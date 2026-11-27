Seis meses antes de las elecciones presidenciales, Emmanuel Macron salió de su reserva en la campaña. Reunido este 26 de noviembre con otros jefes de Estado europeos en Bruselas para discutir el presupuesto de la UE para 2028-2034, el presidente fustigó a “arrogancia divertida” por Marine Le Pen, que cree que es “Ya a cargo del destino de Francia”. El candidato de extrema derecha, que encabeza las encuestas, acababa de acusarle de “bajas maniobras políticas” y“impedir la expresión democrática del pueblo francés” al querer asegurar el presupuesto europeo antes de las elecciones presidenciales.

“Si no hay acuerdo antes del 31 de diciembre” sobre el presupuesto de la UE, explicó el presidente, “luego se reanudarán las discusiones en el segundo semestre del año”, o después de la elección de su sucesor en el Elíseo. “No creo que ésta sea la solución preferible para Europa”insistió. La presión aumenta de cara a las próximas negociaciones europeas del 17 y 18 de diciembre.

Porque Marine Le Pen promete, en caso de victoria, reducir a la mitad la contribución financiera de París a la UE y suspender la ayuda a Ucrania al cabo de seis meses. Un escenario que asusta a una gran parte del espectro político francés, desde la derecha tradicional hasta la izquierda socialdemócrata, incluido el bloque central.

Sobre todo porque el próximo presupuesto europeo ya ha sido revisado a la baja. Inicialmente fijado en 2 billones de euros para siete años, prevé, en su última versión, una reducción de más de 200 mil millones de euros. Cortes que constituyen un “error estratégico” con el riesgo de ” parar “ de las inversiones europeas en comparación con China y Estados Unidos, criticó Emmanuel Macron el 26 de noviembre.

Francia forma parte del grupo de países que, dentro de la UE, defienden un presupuesto más próximo ” ambicioso “. Junto a países como Polonia, Italia y España, París exige más fondos, ya sea para la agricultura o para la cohesión social y territorial. En cuanto a la explosiva cuestión de la política agrícola común, muy sensible en Francia, Emmanuel Macron promete luchar para preservar íntegramente su importe actual.

En el otro campo, el “frugal”liderados por Alemania, exigen recortes presupuestarios adicionales y quieren dar prioridad a la defensa y la lucha contra la inmigración. Una reducción de 200 mil millones de euros es una “límite bajo”, “no nos detendremos ahí”lanzó el canciller alemán Friedrich Merz, afirmando ” seguro “ sobre la perspectiva de un acuerdo en la cumbre ” intenso “ prevista para diciembre.

Esta batalla entre “frugal” y el aumento del gasto continuó durante la cumbre del 26 de noviembre en Bruselas, con reuniones en pequeños grupos entre Estados, mientras que otros países se saltaron ciertas reuniones, molestos por el giro de las discusiones, todavía estancadas hasta ahora. “Este es un proceso de negociación”restó importancia al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. En realidad ?

Con el debido respeto a Teddy Riner, que esta semana retomó uno de los argumentos de la Agrupación Nacional sobre la ayuda financiera francesa, la batalla presupuestaria también sigue viva en torno a la cuestión de la guerra en Ucrania. El canciller Merz condicionó cualquier acuerdo presupuestario a la participación “sin excepción” de los países de la UE para financiar a Ucrania. Un ataque directo contra Hungría, la República Checa y Eslovaquia, reacios a ayudar financieramente a Kiev.

Por tanto, las negociaciones de diciembre prometen ser difíciles. Incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió: “Estamos a años luz de una solución”. Sobre todo porque, además de los franceses, en 2027 acudirán a las urnas italianos, griegos, polacos y finlandeses. Cuestiones nacionales que podrían complicar aún más un acuerdo europeo.