Macron defiende a Zelensky, expandido por Trump: «Es un presidente electo de un sistema libre» diferente a «en Putin»

20 de febrero de 2025 a las 8:22 p.m.

Operación de ajuste del codo. Emmanuel Macron dijo este jueves 20 de febrero que su contraparte ucraniana Volodymyr Zelensky había sido elegida por un «Sistema libre»mientras que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, lo calificó como «Dictor sin elecciones».









“Es un presidente electo de un sistema libre. Este no es el caso de Vladimir Putin, que mata a sus oponentes y ha manipulado sus elecciones durante mucho tiempo «dijo durante un intercambio con usuarios de Internet en sus redes sociales. «No podemos hacer elecciones» En un país en guerra y marcial bajo la ley, él golpeó.





«Un dictador sin elecciones, Zelensky debería darse prisa o no se va a quedarse en el país»dijo Donald Trump en su plataforma social social el miércoles, después de haber decretado notablemente el día antes de la ausencia de elecciones en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, debido a la ley marcial. Unas horas antes, en un intento por reescribir la historia, Donald Trump también acusó al presidente ucraniano de haber comenzado la guerra.





«No puedes ser débil contra Putin»





Durante su intercambio en las redes sociales, Emmanuel Macron aseguró que le diría a Donald Trump que no puede «No ser débil» Frente a Vladimir Putin y que su «El interés estratégico es el mismo que el nuestro».









«Le voy a decir:» No puedes ser débil contra el presidente Putin. No eres tú, no es tu marca registrada, no es tu interés. ¿Cómo entonces ser creíble frente a China si eres débil contra Putin?