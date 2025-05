AI no debe convertirse en la coartada de una renuncia climática

Publicado en



En esta columna, Axelle Lemaire, exsecretaria de Estado de Digital Now Director Responsabilidad y Desarrollo Sostenible en Sopra Steria, y Yves Nicolas, quien dirige el programa IA, requiere vigilancia frente a la liberación en el trabajo de los requisitos ambientales vinculados al uso de tecnologías.





Después de la crisis de 2008, varios estados pospusieron la adopción de estándares climáticos y luego se consideraron incompatibles con la recuperación. Durante la pandemia, ciertas reglas ambientales se suspendieron en nombre de la emergencia económica. En Bruselas en este momento, la comisión está reviviendo la disminución Trato verde Para apoyar la competitividad de las empresas. Cada vez, el mismo razonamiento: otras prioridades serían más apremiantes que la transición. El último pretexto se llama IA. El riesgo es que esta promesa tecnológica mutará, conscientemente o no, en un permiso implícito para retirarse a problemas climáticos y ambientales.









Llevada por una deslumbrante dinámica de la adopción, la inteligencia artificial ahora es percibida por la mayoría de los gerentes como una respuesta esencial al riesgo de desalojo tecnológico, real o supuesto. El miedo al abandono acelera el uso de la IA en las empresas, sin la perspectiva necesaria sobre los impactos físicos generados. La explosión de ChatGPT es un indicador de esta velocidad de difusión: 800 millones de usuarios activos cada semana según Sam Altman, CEO de OpenAI, o casi el 10 % de la población mundial. ¡Debe decirse que con la IA disponible, la búsqueda de comodidad y eficiencia intelectual está tan rápidamente satisfecha y la experiencia del usuario es tan fácil! Pero detrás de las posturas geoestratégicas de las naciones y la comercialización de gigantes tecnológicos, esta raza tecnológica se basa en motivaciones económicas guiadas por la única búsqueda de rentabilidad, independientemente de las consecuencias ambientales.





Sin embargo, la amenaza más fuerte hoy en día no es el desalojo, estas son emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático ya expone a las empresas, incluso en Europa, en riesgos económicos tangibles: eventos climáticos extremos (inundaciones, tormentas, olas de calor, entre otras) causaron pérdidas estimadas en 738 mil millones de euros entre 1980 y 2023, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Se conocen las consecuencias: pérdida o devaluación de activos, interrupción de actividades, desorganización de las cadenas de suministro, aumento de las primas de seguros, caída de productividad, incertidumbres sobre los costos vinculados a la volatilidad del mercado energético … tantos factores que debilitan la rentabilidad y la resiliencia de los modelos comerciales.





Estas amenazas muy reales ya son conocidas por las empresas en los sectores de la industria manufacturera, la industria alimentaria, el transporte, la logística o el turismo. Hoy están agravados por las necesidades de energía exponencial de la IA, aún no transferidos a costos que pesan en las empresas, y mucho más pesado que el riesgo aún hipotético de una interrupción brutal causada por la inteligencia artificial.





El consumo de infraestructura digital ha saltado





Entre 2020 y 2023, las emisiones de CO₂ de Microsoft aumentaron un 30 % bajo el efecto de la IA. Los de Google aumentaron en un 13 % en 2023 por las mismas razones. Al explotar la solicitud de potencia de computación y almacenamiento, en particular para la capacitación de grandes modelos y el proceso de inferencia, AI acelera el ritmo de construcción de centros de datos en el mundo. Sin embargo, si puede erigir un centro de datos en unos pocos meses, como lo haremos para un prefabricado, lleva décadas construir una red de centrales energéticas descarbonizadas.





Hasta ahora, la optimización tecnológica ha permitido un solo movimiento para facilitar el crecimiento digital y contener el consumo de energía. Pero este equilibrio está cediendo. Debemos tomar conciencia de las escalas: estable entre 2010 y 2020, alrededor de 200 TWH, el consumo de electricidad en los centros de datos alcanzó el 415 TWH en 2024, y podría cuadruplicar en cinco años de acuerdo con el último informe de la Agencia Internacional de Energía sobre IA. Excepto que los planes de programación de energía, diseñados antes del auge masivo de la IA generativa, no han anticipado esta evolución y no podrán absorber el shock, excepto para abandonar la ambición de la transición a una economía baja en carbono.





Esta trayectoria revela una dependencia más amplia: la de las empresas con recursos percibidos durante mucho tiempo como libres o inagotables: agua, energía, metales preciosos, infraestructura compartida. Sin embargo, estos recursos se vuelven raros, caros, disputados, generando conflictos habituales no publicados. ¿A quién dar prioridad al acceso al agua? ¿Electricidad? ¡El mito de lo gratuito en digital ya no debe ser! Esta vulnerabilidad, todavía poco integrada en los modelos económicos, representa un riesgo mucho más concreto que una ruptura tecnológica.









En este contexto, y frente a la emergencia, algunos países están comenzando a volver a encender las centrales eléctricas de gas o carbón para satisfacer la demanda. Seamos lúcidos: aquellos que tienen abundantes recursos fósiles, a la vanguardia de los cuales Estados Unidos y Rusia no dudarán en tomar esta decisión, a medida que avanza el consumo de IA. El verdadero tema está ahí: la IA generativa podría convertirse en el catalizador de una renuncia masiva de los objetivos climáticos.





Reorientar la IA a usos útiles, sobrios y sostenibles





La participación no es tanto para reducir la velocidad del desarrollo inteligente, ni oponerse a la IA y la transición verde demasiado simplistas, sino evitar que el primero sirva como un pretexto para retirarse en el segundo. Esto requiere un esfuerzo colectivo para hacer que su uso sea menos energía. El apoyo a la investigación en este campo, desde el ADN hasta los polímeros híbridos hasta almacenar datos, debe ser mucho más marcado. En el término más corto, muchos usos en las empresas pueden basarse en modelos de IA más ligeros y ligeros, gracias a técnicas como la destilación o la capacitación específica. ¡Hoy, con demasiada frecuencia, se nos anima a usar un martillo para aplastar una mosca! Sin embargo, la IA “frugal” de SO es objeto de trabajo de estandarización en Europa, que debe ser apoyado para limitar el impacto ambiental de los sistemas a lo largo de su ciclo de vida.









Todavía es necesario, apuntar a una IA más sobria, poder acceder a los datos verificados en su huella de carbono. La opacidad es la regla sobre este tema en Silicon Valley, para cualquier IA o servicio digital capacitado alojado entre Clouders. ¡La transparencia ambiental debe convertirse en el estándar, y lo mismo para todos! Europa podría hacer que su voz se escuche sobre este tema, ya que es una tierra de atracción y consumo para los proveedores de IA.





Finalmente, ante la realidad climática que no será olvidada, no tendremos más remedio que tomar decisiones: trabajemos para medir la relevancia de una inversión en IA en términos de la realidad de su utilidad económica, social y ambiental, más allá de la única productividad. Debido a que todos los usos no son iguales: es necesario adoptar una lógica de uso razonado de la IA, pensar en el rey (retorno de la inversión) de impacto, es decir, priorizar, arbitrar y, a veces, saber cómo concentrarse en los elementos esenciales. El uso de IA no otorga una licencia para contaminar.





Lemaire de AxelleDirector de responsabilidad comercial y desarrollo sostenible, y Yves NicolasDirector del programa IA del Grupo Sopra Steria, Digital Service Company