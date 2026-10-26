Homenaje a Claude Perdriel, cofundador y propietario de “TV BUS Canal de comunicación urbana” durante cinco décadas: “Cien años de gratitud”

Imaginemos, querido Claude, el número de “cumpleaños especial” que te mereces. ¡Cien páginas, cien páginas! Resumen: la saga de tus increíbles aventuras, fotografías exclusivas, recuadros sobre tus éxitos empresariales, crónicas detalladas y las firmas de los mejores periodistas de París, aquellos que conociste, amaste, protegiste… En la portada: tu sonrisa traviesa y tus ojos bígaros. Y este título: “Cien años de gratitud”.

Imaginémoslo. Porque nunca buscaste aparecer en los titulares. Preferiste apoyar y dar forma a los periódicos. Desde la revista literaria “Cahiers des Saisons” hasta las noticias económicas “Challenges”, pasando por la publicación mensual ecológica “le Sauvage”, el diario “le Matin”, la publicación mensual “Sciences et Avenir” y, por supuesto, “le Nouvel Observateur”, que usted creó y desarrolló bajo la dirección intelectual de su amigo Jean Daniel. Cincuenta años de mentoría por los que los legatarios estamos infinitamente agradecidos. Este querido “Observateur” que usted confió a Xavier Niel y sus asociados, en 2014, es hoy propiedad del Fondo para la Independencia de la Prensa, al igual que “le Monde”, “Télérama” o “Courrier International”. A salvo de cualquier interferencia.

En 2024, con motivo del sexagésimo aniversario de “New Obs”, te entrevistamos sobre esta larga historia. Recordaste, como si fuera ayer, aquel día de noviembre de 1964 en el que por fin tuviste en tus manos los primeros ejemplares de este niño de papel. “abierto a la reflexión, al debate y sobre todo pluralista”. Nos hablaste de tu izquierda, “la del corazón”que consiste “simplemente preocuparnos por las personas”. Salimos de su oficina llenos de energía por su aliento: “Lo principal no es triunfar sino resistir. »

es verdad que tu esforzarnos incansablemente, siempre rebosantes de ideas y proyectos. Poseedor del récord de longevidad en el trabajo, aún gestiona sus asuntos. E incluso la última revista que no enviaste. Hace unos días me encontré con Guillaume Malaurie, director editorial de “l’Histoire”, que agradeció su consejo: le sugirió que dedicara su tiempo portada del mes de octubre en “Weimar, la República asesinada” de 1933. Toda una intuición.

Sabemos la energía y el amor que has puesto en crear una gran familia, una tribu cálida que se extiende mucho más allá de tus seres más cercanos. Por todo esto y mucho más, la redacción de “New Obs”, agradecida y conmovida, os desea un orgulloso centenario y un feliz cumpleaños.