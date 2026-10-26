Barack Obama (por fin) ataca a Trump en una reunión: “Corrupción e incompetencia nunca antes vistas”

Su gran regreso a las reuniones: el ex presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) decidió invertir plenamente en la campaña “Midterms”, las elecciones intermedias que podrían inclinar el Congreso hacia el lado demócrata, el 3 de noviembre. Diez días antes de las elecciones, realizó dos viajes, el sábado 24 de octubre, a Ohio y Michigan, para apoyar a los candidatos demócratas. Y a pesar de la relativa discreción desde su salida del poder, su crítica mordaz a Donald Trump fue aclamada por el público presente.

“Después de dos años de caos, crueldad, corrupción e incompetencia nunca antes vistas en la era moderna, tienes la oportunidad de decir: ‘Ya es suficiente. Votaremos por el cambio aquí en Ohio'”.declaró en Cleveland. El demócrata de 65 años denunció duramente a su sucesor en la Casa Blanca, cuyo gobierno considera directamente responsable del aumento del coste de la vida. “El actual presidente ha optado por tomar una serie de malas decisiones. Sobre todo, decidió iniciar una guerra inútil, que nadie pidió”.recordó.

Barack Obama también instó a los presentes a emitir su voto lo antes posible, ya que la votación anticipada ya está abierta en el estado industrial del norte. “No pospongas las cosas, no eludas”lanzó el exjefe de Estado, que conserva cierta popularidad entre la base demócrata.

El 44º presidente estadounidense ha vuelto al estilo irónico, cercano al “stand-up”, que le hizo popular durante su mandato. Incrementó así las burlas contra la nueva estética de la Casa Blanca, ridiculizando su abundancia de dorados y el trabajo megalómano realizado por Trump. “Parece que Saddam Hussein abrió una Cheesecake Factory”se burló, antes de sugerir que Trump debería presentar un programa de renovación de viviendas en HGTV. También se burló de las preocupaciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre la apariencia física y la virilidad del personal militar, y de la guerra comercial desatada con Canadá, ” este conocido imperio del mal, nuestro adversario histórico “.

Donald Trump, que nunca tuvo a Barack Obama en su corazón, no pudo evitar reaccionar. “¡Obama era un presidente tremendamente incompetente! »respondió el octogenario este domingo en su red La Verdad Social. “Pagó miles de millones de dólares a Irán y abrió el camino a las armas nucleares”dijo, en referencia a un acuerdo firmado entre Washington y Teherán en 2015, cuando Barack Obama era presidente, que alivió las sanciones contra Irán, a cambio de una reducción drástica de sus actividades nucleares. Durante su primer mandato, Donald Trump se retiró de este acuerdo e impuso sanciones, incluso contra países que compraban petróleo iraní.

Para Barack Obama, las elecciones intermedias no deberían ser sólo una votación sobre el poder adquisitivo, sino también un medio para restablecer controles y equilibrios contra Trump. Describe la votación como ” disyuntor “ capaz de frenar los excesos de la Casa Blanca. Los demócratas todavía tienen una clara ventaja en los modelos para reconquistar la Cámara de Representantes, mientras que el Senado, que inicialmente parecía más difícil de conquistar, ahora está realmente disputado. Ohio y Michigan se encuentran entre los diez estados que cambiarán la batalla el martes 3 de noviembre.

Si los demócratas sólo toman la Cámara, podrán bloquear gran parte de la agenda legislativa republicana, controlar el gasto y abrir investigaciones parlamentarias con poder de citación. Si también eligen el Senado, también podrían bloquear a los candidatos presidenciales que requieren confirmación, incluidos jueces federales y altos funcionarios de la administración.

En Ohio, el ex senador demócrata Sherrod Brown intentará firmar su regreso contra el senador republicano saliente Jon Husted, mientras que el puesto de gobernador se disputará entre la demócrata Amy Acton y el republicano Vivek Ramaswamy, ex candidato en las primarias para las elecciones presidenciales de 2024. Las encuestas dan una ligera ventaja a los demócratas en estas dos elecciones, pero los resultados prometen ser ajustados.

Después de Cleveland, Barack Obama se dirigió por la tarde al norte y a Michigan, para reunirse en Detroit con Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado. En esta ciudad con una gran población afroamericana, el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos fue llamado a movilizar al electorado en favor de este epidemiólogo de 41 años. Si bien los dos escaños senatoriales de Michigan están actualmente ocupados por demócratas, Abdul El-Sayed, del ala izquierda del partido, se enfrenta a las encuestas que lo sitúan empatado con el republicano Mike Rogers.

Obama también tiene previsto un viaje a Georgia la próxima semana, con el senador Jon Ossoff y Keisha Lance Bottoms, candidata a gobernadora. Obama también está involucrado financieramente y en los medios de comunicación: según su equipo, ayudó a recaudar más de 15 millones de dólares para los demócratas y grabó más de veinte anuncios de radio y televisión. Historia de anclar un regreso a la escena política que ha rechazado durante mucho tiempo, con el objetivo declarado de sacar a relucir nuevos líderes democráticos que luchan por afirmarse.