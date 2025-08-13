Desde Francia hasta los Balcanes, muchos incendios queman Europa que se asfixia bajo la ola de calor

Publicado el 12 de agosto de 2025 a las 4:55 p.m.

Actualizado el 12 de agosto de 2025 a las 5:13 p.m. Lectura: 3 min.







Francia, España, Albania, Portugal … Europa se asfixia este martes 12 de agosto bajo el peso de una ola de calor que se establece, mientras que los incendios, cuyo número e intensidad son favorecidos por el calentamiento global, multiplicar, especialmente en la península ibérica.





• docenas de fuegos en España





En España, donde se contaron varias docenas de incendios, de diversa importancia, un hombre murió, quemó más del 90 % del cuerpo, en la noche en un incendio que se había roto el lunes por la noche en Tres Cantos, ubicado a 25 km al norte de Madrid, y que destruyó más de mil hectáreas.









“Estamos en riesgo extremo de incendios forestales”comentó el primer ministro español Pedro Sánchez en la red X. Varios miles de personas se vieron obligadas a pasar la noche fuera de su casa, su evacuación a veces estaba en una emergencia.





En el sur de España, se evitó un drama el lunes por la noche cuando el fuego se reanudó cerca de Tarifa, Andalucía, una zona muy popular de turistas ya atacó la semana pasada. “Hemos experimentado momentos de peligro extremo, porque las llamas llegaron a la entrada a las urbanizaciones”explicó el asesor del interior del gobierno regional andaluza, Antonio Sanz, quien agregó que las evacuaciones habían tenido lugar “En tiempo récord”.









El martes por la mañana, de unas 2.000 personas evacuadas en esta provincia de Cádiz, varios cientos recibieron autorización para regresar a casa. De la misma manera, unos 600 residentes de varias aldeas evacuaron debido al fuego que devastó el sitio natural de Las Médulas clasificados por la UNESCO como el Patrimonio Mundial de la Humanidad,, en la región de Castille-Et-Léon (al noroeste de Madrid), pudieron regresar a casa el martes por la mañana, pero varios incendios permanecieron activos en la misma región cerca de Zamora.





• En Francia, 14 departamentos en alerta de ondas de calor





En Francia, 14 departamentos en el suroeste y el centro-este están en una ola de calor. En el aude, todavía en la onda de calor de alerta de calor, permanece la vigilancia “Máximo” Para evitar cualquier reactivación del incendio que viajó 16,000 hectáreas, antes de ser dominado el domingo, dijo el martes la prefectura.









Otro incendio en Charente, que destruyó en unas pocas horas 200 hectáreas en el sur del departamento, ahora es “Arreglado y masterizado”.





• Día difícil para los bomberos portugueses





En Portugal, tres incendios continuaron en furia, el más preocupante fue el de Transcoso (Centro), que comenzó el sábado y movilizó a 700 bomberos y cuatro aerolíneas. Las autoridades temen un día muy difícil debido a temperaturas de hasta 44 ° C en el sur.





• Casi todas las grandes ciudades italianas en alerta roja





Italia no se libera, con 11 ciudades colocadas en una alerta roja debido a la ola de calor, de las cuales prácticamente todas las ciudades más grandes del país (Roma, Milán, Turín, etc.).





En este panorama oscuro, el progreso realizado contra un incendio que devastó desde el sábado una gran área del Parque Nacional Vesubio, el volcán que dominó el Golfo de Nápoles, fue la única buena noticia.









• la llamada con Grecia





Más de 20,000 hectáreas han sido destruidas desde junio por llamas a través de Grecia golpeadas a mediados de julio por una ola de ola de calor prolongada con temperaturas que han excedido en ciertas regiones 43 ° C. El país, enfrentado a sequías y fuertes vientos, vio nuevas casas el martes.





“En total, más de cien hogares se han declarado en todo el país y enfrentar Grecia ha pedido al mecanismo europeo para obtener cuatro bombarderos de agua” Además, dijo Vassilis Vathrakoyannis, portavoz de los bomberos griegos durante una breve sesión informativa de prensa el martes por la tarde. Ante la gran cantidad de incendios, especialmente en el oeste de Grecia, la policía abrió una investigación.





• Albania y Montenegro usan el ejército para apoyar a los bomberos





En el sureste de Europa, los Balcanes también están en la línea del frente, en particular Albania, donde se desplegaron 800 soldados para asistir a los bomberos contra 14 incendios aún activos el lunes. En este país, se han quemado casi 34,000 hectáreas desde julio en incendios de vegetación casi diarios, según el Sistema Europeo de Información sobre Fuego Forestal (EFFIS).









La policía evacuó a los turistas el lunes 500 según los medios locales, del área natural protegida Syri I Kaltër (Blue Eye), una fuente de agua muy popular entre los turistas, unos veinte kilómetros cerca de Saranda, un resort costero en el sur del país.





En el vecino Montenegro, el ejército también intervino para apoyar a los bomberos en un importante incendio alimentado por ráfagas de viento que se declaró el lunes al norte de Podgorica, la capital, donde varias familias tuvieron que abandonar su casa, informó RTCG National Television.





En Croacia, un incendio forestal devastó alrededor de 300 hectáreas en la región de Jesenice, cerca del puerto de Split, en el sur. Kosovo conocido en julio su día más popular jamás registrado con una temperatura de 42.4 ° C.





• Una “cúpula de calor” sobre Europa



