que el presidente de la República, Lee Jae-myung, le puso al exdefensor la etiqueta “incompetente”, tras las dos derrotas de los Guerreros Taeguk (contra México y Sudáfrica) en tres partidos (una victoria contra la República Checa 2 a 1). Sus decisiones tácticas, incluida la no titularidad del jugador Son Heung-min en el partido contra Sudáfrica, que por tanto permaneció como suplente, fueron objeto de una petición, publicada este jueves en el sitio web de la Asamblea Nacional, exigiendo su dimisión.

Antes de Hong Myung-bo, hubo otros. El técnico escocés Steve Clarke también dimitió tras la eliminación de su equipo en la fase de grupos de la competición. El técnico había apoyado a los jugadores escoceses durante siete años y el mes pasado renovó su contrato para el Mundial de 2030, informa el Courrier International.

La IA y sus prejuicios sexistas están contaminando las gradas de los partidos del Mundial. Respiramos… En las redes sociales circulan numerosas imágenes que representan a seguidores hipersexualizados. Estas fotografías, que transmiten representaciones de género determinadas por la “mirada masculina”, son en realidad producidas por IA, que mantiene visiblemente normas patriarcales, informa Franceinfo. El servicio público se basa en el trabajo de varias organizaciones europeas de verificación de datos, incluido el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), que analizó estas fotografías. ¿El objetivo? Ganar. La distribución de estas imágenes producidas por IA permite a las cuentas que las publican beneficiarse de programas de monetización de las redes sociales. Es más, algunos hacen referencia a plataformas con contenido sexual pago como Onlyfans. Este fenómeno no es nuevo, explica la unidad de verificación de la información de Radio Francia, pero la tendencia está explotando en las redes con el Mundial y no deja de tener efectos sobre la salud mental de los más jóvenes, advierte EDMO.

“Una tarde más” canta la estrella canadiense Celine Dion. No podría haberlo dicho mejor. Después de un partido incierto en Los Ángeles contra Sudáfrica, Canadá finalmente se clasificó este domingo 28 de junio para los octavos de final. Una primicia en la historia de los Canucks, que durante sus dos participaciones anteriores, en 1986 y 2022, no habían superado la fase de grupos. 1-0, conseguido en el minuto 92, gracias, además, a un disparo lejano del centrocampista Stephen Eustaquio, que llevaba el brazalete de capitán esa tarde.

Queda por ver cuánto tiempo ofrecerá el equipo canadiense a sus aficionados. “otra lágrima de felicidad”. Pero si todo se detuviera en Houston el 4 de julio contra Marruecos o Holanda, dos equipos históricamente más formidables que Sudáfrica, el país anfitrión del Mundial ya habría obtenido un gran reconocimiento.

Un Mundial en el aire – más queroseno – para el jefe de la FIFA. Veintisiete: este es el número de vuelos que realizó Gianni Infantino en poco más de dos semanas durante la fase de grupos del torneo, según una investigación de la BBC. Los medios ingleses siguieron con fotografías los viajes de un jet privado, el Gulfstream G650ER adscrito a la FIFA y a su jefe, que llegó a las ciudades donde se desarrollaron los 24 partidos a los que asistió el presidente Gianni Infantino. Más de 50.000 kilómetros recorridos, 66 horas en el cielo quemando combustible. Haciendo slalom entre Canadá, Estados Unidos y México, el jefe llegó incluso a realizar tres vuelos al día… ¡Hola, huella de carbono! En una palabra: catastrófico.

Mientras una intensa ola de calor azota a Europa y se espera una gran ola de calor en Estados Unidos, el avión de Gianni Infantino ya ha emitido lo que 78 personas consumen en un año calendario, según estimaciones de la BBC: o 516 toneladas de CO2 equivalente. El gran jefe de la FIFA no parece preocuparse por sus propias instrucciones, él mismo que había asegurado “Ya sea el clima o los derechos humanos (…) estamos decididos a desempeñar nuestro papel.”, informa la BBC. Haz lo que digo, no lo que hago.