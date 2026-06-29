Escasez de combustible en Rusia: huelgas ucranianas, colas interminables… Lo que sabemos

Horas de cola por unos litros de gasolina. Esta es ahora la vida diaria de millones de rusos que enfrentan ataques ucranianos contra infraestructuras de hidrocarburos rusas, mientras continúa la guerra en Ucrania, iniciada hace cuatro años. A ” algo de escasez » reconocido por Vladimir Putin en una rara entrevista de prensa el domingo 29 de junio.

Un intercambio en el que el presidente ruso, aunque reconoce un agotamiento de recursos, asegura que es sólo temporal. Pero en algunas regiones del país las imágenes muestran a los residentes perdiendo la paciencia, mientras las autoridades deciden racionar e incluso suspender la venta de combustible.

“ Actualmente estamos observando cierta escasez, pero no es crítica. », admitió el domingo por la tarde Vladimir Putin al periodista ruso Pavel Zourabine. Una crisis provocada por los repetidos ataques ucranianos a las infraestructuras de hidrocarburos, con el objetivo de debilitar al adversario ruso.

Durante la misma entrevista, el presidente ruso también anunció que se aseguraría el suministro de combustible y se aumentarían los recursos de defensa antiaérea, mientras que Rusia recurría a sus reservas ante una caída del combustible de alrededor del 4% con respecto al año pasado, según el medio ucraniano The Kyiv Independent.

“ Sin duda, enfrentaremos todos los desafíos que enfrentamos hoy, incluidos los ataques terroristas contra nuestro territorio e infraestructura. “, dijo anteriormente, afirmando que garantizaría la seguridad de Rusia.

Mientras continúan las huelgas ucranianas, más de la mitad de las regiones han racionado el combustible, según “Les Echos”, autorizando sólo la retirada de 20 a 30 litros y prohibiendo la venta en latas. Para otras regiones del país, una decisión similar no debería tardar en tomarse.

En Crimea, anexada por Rusia desde 2014, la “situación de emergencia” fue desencadenada por las autoridades locales, mientras que los ataques ucranianos apuntaban a la infraestructura y a los petroleros que llegaban para abastecer a la península. Se han implementado cortes de energía y se ha suspendido la venta de combustible allí, que está reservada únicamente para servicios prioritarios.

Para muchos rusos que vienen a reabastecerse, a veces les lleva decenas de horas acceder a las gasolineras. El gobierno, que ha instado firmemente a las empresas a fomentar el teletrabajo, ha llegado incluso a instalar baños móviles a lo largo de las carreteras para permitir a los conductores hacer sus necesidades si es necesario.

En las redes sociales, cada vez más personas comparten vídeos de las largas colas y de su desesperación por la escasez. Algunos automovilistas incluso llegan a luchar mientras el precio del combustible sigue aumentando.

Las declaraciones de Vladimir Putin se producen tras importantes ataques con drones ucranianos en el suroeste de Rusia, en la región de Knrasnodar, que provocaron un incendio en la refinería de Slavyansk-on-Kuban y mataron a una persona, según la gobernadora regional Veniamine Kondratiev.

Desde hace varios meses, Kiev intensifica estos ataques en Rusia, dirigidos en particular a yacimientos de hidrocarburos rusos. Con un objetivo en mente: debilitar la producción de hidrocarburos utilizados por Moscú para financiar el esfuerzo bélico. Una respuesta de Kiev a la ofensiva iniciada el 24 de febrero de 2022 por Rusia y cuyos bombardeos caen sobre Ucrania casi a diario.

Una importante refinería, Gazprom Neft, ubicada en los suburbios del sureste de Moscú, fue blanco de ataques ucranianos el 18 de junio, lo que provocó explosiones y un gran incendio.

Vladimir Putin aprovechó la entrevista para reafirmar que “ Todos estos ataques terroristas no tienen ningún efecto sobre la situación en el frente. “. Y esto, mientras Kiev logró liberar los territorios ocupados por Moscú en los últimos meses.

Del lado ucraniano, Volodymyr Zelensky afirma hacer todo” obligar a Rusia a poner fin a la guerra “. Incluyendo socavar la moral rusa. Una ofensiva que el presidente ucraniano quiere continuar aprobando el jueves “ Una operación de cuarenta días contra el Estado agresor. “.

Durante la misma entrevista, Vladimir Putin sugirió que pronto podrían tener lugar negociaciones con Ucrania y Estados Unidos, diciendo: “ esperar por » los negociadores americanos, una vez « Se completó la fase candente sobre la cuestión iraní. “.

“ Estamos listos para continuar las negociaciones y discutir todos los detalles. “, afirmó el presidente ruso. Extendiendo la mano a su homólogo estadounidense, respondió a una pregunta sobre el estado de las relaciones ruso-estadounidenses después del G7 en Evian-les-Bains (Alta Saboya). Una cumbre durante la cual Donald Trump consideró que ” Rusia debería llegar a un acuerdo » con Ucrania.