Investigación sobre el atentado de Trappes, manifestaciones multitudinarias en Francia... Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones a recordar del sábado 24 y domingo 25 de octubre.

La custodia policial de Kévin T., sospechoso del ataque racista ocurrido el viernes 23 de octubre en Yvelines, ha sido suspendida por motivos psiquiátricos. Según una fuente cercana a la investigación, el hombre de 39 años fue diagnosticado con esquizofrenia y estaba bajo tratamiento médico. Análisis toxicológico revelado “la presencia de cannabis y cocaína en su sangre” en el momento del ataque, según Pnat.

La temida jornada de movilización social del sábado transcurrió sin mayores incidentes, a pesar de enfrentamientos y algunos saqueos al final de la procesión en varias ciudades, pero las autoridades permanecen en alerta, ya que se han lanzado convocatorias de manifestaciones para el próximo sábado y el 5 de noviembre.

La jornada dio lugar a 1.314 detenciones y 75 intervenciones por incendios, según un informe nacional provisional del Ministerio del Interior de este domingo, que contabilizó 53 policías heridos y 24 comercios saqueados. En total, “Se contabilizaron 289 actuaciones en la vía pública”manifestaciones y concentraciones que reunieron a 410.000 personas el sábado, frente a 441 manifestaciones y 550.000 manifestantes el 17 de octubre, precisó el ministerio en un comunicado.

“Las procesiones, habiendo recorrido la vía pública según un recorrido planificado y discutido con las autoridades locales, supervisadas por las fuerzas de seguridad internas, pudieron realizarse”relata Beauvau.

Un día después de un congreso sin grandes incidentes en Orleans, todavía bajo fuerte vigilancia policial, Marine Le Pen pronunció este domingo por la tarde su primer gran discurso de campaña, centrado en el tema de “renacimiento” con ambición “para infundir un poco de optimismo” seis meses antes de las elecciones presidenciales. El temido caos no se produjo: el sábado, sus oponentes (entre 13.000 y 26.000, según las fuentes) se manifestaron pacíficamente, supervisados ​​por un sistema de seguridad XXL: 3.000 agentes de policía.

En esta formación donde la disonancia no es apropiada, Jordan Bardella fue reelegido presidente con casi el 99% de los votos emitidos. “Una unidad admirable”se felicitó, “que será la piedra angular de nuestra victoria”. Seguro de ganar, aquel a quien Matignon está prometido en caso de la llegada de Marine Le Pen al Elíseo, ha instado a sus tropas a “de sangre fría” frente al “provocaciones” de adversarios “que legitiman la violencia e incitan a disturbios”.

Los brasileños acudieron este domingo a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que deben decidir entre el presidente saliente de izquierda Lula y su rival conservador Flavio Bolsonaro, tras una campaña que mostró las profundas divisiones que existen en el país. Luiz Inácio Lula da Silva, que cumplirá 81 años la próxima semana, está librando su última batalla. Espera lograr un cambio de rumbo después de su revés en la primera ronda.

Los últimos sondeos dan un 51% de intención de voto al hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado por intento de golpe de Estado. Los brasileños deben decidir si el país seguirá siendo uno de los últimos bastiones de la izquierda en América Latina o se unirá a la ola de derecha en la región, alentada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Además, este domingo llega la hora de la verdad para el nacionalista Aleksandar Vucic, que fue dueño de la política en Serbia durante 14 años, antes de tener que convocar elecciones legislativas anticipadas ante los desafíos a su poder por parte de un poderoso movimiento estudiantil. Presentado por los manifestantes, que buscan derrocarlo, como un “referéndum anti-Vucic”estas elecciones son las primeras desde 2012 que perfilan, para 6,4 millones de votantes, la perspectiva de una posible alternancia.

Los resultados de las dos votaciones se conocerán por la tarde.

El expresidente estadounidense Barack Obama volvió a la campaña el sábado con una reunión en Ohio para apoyar a los candidatos demócratas en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, al tiempo que lanzaba una crítica mordaz a Donald Trump. “Después de dos años de caos, crueldad, corrupción e incompetencia nunca antes vistas en la era moderna, tienes la oportunidad de decir: ‘Ya es suficiente. Votaremos por el cambio aquí en Ohio'”.declaró en Cleveland.

El demócrata de 65 años criticó duramente a su sucesor en la Casa Blanca, cuyo gobierno considera directamente responsable del aumento del coste de la vida. “El actual presidente ha optado por tomar una serie de malas decisiones. Sobre todo, decidió iniciar una guerra inútil, que nadie pidió”.afirmó.