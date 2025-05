Macron anuncia, junto con el nuevo canciller alemán Merz, un “Consejo de Seguridad de Defensa Franco-Alemán”

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



7 de mayo de 2025 a las 2:25 p.m. actualizó el



7 de mayo de 2025 a las 3:04 p.m.

Tiempo de lectura: 1 min.







Emmanuel Macron dijo el miércoles 7 de mayo, junto con el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz recibió en París, queriendo relanzar el “Reflejo franco-alemán”construya la acción de los dos países “Sistemáticamente juntos” Y “Responder a los desafíos que enfrenta Europa”.









“Estableceremos un Consejo de Defensa y Seguridad Franco-Aleman que se reunirá regularmente para proporcionar respuestas operativas a nuestros desafíos estratégicos comunes”dijo el presidente francés antes de la prensa.





Merz quiere discutir la “disuasión” nuclear con Francia y Gran Bretaña





Friedrich Merz, apenas elegido, fue bien recibido el miércoles por Emmanuel Macron en Elysée con la ambición mostrada de restaurar la lámpara de araña a la pareja franco-alemana y todo su peso a Alemania en Europa, confrontado con grandes desafíos, golpes de Donald Trump en la guerra en Ukraine. Después de cuatro años a menudo complicados con el socialdemócrata Olaf Scholz, los dos líderes quieren enviar un “Señal de renovación muy fuerte e inmediata en la relación franco-alemana y para Europa”subraya el Elysée.





Friedrich Merz dijo notablemente que quería “Hablando con Francia y Gran Bretaña” de la cuestión de “Disuasión” Nuclear en el continente europeo. Esta discusión es “Visto explícitamente como un complemento de lo que ya tenemos con nuestros socios estadounidenses dentro de la OTAN”agregó durante una conferencia de prensa común con el presidente francés Emmanuel Macron. “Le daremos a este mandato a estos respectivos ministros para comenzar esta discusión”.









También se les preguntó a los dos líderes sobre la guerra en Ucrania, Friedrich Merz creyendo que los europeos “No se puede reemplazar” En los Estados Unidos para obtener y garantizar un alto el fuego. Un futuro en alto el fuego “Debe estar garantizado por una participación de los Estados Unidos”. Emmanuel Macron por su parte dijo que Rusia no iba “Sin duda no respeta” La tregua de tres días que ella misma ordenó unilateralmente en hostilidades con Ucrania entre el 8 y el 10 de mayo. “Más allá de los tres días prometidos que probablemente no serán respetados como los anteriores, ¿es finalmente el presidente ruso?” ¿Finalmente decide respetar su palabra y en particular lo que dio en sus discusiones con la administración estadounidense? Esto es lo que nos importa “dijo.